Какая женская обувь будет самой модной в 2024 году — стилисты перечислили ТОП-5

Девушка, сидящая на полу среди нескольких пар обуви. Фото: Freepik

Многие люди считают, что обувь — это то, на что, прежде всего, смотрят окружающие, поэтому здесь важно знать, будет ли она подходить под общий вид. Мы рассказываем, какая обувь будет очень модной в следующем году, поэтому ее срочно нужно приобрести.

Новини.LIVE рассказывает о самой трендовой обуви 2024 года.

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Обувь с бантами

Речь идет об обуви, которая украшена разными бантиками. Кстати, именно этот аксессуар впервые появился в дизайне одежды в этом году, но в будущем он будет очень популярным. Обувь с бантами всегда выглядит легко, даже если эта обувь на толстой подошве.

Женщина в обуви с бантиками. Фото: Instagram "erdem"

Обувь с золотыми вставками

В следующем году золото снова будет очень популярным, в частности, на обуви. Это могут быть ремешки, застежки, цепочки из золота. Но здесь важно понимать, чтобы эти золотые вставки имели хорошее качество, иначе обувь будет выглядеть не очень кстати.

Обувь с золотыми вставками. Фото: Instagram "ferragamo"

Обувь с цветами

В будущем очень модным будет цветочный принт и любые другие детали, похожие на цветы. Стилисты говорят, что этот тренд будет более популярным ближе к весне или даже лету, поэтому стоит ждать цветочные туфли и босоножки.

Модель в обуви с цветами сверху. Фото: Instagram "aknvas"

Туфли "Мэри Джейн"

Такой тренд очень удивляет своей стойкостью и невероятной популярностью. Дело в том, что уже несколько лет подряд туфли, которые имеют ремешок на лодыжке, находятся на первых ступенях ТОПов. Поэтому, если вы еще не приобрели эту обувь, торопитесь это сделать до следующей весны.

Женские туфли "Мэри Джейн". Фото: Instagram "le.monde.beryl"

Женские балетки

Стоит отметить, что обувь, которая долгое время считалась устаревшей, уже несколько лет подряд занимает первые места в рейтингах самых модных. Наверное, каждая девушка и женщина знают, что это очень практичная и комфортная обувь, которая, к тому же, выглядит очень элегантно.

Несколько пар женских балеток. Фото: Instagram "chloe"

Напомним, мы писали о том, какой цвет в следующем году будет самым модным.

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