Місячний календар по днях на лютий 2024 — небезпечні та вдалі дати місяця

Місячний календар на лютий 2024 — які дати принесуть прибуток та успіх
Останній місяць зими почнеться зі спадного Місяця і закінчиться Місяцем, що росте. Тож, за словами астрологів, з'явиться можливість відмовитися від усього, що заважає та обтяжує. Крім того, деякі дати місяця здатні принести хороші зміни, успіх та прибуток.
Новини.LIVE пропонує Вам скористатися детальним місячним календарем на лютий 2024 року, щоб обрати найвдаліші дати для нових справ, побачень, збагачення та великих покупок.
Фази Місяця у лютому 2024 року
- Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;
- Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;
- Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;
- Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;
- Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Які дні у лютому 2024 року сприятливі
Найсприятливіші дні: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 лютого.
Варто зауважити, що хоч молодик вважається невдалим днем, у який не варто братися за будь-які важливі справи, цього місяця, 10 лютого, він навпаки буде найвдалішим з усім. Саме у цю дату можна змінити своє життя на краще та загадати бажання.
Які дні у лютому 2024 року несприятливі
Несприятливі дні: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 лютого.
Додамо, у повню, який відбудеться у лютому 24 числа, астрологи радять зробити перерву й тримати під контролем емоції. Не можна приймати важливі рішення під впливом негативних імпульсів.
Календар сприятливих місячних днів на лютий 2024 за сферами
Найсприятливіші дати для будь-яких починань: 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.
Найкращі дати для змін на роботі: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.
Найвдаліші дати для того, щоб міняти та шукати нову роботу: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.
Сприятливі дні для планування поїздки: 4, 5, 12, 16, 18, 19, 22, 23 лютого.
Вдалі дати для лікування зубів: 7, 8, 15, 16 лютого.
Сприятливі дні для хірургічних операцій: 4, 7, 8, 10, 14, 15, 22
Найкращі дні для весілля: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22. 23, 26, 29 лютого.
Найкращий час для зачаття: 8, 10, 11, 13, 20 лютого.
Які дні сприятливі для процедур краси за місячним календарем на лютий 2024 року
Найвдаліші дні для стрижок та фарбування волосся: 7, 14, 15, 21, 26, 28 лютого.
Сприятливі дні для завивки волосся: 15, 16, 25, 26 лютого.
Найкращі дні для манікюру та педикюру: 1, 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 лютого.
Найсприятливіші дні для епіляції та депіляції: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 лютого.
Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 13-26 лютого.
Найвдаліші дати для початку схуднення: 5, 9, 10, 19, 22, 23, 26 лютого.
Раніше ми ділилися детальним місячним календарем стрижок на лютий 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні догляду за волоссям, походів до перукаря, та зміни зачіски.
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