Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Місячний календар на лютий 2024 — які дати принесуть прибуток та успіх arrow

Місячний календар на лютий 2024 — які дати принесуть прибуток та успіх

1 лютого 2024 03:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар по днях на лютий 2024 — небезпечні та вдалі дати місяця
Дівчина гортає календар на фоні повного Місяця. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Останній місяць зими почнеться зі спадного Місяця і закінчиться Місяцем, що росте. Тож, за словами астрологів, з'явиться можливість відмовитися від усього, що заважає та обтяжує. Крім того, деякі дати місяця здатні принести хороші зміни, успіх та прибуток. 

Новини.LIVE пропонує Вам скористатися детальним місячним календарем на лютий 2024 року, щоб обрати найвдаліші дати для нових справ, побачень, збагачення та великих покупок. 

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2024 року

  • Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;
  • Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;
  • Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2024 року
Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні у лютому 2024 року сприятливі

Найсприятливіші дні: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 лютого.

Варто зауважити, що хоч молодик вважається невдалим днем, у який не варто братися за будь-які важливі справи, цього місяця, 10 лютого, він навпаки буде найвдалішим з усім. Саме у цю дату можна змінити своє життя на краще та загадати бажання. 

Які дні у лютому 2024 року несприятливі

Несприятливі дні: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 лютого.

Додамо, у повню, який відбудеться у лютому 24 числа, астрологи радять зробити перерву й тримати під контролем емоції. Не можна приймати важливі рішення під впливом негативних імпульсів.

 

Які дні у лютому 2024 року сприятливі за місячним календарем
Дівчина милується Місяцем. Фото: dreamstime.com

Календар сприятливих місячних днів на лютий 2024 за сферами

Найсприятливіші дати для будь-яких починань: 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.

Найкращі дати для змін на роботі: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.

Найвдаліші дати для того, щоб міняти та шукати нову роботу: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 лютого.

Сприятливі дні для планування поїздки: 4, 5, 12, 16, 18, 19, 22, 23 лютого.

Вдалі дати для лікування зубів: 7, 8, 15, 16 лютого.

Сприятливі дні для хірургічних операцій: 4, 7, 8, 10, 14, 15, 22

Найкращі дні для весілля: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22. 23, 26, 29 лютого.

Найкращий час для зачаття: 8, 10, 11, 13, 20 лютого.

 

Місячний календар по днях на січень 2023
Силует дівчини на фоні повного Місяця. Фото: google.com

Які дні сприятливі для процедур краси за місячним календарем на лютий 2024 року

Найвдаліші дні для стрижок та фарбування волосся: 7, 14, 15, 21, 26, 28 лютого. 

Сприятливі дні для завивки волосся: 15, 16, 25, 26 лютого. 

Найкращі дні для манікюру та педикюру: 1, 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 лютого.

Найсприятливіші дні для епіляції та депіляції: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 лютого.

Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 13-26 лютого.

Найвдаліші дати для початку схуднення: 5, 9, 10, 19, 22, 23, 26 лютого.

Раніше ми ділилися детальним місячним календарем стрижок на лютий 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні догляду за волоссям, походів до перукаря, та зміни зачіски.

Також ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти в 2024 році. 

повний місяць
новий місяць
лютий
Астрологія
місячний календар
2024 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі