Які жіночі головні убори будуть наймоднішими у 2024 році — варто мати в гардеробі

Молода дівчина у панамі взимку. Фото: Pinterest

Далеко не всі жінки сьогодні люблять носити головні убори, але справжні модниці, які їх одягають, завжди стежать за головними трендами. Тому стилісти розповіли про те, які головні убори будуть у тренді взимку наступного року.

Новини.LIVE розповідає про те, які головні убори будуть в тренді в 2024 році.

Читайте також:

Перш, ніж купувати головний убір, варто поглянути на його склад, а саме — на бавовну, махер, кашемір та вовну. Головний убір повинен, перш за все, зігрівати, а вже потім бути актуальним. Тому варто знати, яка складова жіночого одягу буде в тренді наступного року.

Головні убори взимку 2024 року

Шапка Біні

Цей головний убір продовжує залишатися дуже актуальним, тому взимку наступного року він також буде в тренді. З цією шапкою можна придумати різні стильні образи, починаючи зі спортивного вигляду, закінчуючи комбінацією стилів.

Молода дівчина у шапці Біні. Фото: Pinterest

Жіночий берет

Не секрет, що берет робить жінку більш жіночною, тому в наступному році його також можна сміливо носити. Цей головний убір може бути класичним у трикотажі, але стилісти кажуть, що зараз більш актуальним вважається той берет, який тримає форму.

Жінка у червоному береті. Фото: Pinterest

Шапка-ушанка

Стилісти стверджують, що шапка-ушанка, причому як з хутра, так і в трикотажі, має дуже стильний вигляд і є актуальною взимку 2024 року. Її можна сміливо поєднувати з шубами, дублянками чи пуховиками.

Дівчина у чорній шапці-ушанці. Фото: Pinterest

Жіноча бейсболка

Ще актуальними взимку наступного року буде бейсболка, але не літня, а утеплена. Стилісти кажуть, що цей вид головного убору додасть більш спортивного вигляду будь-якому комплекту.

Молода дівчина в утепленій бейсболці. Фото: Pinterest

Жіноча панама

Стилісти кажуть, що цей головний убір не варто носити низьким за зростом дівчатам, які мають довге волосся і розпускають його. Справа в тому, що в такому випадку буде перевантажена портретна зона, через що маленькі дівчата здаватимуться візуально ще нижче.

Дівчина у стильній зимовій панамці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які жіночі зачіски будуть в тренді наступного року.

Раніше ми розповідали про те, які жіночі джинси будуть наймоднішими у 2024 році

Також ми повідомляли про те, який відтінок блонду буде трендовим у 2024 році.