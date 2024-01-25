Місячний календар стрижок на лютий 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Дівчина підстригає волосся самостійно. Фото: shutterstock.com

Астрологи радять міняти образ, рівняти кінчики, стригти волосся, робити оздоровчі процедури та інші маніпуляції керуючись місячним календарем на лютий 2024 року. Таким чином можна не тільки подарувати красу та здоров'я волоссю, а й залучити успіх та удачу у життя.

Новини.LIVE ділиться детальним місячним календарем стрижок на лютий 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні догляду за волоссям, походів до перукаря, та зміни зачіски.

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Фази Місяця у лютому 2024 року

Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;

— з 1 по 9 лютого; Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;

— 10 лютого о 00:59 за Києвом; Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;

— з 11 по 23 лютого; Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;

— 24 лютого о 14:30 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;

— з 25 по 29 лютого; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази місяця. Фото: istockphoto.com

Місячний календар стрижок на лютий 2024 року

Найсприятливіші дні для стрижки волосся: 6, 7, 8, 15, 16, 22, 23 лютого.

Найнесприятливіші дні для відвідування перукарні: 9, 10 лютого.

Загалом вдалі дні для зміни зачіски, стрижки: 1, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28 лютого.

Загалом не найвдаліші числа, щоб стригти волосся: 11, 12, 14, 21, 27, 29 лютого.

Нейтральні дні для стрижки: 4, 5, 26 лютого.

Дівчина робить зачіску у перукарні. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на лютий 2024 року

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 4, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 26 лютого.

Найнесприятливіші дні для зміни образу: 9, 10 лютого.

Загалом це хороші дати для оновлення кольору: 1, 3, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 лютого.

Загалом не найвдаліші числа, щоб змінити колір волосся: 11, 12, 14, 29 лютого.

Нейтральні дні для фарбування волосся: 5, 8 лютого.

Коли не можна стригти волосся в лютому 2024 року

У наступні дні останнього місяця зими візит до перукарні краще скасувати:

2 лютого — стрижка може завершитися непередбачуваним результатом. Кінчики волосся можуть почати сіктися, і процес відновлення займе більше часу. Хімічну завивку і фарбування варто відкласти, оскільки вони зашкодять волоссю сильніше, ніж зазвичай.

— стрижка може завершитися непередбачуваним результатом. Кінчики волосся можуть почати сіктися, і процес відновлення займе більше часу. Хімічну завивку і фарбування варто відкласти, оскільки вони зашкодять волоссю сильніше, ніж зазвичай. 9 лютого — волосся погано відростатиме та триматиме укладку. Якщо пофарбувати, то новий колір швидко потьмяніє. Втримайтеся від радикальних змін у зачісці та стрижках. Це не найкращий час для кардинальних перетворень.

— волосся погано відростатиме та триматиме укладку. Якщо пофарбувати, то новий колір швидко потьмяніє. Втримайтеся від радикальних змін у зачісці та стрижках. Це не найкращий час для кардинальних перетворень. 10 лютого — Уникайте радикальних змін у довжині волосся. Будь-які хімічні процедури з волоссям зірки рекомендують відкласти на більш слушний момент. Будь-які маніпуляції з волоссям негативно вплинуть на настрій і можуть викликати занепад сил.

— Уникайте радикальних змін у довжині волосся. Будь-які хімічні процедури з волоссям зірки рекомендують відкласти на більш слушний момент. Будь-які маніпуляції з волоссям негативно вплинуть на настрій і можуть викликати занепад сил. 25 лютого — волосся може бути особливо чутливим до впливу інструментів та хімічних речовин, що може призвести до небажаних наслідків. Уникайте стрижок у цей день, щоб запобігти можливим проблемам в особистому житті.

Дівчина розчісує волосся. Фото: freepik.com

Які дні будуть вдалі для стрижки у лютому 2024 року

Наступні дні вважаються найвдалішими для оновлення зачіски:

1 лютого — цей день підходить для стрижки, можна підрівняти кінчики та оновити зачіску. Чудовий час для зміцнення здоров’я волосся.

— цей день підходить для стрижки, можна підрівняти кінчики та оновити зачіску. Чудовий час для зміцнення здоров’я волосся. 6 лютого — день сприятливий для походу до перукарні. Нова зачіска приверне успіх і створить основу для успішних змін у майбутньому.

— день сприятливий для походу до перукарні. Нова зачіска приверне успіх і створить основу для успішних змін у майбутньому. 7 лютого — волосся стане м'яким і слухняним, а всі оздоровчі процедури принесуть подвійну користь. Дуже вдало пройде будь-яке фарбування, навіть найскладніше, типу зафарбовування сивини. Хімічна завивка вийде вдалою та принесе мінімум шкоди волоссю.

— волосся стане м'яким і слухняним, а всі оздоровчі процедури принесуть подвійну користь. Дуже вдало пройде будь-яке фарбування, навіть найскладніше, типу зафарбовування сивини. Хімічна завивка вийде вдалою та принесе мінімум шкоди волоссю. 15 лютого — дуже сприятливий день для стрижки та фарбування. Будь-які дії з волоссям пройдуть вдало і порадують результатом. Оздоровчі процедури принесуть подвійну користь. Хороший день для освітлювання волосся і зафарбовування сивини. Освіжіть свій вигляд новим відтінком і привнесіть яскраві фарби у повсякденну рутину. Пам’ятайте, що гарний вигляд приносить упевненість.

— дуже сприятливий день для стрижки та фарбування. Будь-які дії з волоссям пройдуть вдало і порадують результатом. Оздоровчі процедури принесуть подвійну користь. Хороший день для освітлювання волосся і зафарбовування сивини. Освіжіть свій вигляд новим відтінком і привнесіть яскраві фарби у повсякденну рутину. Пам’ятайте, що гарний вигляд приносить упевненість. 17 лютого — хороший день для завивки та закручування локонів. Локони будуть витися самі по собі. А ось випрямляти волосся в цю дату не варто. Стрижка в цей день корисна для кінчиків і зробить шевелюру густішою.

— хороший день для завивки та закручування локонів. Локони будуть витися самі по собі. А ось випрямляти волосся в цю дату не варто. Стрижка в цей день корисна для кінчиків і зробить шевелюру густішою. 18 лютого — оздоровчі процедури, маски та масажі принесуть величезну користь. Тьмяне, тонке та ослаблене волосся варто підстригти, якщо хочете його оздоровити. Цей день сприяє експериментам і нестандартним рішенням. Подумайте про креативні стрижки або колір, щоб додати яскравості вашому образу.

— оздоровчі процедури, маски та масажі принесуть величезну користь. Тьмяне, тонке та ослаблене волосся варто підстригти, якщо хочете його оздоровити. Цей день сприяє експериментам і нестандартним рішенням. Подумайте про креативні стрижки або колір, щоб додати яскравості вашому образу. 22 лютого — найкращий день лютого для візиту в перукарню. Будь-які процедури з волоссям будуть вдалими.

— найкращий день лютого для візиту в перукарню. Будь-які процедури з волоссям будуть вдалими. 23 лютого — стрижка в цей день поліпшить стан волосся, зробить його густішим і здоровішим, приверне в життя позитивну енергетику. Дата вдала для кардинальних змін зачіски, радикальної стрижки та фарбування в абсолютно новий колір. Результат будь-яких експериментів порадує вас. Зміни подарують впевненість та приваблять успіх у будь-яких справах.

— стрижка в цей день поліпшить стан волосся, зробить його густішим і здоровішим, приверне в життя позитивну енергетику. Дата вдала для кардинальних змін зачіски, радикальної стрижки та фарбування в абсолютно новий колір. Результат будь-яких експериментів порадує вас. Зміни подарують впевненість та приваблять успіх у будь-яких справах. 26 лютого — зміна зачіски в цей день підвищить самооцінку і принесе впевненість в собі. Волосся після стрижки оздоровиться і швидше відросте. Завивка довго протримається. Дуже вдалий день для фарбування волосся в темні кольори.

Нагадаємо, ми розповідали, яка зачіска буде в моді 2024 року.