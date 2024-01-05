ТОП-4 наймодніших чубчиків 2024 року — терміново біжіть до перукарів

Жінка з чубчиком, яка позує на камеру. Фото: Elle

Мода — це те, що змінюється кожен сезон, тому справжні модниці постійно намагаються встигнути за новими трендами. Наприклад, змінюється мода і на жіночі чубчики, які є першим, на що звертають увагу оточуючі, і незамінним в образі кожної дівчини та жінки.

Новини.LIVE розповідає про наймодніші чубчики цього року.

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Рваний чубчик

Цей чубчик був у тренді минулого року і залишається модним у 2024 році. Але стилісти радять робити такий чубчик з коротким волоссям, втім, матиме гарний вигляд також цей чубчик і з бобом або подовженими каскадними стрижками.

Щоб гарно вкладати цей чубчик, вам знадобиться лише сухий текстурайзер і лише декілька хвилин вашого часу.

Молода дівчина із рваним чубчиком. Фото: Pinterest

Скінні-чубчик

У народі цей чубчик називають "чубчиком-штрихкодом", а для справжніх модниць це стало справжнім порятунком, адже його можна сміливо носити навіть у найспекотніше літо. Такий чубчик не заважає тепло- та повітрообміну шкіри, тому влітку можна не боятися запалень.

Втім, підійде такий чубчик не під всі стрижки. Найкраще вона пасуватиме під "рваний" каскад.

Жінка зі скінні-чубчиком. Фото: Pinterest

Кучерявий чубчик

Слова про те, що кучерявим людям не варто робити собі чубчик, – це лише міф. Є чимало стильних способів носити кучерявий чубчик, але він повинен бути і не занадто густим, і не занадто довгим. Справа в тому, що дуже короткий чубчик матиме недолугий вигляд.

Втім, якщо ви маєте кучеряве волосся і хочете зробити собі чубчик, варто звернутися за допомогою до фахівця.

Молода дівчина з кучерявим чубчиком. Фото: Pinterest

У стилі Джейн Біркін

Чубчик у стилі відомої англо-французької акторки і співачки Джейк Біркін буде ще одним трендом 2024 року. Цей довгий, але не надто густий чубчик прикрасить майже кожну зачіску і підійде під будь-яку довжину волосся, навіть, під дуже коротке.

Вкладати цей чубчик варто під браш або підкручувати кінцівки у боки, а якщо він набридне, його можна просто прибрати заколкою.

Англо-французька акторка і співачка Джейн Біркін. Фото: Reuters

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