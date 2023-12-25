Які жіночі головні убори будуть наймоднішими у 2024 році — варто мати в гардеробі

Тренди зими-2024 — які жіночі головні убори будуть наймоднішими
Далеко не всі жінки сьогодні люблять носити головні убори, але справжні модниці, які їх одягають, завжди стежать за головними трендами. Тому стилісти розповіли про те, які головні убори будуть у тренді взимку наступного року.
Новини.LIVE розповідає про те, які головні убори будуть в тренді в 2024 році.
Перш, ніж купувати головний убір, варто поглянути на його склад, а саме — на бавовну, махер, кашемір та вовну. Головний убір повинен, перш за все, зігрівати, а вже потім бути актуальним. Тому варто знати, яка складова жіночого одягу буде в тренді наступного року.
Головні убори взимку 2024 року
Шапка Біні
Цей головний убір продовжує залишатися дуже актуальним, тому взимку наступного року він також буде в тренді. З цією шапкою можна придумати різні стильні образи, починаючи зі спортивного вигляду, закінчуючи комбінацією стилів.
Жіночий берет
Не секрет, що берет робить жінку більш жіночною, тому в наступному році його також можна сміливо носити. Цей головний убір може бути класичним у трикотажі, але стилісти кажуть, що зараз більш актуальним вважається той берет, який тримає форму.
Шапка-ушанка
Стилісти стверджують, що шапка-ушанка, причому як з хутра, так і в трикотажі, має дуже стильний вигляд і є актуальною взимку 2024 року. Її можна сміливо поєднувати з шубами, дублянками чи пуховиками.
Жіноча бейсболка
Ще актуальними взимку наступного року буде бейсболка, але не літня, а утеплена. Стилісти кажуть, що цей вид головного убору додасть більш спортивного вигляду будь-якому комплекту.
Жіноча панама
Стилісти кажуть, що цей головний убір не варто носити низьким за зростом дівчатам, які мають довге волосся і розпускають його. Справа в тому, що в такому випадку буде перевантажена портретна зона, через що маленькі дівчата здаватимуться візуально ще нижче.
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