Полуголая Мишина в день трагедии похвасталась отдыхом на роскошной яхте

Мишина в день трагедии показала себя на роскошной яхте в Таиланде
Популярная актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина показала, как она отдыхает за границей. В частности, главная героиня первого сезона романтического шоу "Холостячка" похвасталась видео на роскошной яхте и рассказала о своем питании.
Соответствующим видео Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.
Ксения Мишина на роскошной яхте в Таиланде
Украинская актриса продолжает демонстрировать своим подписчикам, как она отдыхает в отпуске. Ксения показывает разные фото и видео с пребывания в Таиланде и довольно часто хвастается своей фигурой, представ на камеру в одном купальнике.
В этот раз ведущая шоу "Я люблю Украину" поделилась новым видео, на котором снова показала свою фигуру в купальнике. На кадрах Ксения плывет на роскошной яхте и позирует на камеру со счастливым лицом. В описании под видео актриса рассказала, как ей удалось убрать сладкое из своего рациона.
"Ксения, как вы отказались от сладкого? Я не отказалась, я его отфильтровала. Теперь в моем рационе фрукты, сухофрукты, сублимированные фрукты и редко хелси-снеки, которые также состоят в основном из сухофруктов. Прием сладкого у меня происходит в первой половине дня в нужном количестве для того, чтобы организм с пользой и полностью использовал полученное топливо", — написала Ксения Мишина.
Комментарии подписчиков под новым видео Ксении Мишиной
Увидев это видео на странице украинской актрисы, ее фолловеры не сдержали своих эмоций и начали ее серьезно критиковать.
- Ну все уже увидели Вашу фигуру! Зачем? Если у Вас есть возможность отдыхать, отлично! Зачем выставлять на всеобщее обозрение?
- Тебе не стыдно? Ребята гибнут, ты хвастаешься своим отдыхом
- Уймись!!! Сегодня годовщина трагедии в городе Днепр
- Да, конечно она молодец! Интересно, это сын ее снимал, когда она расставляет ноги свои? Фу, отвратительно, если честно
Ксения Мишина в Таиланде
Не так давно украинская актриса взяла своего сына Платона и вместе с ним уехала отдыхать за границу. В первый же день Ксения поделилась видео, где показала себя с ребенком в Таиланде. На кадрах телезвезда бежит с чемоданом и останавливается на камеру, чтобы станцевать со своим сыном.
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