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Лунный календарь на февраль 2024 года — какие даты принесут прибыль и успех

1 февраля 2024 03:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на февраль 2024 — опасные и удачные даты месяца
Девушка листает календарь на фоне полной Луны. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Последний месяц зимы начнется с убывающей Луны и закончится растущей. Поэтому, по словам астрологов, появится возможность отказаться от всего, что мешает и тяготит. Кроме того, некоторые даты месяца способны принести хорошие изменения, успех и прибыль.

Новини.LIVE предлагает Вам воспользоваться подробным лунным календарем на февраль 2024 года, чтобы выбрать самые удачные даты для новых дел, свиданий, обогащения и крупных покупок.

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Фазы Луны в феврале 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;
  • Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 11 по 23 февраля;
  • Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни в феврале 2024 года благоприятные

Самые благоприятные дни: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 февраля.

Стоит заметить, что хотя новолуние считается неудачным днем, в который не стоит браться за какие-либо важные дела, в этом месяце, 10 февраля, он наоборот будет самым удачным из всех. Именно в эту дату можно изменить свою жизнь к лучшему и загадать желания.

Какие дни в феврале 2024 года неблагоприятны

Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 февраля.

Добавим, в полнолуние, которое состоится в феврале 24 числа, астрологи советуют сделать перерыв и держать под контролем эмоции. Нельзя принимать важные решения под влиянием отрицательных импульсов.

 

Какие дни в феврале 2024 года благоприятны по лунному календарю
Девушка любуется Луной. Фото: dreamstime.com

Календарь благоприятных лунных дней на февраль 2024 года по сферам

Самые благоприятные даты для любых начинаний: 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля.

Лучшие даты для смен на работе: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля.

Самые удачные даты для того, чтобы менять и искать новую работу: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля.

Благоприятные дни для планирования поездки: 4, 5, 12, 16, 18, 19, 22, 23 февраля.

Удачные даты для лечения зубов: 7, 8, 15, 16 февраля.

Благоприятные дни для хирургических операций: 4, 7, 8, 10, 14, 15, 22

Лучшие дни для свадьбы: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22. 23, 26, 29 февраля.

Лучшее время для зачатия: 8, 10, 11, 13, 20 февраля.

 

Лунный календарь по дням на январь 2023
Силуэт девушки на фоне полной Луны. Фото: google.com

Какие дни благоприятны для процедур красоты по лунному календарю на февраль 2024 года

Самые удачные дни для стрижек и окрашивания волос: 7, 14, 15, 21, 26, 28 февраля.

Благоприятные дни для завивки волос: 15, 16, 25, 26 февраля.

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 февраля.

Самые благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 февраля.

Благоприятные дни удаления пигментных пятен, бородавок: 13-26 февраля.

Самые удачные даты для начала похудения: 5, 9, 10, 19, 22, 23, 26 февраля.

Ранее мы делились подробным лунным календарем стрижек на февраль 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании ухода за волосами, походов к парикмахеру и смене прически.

Также мы писали, каким знакам Зодиака удастся сказочно разбогатеть в 2024 году.

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февраль
Астрология
лунный календарь
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