Какой аромат духов будет самым актуальным в 2024 году — окружающие будут в восторге

Женщина, брызгающая на руку духи. Фото: Pinterest

Настоящие модницы точно знают, что существуют тренды не только в одежде, обуви, сумках или маникюре, но и в духах. Поэтому стоит знать, какой аромат и парфюм будет основным трендом будущего года, и на что следует обращать внимание при выборе запаха.

Новини.LIVE объясняет, какой аромат духов будет в тренде в следующем году.

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Главным трендом в следующем году будет легкость и ненавязчивость в ароматах духов. Также речь идет о гармонии, уверенности в себе и наполненности. Некоторые женщины привыкли пользоваться одними духами, но в следующем году можно что-то изменить.

Ежегодно в магазинах появляются новые ароматы, которые далеко не всегда сразу становятся актуальными. Специалисты со сферы парфюмерии объяснили, какой парфюм в следующем году будет уместен.

Женщина, выбирающая себе парфюм в магазине. Фото: Freepik

Тренды в духах в 2024 году

Цитрусовый аромат

Этот запах духов улучшает настроение и даже несколько охлаждает, но следует знать, что их лучше брызгать в летний период года.

Цветочный аромат

Ежегодно этот аромат духов актуален, но иногда к нему добавляются различные компоненты и новые нотки. Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на розы, жасмин и фиалки.

Древесный аромат

От такого аромата духов веет настоящей элегантностью, поэтому специалисты советуют обратить внимание на запах, в котором присутствуют сандаловое дерево, ветивер и пачули.

Фруктовый аромат

Этот аромат является идеальным вариантом для теплого периода года, поэтому покупать его нужно именно тогда, когда на улице уже потеплеет. Специалисты рекомендуют обратить внимание на аромат апельсинов, груши и других фруктов.

Факторы, на которые следует обращать внимание при выборе духов

Когда вы выбираете новые духи, вам следует всегда ориентироваться на собственные ощущения, а уже потом — на то, что в тренде. К тому же, всегда можно приобрести парфюм в широком ассортименте и сначала проанализировать актуальность на рынке.

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