Лунный календарь стрижек на февраль 2024 — какие даты неудачны для смены прически

Девушка подстригает волосы самостоятельно. Фото: shutterstock.com

Астрологи советуют менять образ, ровнять кончики, стричь волосы, делать оздоровительные процедуры и другие манипуляции, руководствуясь лунным календарем на февраль 2024 года. Таким образом, можно не только подарить красоту и здоровье волосам, но и привлечь успех и удачу в жизнь.

Новини.LIVE делится подробным лунным календарем стрижек на февраль 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании ухода за волосами, походов к парикмахеру и смене прически.

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Фазы Луны в феврале 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;

— с 1 по 9 февраля; Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;

— 10 февраля в 00:59 по Киеву; Растущая месяц — с 11 по 23 февраля;

— с 11 по 23 февраля; Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;

— 24 февраля в 14:30 по Киеву; Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;

— с 25 по 29 февраля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы луны. Фото: istockphoto.com

Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года

Самые благоприятные дни для стрижки волос: 6, 7, 8, 15, 16, 22, 23 февраля.

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской: 9, 10 февраля.

В общем удачные дни для смены прически, стрижки: 1, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28 февраля.

В общем не самые удачные числа, чтобы стричь волосы: 11, 12, 14, 21, 27, 29 февраля.

Нейтральные дни для стрижки: 4, 5, 26 февраля.

Девушка делает прическу в парикмахерской. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2024 года

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 4, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 26 февраля.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 9, 10 февраля.

В общем это хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 февраля.

В общем не самые удачные числа, чтобы изменить цвет волос: 11, 12, 14, 29 февраля.

Нейтральные дни для окрашивания волос: 5, 8 февраля.

Когда нельзя стричь волосы в феврале 2024 года

В эти дни последнего месяца зимы визит в парикмахерскую лучше отменить:

2 февраля — стрижка может завершиться непредсказуемым результатом. Кончики волос могут начать сечься, и процесс восстановления займет больше времени. Химическую завивку и покраску следует отложить, поскольку они повредят волосам сильнее обычного.

— стрижка может завершиться непредсказуемым результатом. Кончики волос могут начать сечься, и процесс восстановления займет больше времени. Химическую завивку и покраску следует отложить, поскольку они повредят волосам сильнее обычного. 9 февраля — волосы будут плохо отрастать и держать укладку. Если выкрасить, то новый цвет быстро потускнеет. Удерживайтесь от радикальных изменений в прическе и стрижках. Это не лучшее время для кардинальных преобразований.

— волосы будут плохо отрастать и держать укладку. Если выкрасить, то новый цвет быстро потускнеет. Удерживайтесь от радикальных изменений в прическе и стрижках. Это не лучшее время для кардинальных преобразований. 10 февраля — избегайте радикальных изменений в длине волос. Любые химические процедуры с волосами звезды рекомендуют отложить на более подходящий момент. Любые манипуляции с волосами окажут негативное влияние на настроение и могут вызвать упадок сил.

— избегайте радикальных изменений в длине волос. Любые химические процедуры с волосами звезды рекомендуют отложить на более подходящий момент. Любые манипуляции с волосами окажут негативное влияние на настроение и могут вызвать упадок сил. 25 февраля — волосы могут быть особенно чувствительны к воздействию инструментов и химических веществ, что может привести к нежелательным последствиям. Избегайте стрижек в этот день, чтобы предотвратить возможные проблемы в личной жизни.

Девушка расчесывает волосы. Фото: freepik.com

Какие дни будут удачны для стрижки в феврале 2024 года

Следующие дни считаются самыми удачными для обновления прически:

1 февраля — этот день подходит для стрижки, можно подровнять кончики и обновить прическу. Прекрасное время для укрепления здоровья волос.

— этот день подходит для стрижки, можно подровнять кончики и обновить прическу. Прекрасное время для укрепления здоровья волос. 6 февраля — день благоприятный для похода в парикмахерскую. Новая прическа привлечет успех и создаст основу для успешных перемен в будущем.

— день благоприятный для похода в парикмахерскую. Новая прическа привлечет успех и создаст основу для успешных перемен в будущем. 7 февраля — волосы станут мягкими и послушными, а все оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Очень удачно пройдет любая покраска, даже самое сложное, типа окраски седины. Химическая завивка получится удачной и принесет минимум вред волосам.

— волосы станут мягкими и послушными, а все оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Очень удачно пройдет любая покраска, даже самое сложное, типа окраски седины. Химическая завивка получится удачной и принесет минимум вред волосам. 15 февраля — очень благоприятный день для стрижки и покраски. Любые действия с волосами пройдут удачно и порадуют результатом. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Хороший день для осветления волос и окрашивания седины. Освежите свой образ новым оттенком и привнесите яркие краски в повседневную рутину. Помните, что хороший вид приносит уверенность.

— очень благоприятный день для стрижки и покраски. Любые действия с волосами пройдут удачно и порадуют результатом. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Хороший день для осветления волос и окрашивания седины. Освежите свой образ новым оттенком и привнесите яркие краски в повседневную рутину. Помните, что хороший вид приносит уверенность. 17 февраля — хороший день для завивки и закручивания локонов. Локоны будут виться сами по себе. А вот выпрямлять волосы в эту дату не стоит. Стрижка в этот день полезна для кончиков и сделает шевелюру более густой.

— хороший день для завивки и закручивания локонов. Локоны будут виться сами по себе. А вот выпрямлять волосы в эту дату не стоит. Стрижка в этот день полезна для кончиков и сделает шевелюру более густой. 18 февраля — оздоровительные процедуры, маски и массажи принесут огромную пользу. Тусклые, тонкие и ослабленные волосы следует подстричь, если хотите их оздоровить. Этот день способствует экспериментам и нестандартным решениям. Подумайте о креативных стрижках или цвете, чтобы добавить яркости вашему образу.

— оздоровительные процедуры, маски и массажи принесут огромную пользу. Тусклые, тонкие и ослабленные волосы следует подстричь, если хотите их оздоровить. Этот день способствует экспериментам и нестандартным решениям. Подумайте о креативных стрижках или цвете, чтобы добавить яркости вашему образу. 22 февраля — лучший день февраля для визита в парикмахерскую. Любые процедуры с волосами будут удачными.

— лучший день февраля для визита в парикмахерскую. Любые процедуры с волосами будут удачными. 23 февраля — стрижка в этот день улучшит состояние волос, сделает его более густыми и здоровыми, привлечет в жизнь положительную энергетику. Дата удачна для кардинальных изменений прически, радикальной стрижки и покраски в совершенно новый цвет. Результат любых экспериментов порадует вас. Изменения подарят уверенность и привлекут успех по любым делам.

— стрижка в этот день улучшит состояние волос, сделает его более густыми и здоровыми, привлечет в жизнь положительную энергетику. Дата удачна для кардинальных изменений прически, радикальной стрижки и покраски в совершенно новый цвет. Результат любых экспериментов порадует вас. Изменения подарят уверенность и привлекут успех по любым делам. 26 февраля — смена прически в этот день повысит самооценку и принесет уверенность в себе. Волосы после стрижки оздоровятся и быстрее отрастут. Завивка долго продержится. Очень удачный день для окрашивания волос в темные цвета.

Напомним, мы рассказывали, какая прическа будет в моде в 2024 году.