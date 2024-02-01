Місячний календар по днях на лютий 2024 — небезпечні та вдалі дати місяця

Дівчина гортає календар на фоні повного Місяця. Фото: freepik.com

Останній місяць зими почнеться зі спадного Місяця і закінчиться Місяцем, що росте. Тож, за словами астрологів, з'явиться можливість відмовитися від усього, що заважає та обтяжує. Крім того, деякі дати місяця здатні принести хороші зміни, успіх та прибуток.

Новини.LIVE пропонує Вам скористатися детальним місячним календарем на лютий 2024 року, щоб обрати найвдаліші дати для нових справ, побачень, збагачення та великих покупок.

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2024 року

Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;

— з 1 по 9 лютого; Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;

— 10 лютого о 00:59 за Києвом; Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;

— з 11 по 23 лютого; Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;

— 24 лютого о 14:30 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;

— з 25 по 29 лютого; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні у лютому 2024 року сприятливі

Найсприятливіші дні: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 лютого.

Варто зауважити, що хоч молодик вважається невдалим днем, у який не варто братися за будь-які важливі справи, цього місяця, 10 лютого, він навпаки буде найвдалішим з усім. Саме у цю дату можна змінити своє життя на краще та загадати бажання.

Які дні у лютому 2024 року несприятливі

Несприятливі дні: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 лютого.

Додамо, у повню, який відбудеться у лютому 24 числа, астрологи радять зробити перерву й тримати під контролем емоції. Не можна приймати важливі рішення під впливом негативних імпульсів.

Дівчина милується Місяцем. Фото: dreamstime.com

Календар сприятливих місячних днів на лютий 2024 за сферами

Найсприятливіші дати для будь-яких починань: 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.

Найкращі дати для змін на роботі: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.

Найвдаліші дати для того, щоб міняти та шукати нову роботу: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.

Сприятливі дні для планування поїздки: 4, 5, 12, 16, 18, 19, 22, 23 лютого.

Вдалі дати для лікування зубів: 7, 8, 15, 16 лютого.

Сприятливі дні для хірургічних операцій: 4, 7, 8, 10, 14, 15, 22

Найкращі дні для весілля: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22. 23, 26, 29 лютого.

Найкращий час для зачаття: 8, 10, 11, 13, 20 лютого.

Силует дівчини на фоні повного Місяця. Фото: google.com

Які дні сприятливі для процедур краси за місячним календарем на лютий 2024 року

Найвдаліші дні для стрижок та фарбування волосся: 7, 14, 15, 21, 26, 28 лютого.

Сприятливі дні для завивки волосся: 15, 16, 25, 26 лютого.

Найкращі дні для манікюру та педикюру: 1, 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 лютого.

Найсприятливіші дні для епіляції та депіляції: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 лютого.

Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 13-26 лютого.

Найвдаліші дати для початку схуднення: 5, 9, 10, 19, 22, 23, 26 лютого.

Раніше ми ділилися детальним місячним календарем стрижок на лютий 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні догляду за волоссям, походів до перукаря, та зміни зачіски.

Також ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти в 2024 році.