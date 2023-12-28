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Колготки, які будуть популярними в 2024 році — ТОП-5 наймодніших

28 грудня 2023 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
ТОП-5 наймодніших колготок 2024 року — що буде в тренді
Жінка у колготках червоного кольору. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Сьогодні у всьому світі поширюється мода на яскраві колготки, і, якщо в дитинстві багато дівчат не любили їх носити, то зараз деякі створюють стильні образи з ними. Тому справжнім модницям варто знати, які колготи будуть в тренді наступного року.

Про це розповідає стилістка і блогерка Маргарита Мурадова на своєму каналі в YouTube.

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ТОП-5 колготок, які будуть в тренді 2024 року

Колготки кольору мокко

Одним з головних трендів наступного року будуть колготки кольору мокко, які можна сміливо поєднувати з різними речами шоколадного відтінку. Візуально ці колготки створюватимуть подовжений низ. А можна одягнути їх під спідницю бордового чи вишневого кольору, але не варто комбінувати із взуттям такого ж кольору.

Девушка в колготках цвета мокко
Дівчина у колготках кольору мокко. Фото: Pinterest

Чорні напівпрозорі колготки

Стилістка каже, що буде популярними в наступному році будуть напівпрозорі колготки чорного кольору, які можуть мати легкий блиск. Візуально ці колготки також робитимуть нижню частину тіла довшою. Комбінувати такі колготки можна з різним одягом.

Молодая девушка в колготках цвета мокко
Молода дівчина у чорних напівпрозорих колготках. Фото: Pinterest

Колготки у кольорову сітку

Такі колготки знову стають популярними, тому стилістка радить одягати їх під шкіряну спідницю чорного кольору. Але стилістка каже, що такі колготки, які видно вище коліна, мають відвертий вигляд. Тому їх краще одягати під спідницю нижче коліна і черевики.

Колготки в цветную сетку
Колготки у кольорову сітку. Фото: Pinterest

Червоні колготки

Щільні колготки червоного кольору можна поєднувати з речами різних відтінків або ж з одягом такого ж кольору. Крім того, стилістка каже, що у цій групі щільних колготок популярним кольором також вважається темно-помаранчевий.

Молодая девушка в красных колготках
Молода дівчина у червоних колготках. Фото: Pinterest

Білі колготки з ажурною сіткою

Стилістка Маргарита Мурадова стверджує, що різні варіації візерунків на ажурних колготах білого кольору матимуть чудовий вигляд. За її словами, ці колготки візуально збільшуватимуть ноги і додадуть глибини вашому образу і фактурі.

Девушка в белых колготках в ажурную сетку
Дівчина у білих колготках в ажурну сітку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які головні убори для жінок будуть в тренді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, яке жіноче взуття буде наймоднішим у наступному році. 

Також ми повідомляли про те, який манікюр буде найпопулярнішим у 2024 році.

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