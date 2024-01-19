Полуголая Мишина в день трагедии похвасталась отдыхом на роскошной яхте

Украинская актриса Ксения Мишина в шоу MatchMe. Фото: скриншот с YouTube

Популярная актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина показала, как она отдыхает за границей. В частности, главная героиня первого сезона романтического шоу "Холостячка" похвасталась видео на роскошной яхте и рассказала о своем питании.

Соответствующим видео Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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Украинская актриса продолжает демонстрировать своим подписчикам, как она отдыхает в отпуске. Ксения показывает разные фото и видео с пребывания в Таиланде и довольно часто хвастается своей фигурой, представ на камеру в одном купальнике.

Посты на странице Ксении Мишиной из Таиланда. Фото: скриншот из Instagram

В этот раз ведущая шоу "Я люблю Украину" поделилась новым видео, на котором снова показала свою фигуру в купальнике. На кадрах Ксения плывет на роскошной яхте и позирует на камеру со счастливым лицом. В описании под видео актриса рассказала, как ей удалось убрать сладкое из своего рациона.

"Ксения, как вы отказались от сладкого? Я не отказалась, я его отфильтровала. Теперь в моем рационе фрукты, сухофрукты, сублимированные фрукты и редко хелси-снеки, которые также состоят в основном из сухофруктов. Прием сладкого у меня происходит в первой половине дня в нужном количестве для того, чтобы организм с пользой и полностью использовал полученное топливо", — написала Ксения Мишина.

Актриса Ксения Мишина на яхте в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков под новым видео Ксении Мишиной

Увидев это видео на странице украинской актрисы, ее фолловеры не сдержали своих эмоций и начали ее серьезно критиковать.

Ну все уже увидели Вашу фигуру! Зачем? Если у Вас есть возможность отдыхать, отлично! Зачем выставлять на всеобщее обозрение?

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Да, конечно она молодец! Интересно, это сын ее снимал, когда она расставляет ноги свои? Фу, отвратительно, если честно

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина в Таиланде

Не так давно украинская актриса взяла своего сына Платона и вместе с ним уехала отдыхать за границу. В первый же день Ксения поделилась видео, где показала себя с ребенком в Таиланде. На кадрах телезвезда бежит с чемоданом и останавливается на камеру, чтобы станцевать со своим сыном.

Ксения Мишина со своим сыном Платоном в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

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