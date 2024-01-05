ТОП-4 наймодніших чубчиків 2024 року — терміново біжіть до перукарів

Які чубчики будуть наймоднішими в 2024 році — ТОП-4 варіантів
Мода — це те, що змінюється кожен сезон, тому справжні модниці постійно намагаються встигнути за новими трендами. Наприклад, змінюється мода і на жіночі чубчики, які є першим, на що звертають увагу оточуючі, і незамінним в образі кожної дівчини та жінки.
Новини.LIVE розповідає про наймодніші чубчики цього року.
Чубчики, які в тренді 2024 року
Рваний чубчик
Цей чубчик був у тренді минулого року і залишається модним у 2024 році. Але стилісти радять робити такий чубчик з коротким волоссям, втім, матиме гарний вигляд також цей чубчик і з бобом або подовженими каскадними стрижками.
Щоб гарно вкладати цей чубчик, вам знадобиться лише сухий текстурайзер і лише декілька хвилин вашого часу.
Скінні-чубчик
У народі цей чубчик називають "чубчиком-штрихкодом", а для справжніх модниць це стало справжнім порятунком, адже його можна сміливо носити навіть у найспекотніше літо. Такий чубчик не заважає тепло- та повітрообміну шкіри, тому влітку можна не боятися запалень.
Втім, підійде такий чубчик не під всі стрижки. Найкраще вона пасуватиме під "рваний" каскад.
Кучерявий чубчик
Слова про те, що кучерявим людям не варто робити собі чубчик, – це лише міф. Є чимало стильних способів носити кучерявий чубчик, але він повинен бути і не занадто густим, і не занадто довгим. Справа в тому, що дуже короткий чубчик матиме недолугий вигляд.
Втім, якщо ви маєте кучеряве волосся і хочете зробити собі чубчик, варто звернутися за допомогою до фахівця.
У стилі Джейн Біркін
Чубчик у стилі відомої англо-французької акторки і співачки Джейк Біркін буде ще одним трендом 2024 року. Цей довгий, але не надто густий чубчик прикрасить майже кожну зачіску і підійде під будь-яку довжину волосся, навіть, під дуже коротке.
Вкладати цей чубчик варто під браш або підкручувати кінцівки у боки, а якщо він набридне, його можна просто прибрати заколкою.
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