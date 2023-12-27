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Пахніть на всі 100% — які парфуми будуть в тренді в 2024 році

27 грудня 2023 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Який аромат парфумів буде найактуальнішим у 2024 році — оточуючі будуть в захваті
Жінка, яка бризкає на руку парфум. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Справжні модниці точно знають, що існують тренди не тільки в одязі, взутті, сумках чи манікюрі, а й в парфумах. Тому варто знати, який аромат і парфум буде основним трендом прийдешнього року, і на що варто звертати увагу при виборі запаху.

Новини.LIVE пояснює, який аромат парфумів буде в тренді в наступному році.

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Головним трендом наступного року буде легкість і ненав'язливість в ароматах парфумів. Також йдеться про гармонію, впевненість у собі та наповненість. Деякі жінки звикли користуватися одним парфумом, але у наступному році можна щось змінити.

Щорічно у магазинах з’являються нові аромати, які далеко не завжди одразу ж стають актуальними. Фахівці зі сфери парфумерії пояснили, який парфум у наступному році буде доречним.

Женщина, выбирающая себе парфюм в магазине
Жінка, яка обирає собі парфум у магазині. Фото: Freepik

Тренди в парфумах в 2024 році

Цитрусовий аромат

Цей запах парфумів покращує настрій і навіть дещо охолоджує, але варто знати, що їх краще бризкати у літній період року. 

Квітковий аромат

Щорічно цей аромат парфумів є актуальним, але інколи до нього додаються різні компоненти і нові нотки. Фахівці рекомендують звернути особливу увагу на троянди, жасмін і фіалки.

Дерев’яний аромат

Від такого аромату парфум віє справжньою елегантністю, тому фахівці радять звернути увагу на запах, в якому присутні сандалове дерево, ветивер і пачулі.

Фруктовий аромат

Цей аромат є ідеальним варіантом для теплого періоду року, тому купляти його потрібно саме тоді, коли надворі вже потеплішає. Фахівці рекомендують звернути увагу на аромат апельсинів, груші та інших фруктів.

Фактори, на які варто звертати увагу при виборі парфумів

Коли ви обираєте новий парфум, вам варто завжди орієнтуватися на власні відчуття, а вже потім — на те, що в тренді. До того ж, завжди можна придбати парфум у широкому асортименті та спочатку проаналізувати актуальність на ринку.

Нагадаємо, ми писали про те, які жіночі джинси будуть дуже актуальними в наступному році. 

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Також ми повідомляли про те, яке жіноче взуття буде наймоднішим у 2024 році.

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