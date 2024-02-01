Лунный календарь по дням на февраль 2024 — опасные и удачные даты месяца

Лунный календарь на февраль 2024 года — какие даты принесут прибыль и успех
Последний месяц зимы начнется с убывающей Луны и закончится растущей. Поэтому, по словам астрологов, появится возможность отказаться от всего, что мешает и тяготит. Кроме того, некоторые даты месяца способны принести хорошие изменения, успех и прибыль.
Новини.LIVE предлагает Вам воспользоваться подробным лунным календарем на февраль 2024 года, чтобы выбрать самые удачные даты для новых дел, свиданий, обогащения и крупных покупок.
Фазы Луны в феврале 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;
- Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;
- Растущая Луна — с 11 по 23 февраля;
- Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни в феврале 2024 года благоприятные
Самые благоприятные дни: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 февраля.
Стоит заметить, что хотя новолуние считается неудачным днем, в который не стоит браться за какие-либо важные дела, в этом месяце, 10 февраля, он наоборот будет самым удачным из всех. Именно в эту дату можно изменить свою жизнь к лучшему и загадать желания.
Какие дни в феврале 2024 года неблагоприятны
Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 февраля.
Добавим, в полнолуние, которое состоится в феврале 24 числа, астрологи советуют сделать перерыв и держать под контролем эмоции. Нельзя принимать важные решения под влиянием отрицательных импульсов.
Календарь благоприятных лунных дней на февраль 2024 года по сферам
Самые благоприятные даты для любых начинаний: 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля.
Лучшие даты для смен на работе: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля.
Самые удачные даты для того, чтобы менять и искать новую работу: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля.
Благоприятные дни для планирования поездки: 4, 5, 12, 16, 18, 19, 22, 23 февраля.
Удачные даты для лечения зубов: 7, 8, 15, 16 февраля.
Благоприятные дни для хирургических операций: 4, 7, 8, 10, 14, 15, 22
Лучшие дни для свадьбы: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22. 23, 26, 29 февраля.
Лучшее время для зачатия: 8, 10, 11, 13, 20 февраля.
Какие дни благоприятны для процедур красоты по лунному календарю на февраль 2024 года
Самые удачные дни для стрижек и окрашивания волос: 7, 14, 15, 21, 26, 28 февраля.
Благоприятные дни для завивки волос: 15, 16, 25, 26 февраля.
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 февраля.
Самые благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 февраля.
Благоприятные дни удаления пигментных пятен, бородавок: 13-26 февраля.
Самые удачные даты для начала похудения: 5, 9, 10, 19, 22, 23, 26 февраля.
Ранее мы делились подробным лунным календарем стрижек на февраль 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании ухода за волосами, походов к парикмахеру и смене прически.
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