Напівоголена Мішина у день трагедії похизувалася відпочинком на розкішній яхті

Українська акторка Ксенія Мішина в шоу MatchMe. Фото: скриншот з YouTube

Популярна акторка і ведуча розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина показала, як вона відпочиває за кордоном. Зокрема, головна героїня першого сезону романтичного шоу "Холостячка" похизувалася відео на розкішній яхті та розповіла про своє харчування.

Відповідним відео Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ксенія Мішина на розкішній яхті в Таїланді

Українська акторка продовжує демонструвати своїм підписникам, як вона відпочиває у відпустці. Ксенія показує різні фото і відео з перебування в Таїланді та досить часто хизується своєю фігурою, постаючи на камеру лише в купальнику.

Дописи на сторінці Ксенії Мішиної з Таїланду. Фото: скриншот з Instagram

Цього разу ведуча шоу "Я люблю Україну" поділилася новим відео, на якому знову показала свою фігуру в купальнику. На кадрах Ксенія пливе на розкішній яхті та позує на камеру зі щасливим обличчям. В описі під відео акторка розповіла, як їй вдалося прибрати солодке зі свого раціону харчування.

"Ксенія, як ви відмовилися від солодкого? Я не відмовилася, я його відфільтрувала. Тепер у моєму раціоні фрукти, сухофрукти, сублімовані фрукти та рідко хелсі-снеки, які також складаються переважно із сухофруктів. Приймання солодкого у мене відбувається в першій половині дня у потрібній кількості для того, щоб організм із користю і повністю використав отримане паливо", — написала Ксенія Мішина.

Акторка Ксенія Мішина на яхті в Таїланді. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників під новим відео Ксенії Мішиної

Побачивши це відео на сторінці української акторки, її фоловери не стримали своїх емоцій і почали її серйозно критикувати.

Ну всі вже побачили Вашу фігуру! Навіщо? Якщо у Вас є можливість відпочивати, чудово! Навіщо виставляти на загальний огляд?

Тобі не соромно? Хлопці гинуть, ти хизуєшся своїм відпочинком

Вгамуйся!!! Сьогодні річниця трагедії в місті Дніпро

Так, звичайно вона молодець! Цікаво, це син її знімав, коли вона ноги свої розставляє? Фу, огидно, якщо чесно

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина в Таїланді

Не так давно українська акторка взяла свого сина Платона і разом з ним поїхала відпочивати за кордон. У перший же день Ксенія поділилася відео, на якому показала себе з дитиною в Таїланді. На кадрах телезірка біжить з валізою і зупиняється на камеру, щоб станцювати зі своїм сином.

Ксенія Мішина зі своїм сином Платоном у Таїланді. Фото: скриншот з Instagram

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