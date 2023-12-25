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Тренди зими-2024 — які жіночі головні убори будуть наймоднішими

25 грудня 2023 13:15
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Які жіночі головні убори будуть наймоднішими у 2024 році — варто мати в гардеробі
Молода дівчина у панамі взимку. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Далеко не всі жінки сьогодні люблять носити головні убори, але справжні модниці, які їх одягають, завжди стежать за головними трендами. Тому стилісти розповіли про те, які головні убори будуть у тренді взимку наступного року.

Новини.LIVE розповідає про те, які головні убори будуть в тренді в 2024 році.

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Перш, ніж купувати головний убір, варто поглянути на його склад, а саме — на бавовну, махер, кашемір та вовну. Головний убір повинен, перш за все, зігрівати, а вже потім бути актуальним. Тому варто знати, яка складова жіночого одягу буде в тренді наступного року.

Головні убори взимку 2024 року

Шапка Біні

Цей головний убір продовжує залишатися дуже актуальним, тому взимку наступного року він також буде в тренді. З цією шапкою можна придумати різні стильні образи, починаючи зі спортивного вигляду, закінчуючи комбінацією стилів.

Молодая девушка в шапке Бини
Молода дівчина у шапці Біні. Фото: Pinterest

Жіночий берет

Не секрет, що берет робить жінку більш жіночною, тому в наступному році його також можна сміливо носити. Цей головний убір може бути класичним у трикотажі, але стилісти кажуть, що зараз більш актуальним вважається той берет, який тримає форму.

Женщина в красном берете
Жінка у червоному береті. Фото: Pinterest

Шапка-ушанка

Стилісти стверджують, що шапка-ушанка, причому як з хутра, так і в трикотажі, має дуже стильний вигляд і є актуальною взимку 2024 року. Її можна сміливо поєднувати з шубами, дублянками чи пуховиками.

Девушка в черной шапке-ушанке
Дівчина у чорній шапці-ушанці. Фото: Pinterest

Жіноча бейсболка 

Ще актуальними взимку наступного року буде бейсболка, але не літня, а утеплена. Стилісти кажуть, що цей вид головного убору додасть більш спортивного вигляду будь-якому комплекту.

Молодая девушка в утепленной бейсболке
Молода дівчина в утепленій бейсболці. Фото: Pinterest

Жіноча панама

Стилісти кажуть, що цей головний убір не варто носити низьким за зростом дівчатам, які мають довге волосся і розпускають його. Справа в тому, що в такому випадку буде перевантажена портретна зона, через що маленькі дівчата здаватимуться візуально ще нижче.

Девушка в стильной зимней панамке
Дівчина у стильній зимовій панамці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які жіночі зачіски будуть в тренді наступного року. 

Раніше ми розповідали про те, які жіночі джинси будуть наймоднішими у 2024 році 

Також ми повідомляли про те, який відтінок блонду буде трендовим у 2024 році.

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