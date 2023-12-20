Яке жіноче взуття буде наймоднішим у 2024 році — стилісти перерахували ТОП-5

Дівчина, яка сидить на підлозі серед декількох пар взуття. Фото: Freepik

Багато людей вважає, що взуття — це те, на що перш за все дивляться оточуючі, тому тут важливо знати, чи пасуватиме воно під загальний вигляд. Ми розповідаємо, яке взуття буде дуже модним у наступному році, тому його терміново потрібно придбати.

Новини.LIVE розповідає про найтрендовіше взуття 2024 року.

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Взуття з бантами

Йдеться про взуття, яке прикрашене різними бантиками. До речі, саме цей аксесуар вперше з’явився у дизайні одягу цього року, але у майбутньому він буде дуже популярним. Взуття з бантами завжди має легкий вигляд, навіть якщо це взуття на товстій підошві.

Жінка у взутті з бантиками. Фото: Instagram "erdem"

Взуття із золотими вставками

Наступного року золото знову буде дуже популярним, зокрема на взутті. Це можуть бути ремінці, застібки, ланцюжки із золота. Але тут важливо розуміти, щоб ці золоті вставки мали гарну якість, інакше взуття матиме не дуже доречний вигляд.

Взуття із золотими вставками. Фото: Instagram "ferragamo"

Взуття з квітами

У майбутньому дуже модним буде квітковий принт і будь-які інші деталі, які схожі на квіти. Стилісти кажуть, що цей тренд буде більш популярним ближче до весни або навіть літа, тому варто чекати на квіткові туфлі та босоніжки.

Модель у взутті з квітами зверху. Фото: Instagram "aknvas"

Туфлі "Мері Джейн"

Такий тренд дуже дивує своєю стійкістю і неймовірною популярністю. Справа в тому, що вже декілька років поспіль туфлі, які мають ремінець на щиколотці, перебувають на перших сходинках ТОПів. Тому, якщо ви ще не придбали це взуття, спішіть це зробити до наступної весни.

Жіночі туфлі "Мері Джейн". Фото: Instagram "le.monde.beryl"

Жіночі балетки

Варто зазначити, що взуття, яке протягом тривалого часу вважалося застарілим, уже декілька років поспіль посідає перші місця у рейтингах наймодніших. Певно, кожна дівчина та жінка знає, що це дуже практичне і комфортне взуття, яке, до того ж, має дуже елегантний вигляд.

Декілька пар жіночих балеток. Фото: Instagram "chloe"

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