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Мишина в день трагедии показала себя на роскошной яхте в Таиланде

19 января 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Полуголая Мишина в день трагедии похвасталась отдыхом на роскошной яхте
Украинская актриса Ксения Мишина в шоу MatchMe. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Популярная актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина показала, как она отдыхает за границей. В частности, главная героиня первого сезона романтического шоу "Холостячка" похвасталась видео на роскошной яхте и рассказала о своем питании.

Соответствующим видео Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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Ксения Мишина на роскошной яхте в Таиланде

Украинская актриса продолжает демонстрировать своим подписчикам, как она отдыхает в отпуске. Ксения показывает разные фото и видео с пребывания в Таиланде и довольно часто хвастается своей фигурой, представ на камеру в одном купальнике.

Публикации на странице Ксении Мишиной
Посты на странице Ксении Мишиной из Таиланда. Фото: скриншот из Instagram

В этот раз ведущая шоу "Я люблю Украину" поделилась новым видео, на котором снова показала свою фигуру в купальнике. На кадрах Ксения плывет на роскошной яхте и позирует на камеру со счастливым лицом. В описании под видео актриса рассказала, как ей удалось убрать сладкое из своего рациона.

"Ксения, как вы отказались от сладкого? Я не отказалась, я его отфильтровала. Теперь в моем рационе фрукты, сухофрукты, сублимированные фрукты и редко хелси-снеки, которые также состоят в основном из сухофруктов. Прием сладкого у меня происходит в первой половине дня в нужном количестве для того, чтобы организм с пользой и полностью использовал полученное топливо", — написала Ксения Мишина.

Публикация со страницы Ксении Мишиной
Актриса Ксения Мишина на яхте в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков под новым видео Ксении Мишиной

Увидев это видео на странице украинской актрисы, ее фолловеры не сдержали своих эмоций и начали ее серьезно критиковать.

  • Ну все уже увидели Вашу фигуру! Зачем? Если у Вас есть возможность отдыхать, отлично! Зачем выставлять на всеобщее обозрение?
  • Тебе не стыдно? Ребята гибнут, ты хвастаешься своим отдыхом
  • Уймись!!! Сегодня годовщина трагедии в городе Днепр
  • Да, конечно она молодец! Интересно, это сын ее снимал, когда она расставляет ноги свои? Фу, отвратительно, если честно
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина в Таиланде

Не так давно украинская актриса взяла своего сына Платона и вместе с ним уехала отдыхать за границу. В первый же день Ксения поделилась видео, где показала себя с ребенком в Таиланде. На кадрах телезвезда бежит с чемоданом и останавливается на камеру, чтобы станцевать со своим сыном.

Публикация со страницы Ксении Мишиной
Ксения Мишина со своим сыном Платоном в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина показала себя на острове свиней в Таиланде.

Ранее мы рассказывали о том, что телезвезда Ксения Мишина раскрыла свой секрет стройности.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Ксения Мишина рассказала о конфликте с россиянкой в Таиланде.

Ксения Мишина
Холостячка
шоу-бизнес
"Я люблю Украину"

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