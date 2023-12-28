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Колготки, которые будут популярными в 2024 году — ТОП-5 самых модных

28 декабря 2023 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
ТОП-5 самых модных колготок 2024 года — что будет в тренде
Женщина в колготках красного цвета. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Сегодня во всем мире распространяется мода на яркие колготки, и если в детстве многие девушки не любили их носить, то сейчас некоторые создают стильные образы с ними. Поэтому настоящим модницам следует знать, какие колготы будут в тренде в следующем году.

Об этом рассказывает стилистка и блогерша Маргарита Мурадова на своем канале в YouTube.

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ТОП-5 колготок, которые будут в тренде 2024 года

Колготки цвета мокко

Одним из главных трендов в следующем году будут колготки цвета мокко, которые можно смело сочетать с разными вещами шоколадного оттенка. Визуально эти колготки будут создавать удлиненный низ. А можно надеть их под юбку бордового или вишневого цвета, но не стоит комбинировать с обувью такого же цвета.

Девушка в колготках цвета мокко
Девушка в колготках цвета мокко. Фото: Pinterest

Черные полупрозрачные колготки

Стилистка говорит, что популярными в следующем году будут полупрозрачные колготки черного цвета, которые могут иметь легкий блеск. Визуально эти колготки также будут делать нижнюю часть тела длиннее. Комбинировать такие колготки можно с разной одеждой.

Молодая девушка в колготках цвета мокко.
Молодая девушка в черных полупрозрачных колготках. Фото: Pinterest

Колготки в цветную сетку

Такие колготки снова становятся популярными, потому стилистка советует одевать их под кожаную юбку черного цвета. Но стилистка говорит, что такие колготки, которые видны выше колена, выглядят откровенно. Поэтому их лучше одевать под юбку ниже колена и ботинки.

Колготки в цветную сетку
Колготки в цветную сетку. Фото: Pinterest

Красные колготки

Плотные колготки красного цвета можно сочетать с вещами разных оттенков или с одеждой такого же цвета. Кроме того, стилистка говорит, что в этой группе плотных колготок популярным цветом также считается темно-оранжевый.

Молодая девушка в красных колготках.
Молодая девушка в красных колготках. Фото: Pinterest

Белые колготки с ажурной сеткой

Стилистка Маргарита Мурадова утверждает, что разные вариации узоров на ажурных колготах белого цвета будут прекрасно выглядеть. По ее словам, эти колготки будут визуально увеличивать ноги и придадут глубины вашему образу и фактуре.

Девушка в белых колготках в ажурную сеть.
Девушка в белых колготках в ажурную сетку. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие головные уборы для женщин будут в тренде 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какая женская обувь будет самой модной в следующем году.

Также мы сообщали о том, какой маникюр будет самым популярным в 2024 году.

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