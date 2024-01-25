Лунный календарь стрижек на февраль 2024 — какие даты неудачны для смены прически

Лунный календарь стрижек на февраль 2024 — какие даты превратят волосы в шелк
Астрологи советуют менять образ, ровнять кончики, стричь волосы, делать оздоровительные процедуры и другие манипуляции, руководствуясь лунным календарем на февраль 2024 года. Таким образом, можно не только подарить красоту и здоровье волосам, но и привлечь успех и удачу в жизнь.
Новини.LIVE делится подробным лунным календарем стрижек на февраль 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании ухода за волосами, походов к парикмахеру и смене прически.
Фазы Луны в феврале 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;
- Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;
- Растущая месяц — с 11 по 23 февраля;
- Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года
Самые благоприятные дни для стрижки волос: 6, 7, 8, 15, 16, 22, 23 февраля.
Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской: 9, 10 февраля.
В общем удачные дни для смены прически, стрижки: 1, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28 февраля.
В общем не самые удачные числа, чтобы стричь волосы: 11, 12, 14, 21, 27, 29 февраля.
Нейтральные дни для стрижки: 4, 5, 26 февраля.
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2024 года
Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 4, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 26 февраля.
Самые неблагоприятные дни для смены образа: 9, 10 февраля.
В общем это хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 февраля.
В общем не самые удачные числа, чтобы изменить цвет волос: 11, 12, 14, 29 февраля.
Нейтральные дни для окрашивания волос: 5, 8 февраля.
Когда нельзя стричь волосы в феврале 2024 года
В эти дни последнего месяца зимы визит в парикмахерскую лучше отменить:
- 2 февраля — стрижка может завершиться непредсказуемым результатом. Кончики волос могут начать сечься, и процесс восстановления займет больше времени. Химическую завивку и покраску следует отложить, поскольку они повредят волосам сильнее обычного.
- 9 февраля — волосы будут плохо отрастать и держать укладку. Если выкрасить, то новый цвет быстро потускнеет. Удерживайтесь от радикальных изменений в прическе и стрижках. Это не лучшее время для кардинальных преобразований.
- 10 февраля — избегайте радикальных изменений в длине волос. Любые химические процедуры с волосами звезды рекомендуют отложить на более подходящий момент. Любые манипуляции с волосами окажут негативное влияние на настроение и могут вызвать упадок сил.
- 25 февраля — волосы могут быть особенно чувствительны к воздействию инструментов и химических веществ, что может привести к нежелательным последствиям. Избегайте стрижек в этот день, чтобы предотвратить возможные проблемы в личной жизни.
Какие дни будут удачны для стрижки в феврале 2024 года
Следующие дни считаются самыми удачными для обновления прически:
- 1 февраля — этот день подходит для стрижки, можно подровнять кончики и обновить прическу. Прекрасное время для укрепления здоровья волос.
- 6 февраля — день благоприятный для похода в парикмахерскую. Новая прическа привлечет успех и создаст основу для успешных перемен в будущем.
- 7 февраля — волосы станут мягкими и послушными, а все оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Очень удачно пройдет любая покраска, даже самое сложное, типа окраски седины. Химическая завивка получится удачной и принесет минимум вред волосам.
- 15 февраля — очень благоприятный день для стрижки и покраски. Любые действия с волосами пройдут удачно и порадуют результатом. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Хороший день для осветления волос и окрашивания седины. Освежите свой образ новым оттенком и привнесите яркие краски в повседневную рутину. Помните, что хороший вид приносит уверенность.
- 17 февраля — хороший день для завивки и закручивания локонов. Локоны будут виться сами по себе. А вот выпрямлять волосы в эту дату не стоит. Стрижка в этот день полезна для кончиков и сделает шевелюру более густой.
- 18 февраля — оздоровительные процедуры, маски и массажи принесут огромную пользу. Тусклые, тонкие и ослабленные волосы следует подстричь, если хотите их оздоровить. Этот день способствует экспериментам и нестандартным решениям. Подумайте о креативных стрижках или цвете, чтобы добавить яркости вашему образу.
- 22 февраля — лучший день февраля для визита в парикмахерскую. Любые процедуры с волосами будут удачными.
- 23 февраля — стрижка в этот день улучшит состояние волос, сделает его более густыми и здоровыми, привлечет в жизнь положительную энергетику. Дата удачна для кардинальных изменений прически, радикальной стрижки и покраски в совершенно новый цвет. Результат любых экспериментов порадует вас. Изменения подарят уверенность и привлекут успех по любым делам.
- 26 февраля — смена прически в этот день повысит самооценку и принесет уверенность в себе. Волосы после стрижки оздоровятся и быстрее отрастут. Завивка долго продержится. Очень удачный день для окрашивания волос в темные цвета.
Напомним, мы рассказывали, какая прическа будет в моде в 2024 году.
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