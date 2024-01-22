Ксения Мишина показала свой загар на отдыхе — украинцы не промолчали

Актриса Ксения Мишина на фотосессии. Фото: Facebook Ксении Мишиной

Молодая актриса и ведущая популярного развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина показала новые кадры с отпуска. На видео героиня первого сезона проекта "Холостячка" продемонстрировала свои стройные ноги у моря в Таиланде.

Соответствующим видео Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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Ксения Мишина показала стройные ноги

Украинская актриса поделилась новыми кадрами со своего отдыха за границей. На видео Ксения лежит на пляже у красивого моря и хвастается своими стройными ногами, которые уже хорошо загорели в отпуске. Чтобы добавить атмосферы к видео, актриса прикрепила к нему легкую музыку.

Много писать в описании Ксения не стала, а лишь оставила одну фразу на английском языке, в которой призналась в любви. Пока неизвестно, в чей адрес Ксения Мишина оставила это обращение и вообще касается ли это кого-то.

"Эй, я люблю тебя", — коротко написала в описании под своим видео украинская актриса.

Ксения Мишина у моря за границей. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на кадры Ксении Мишиной

Когда фолловеры украинской телезвезды увидели новые кадры на ее странице, они не смогли остаться в стороне. В комментариях люди начали критиковать Ксению за кадры с отдыха за границей, когда в Украине до сих пор идет полномасштабная война.

Зачем нам это видеть? Сейчас это не воспринимается положительно, когда ребята в окопах отмораживают ноги

Как-то вроде ничего плохого, а очень неприятно

Лучше размести пост, как донатышь на ВСУ!!! А донатышь ли вообще??? Люди в окопах сидят при -17, но, к сожалению, не всех украинцев это волнует

Мы очень за вас рады, что у вас все хорошо… А мы, украинцы, в ж*пе и страхе живем каждый день. Можно во время войны не размещать такого. Отдыхайте для себя, а не для показа

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина показала себя на роскошной яхте

Недавно на официальной странице актрисы появилось видео, в котором она показала себя на роскошной яхте. Эти кадры сделаны, вероятно, в Таиланде, куда она уехала отдыхать вместе со своим сыном Платоном. В видео Ксения показала свое стройное тело в купальнике.

Ксения Мишина на роскошной яхте. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина показала себя на роскошной яхте в Таиланде.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская актриса Ксения Мишина попала в ДТП на Бали.

Также мы сообщали о том, что телезвезда Ксения Мишина показала себя на острове свиней.