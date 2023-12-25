Какие женские головные уборы будут самыми модными в 2024 году — что стоит иметь в гардеробе

Тренды зимы-2024 — какие женские головные уборы будут самыми модными
Далеко не все женщины сегодня любят носить головные уборы, но настоящие модницы, которые их одевают, всегда следят за главными трендами. Поэтому стилисты рассказали о том, какие головные уборы будут в тренде зимой следующего года.
Новини.LIVE рассказывает о том, какие головные уборы будут в тренде в 2024 году.
Прежде, чем покупать головной убор, стоит взглянуть на его состав, а именно — на хлопок, махер, кашемир и шерсть. Головной убор должен, прежде всего, согревать, а уже потом быть актуальным. Поэтому стоит знать, какая составляющая женской одежды будет в тренде следующего года.
Головные уборы зимой 2024 года
Шапка Бини
Этот головной убор продолжает оставаться очень актуальным, поэтому зимой в следующем году он также будет в тренде. С этой шапкой можно придумать разные стильные образы, начиная со спортивного вида и заканчивая комбинацией стилей.
Женский берет
Не секрет, что берет делает женщину более женственной, поэтому в следующем году его тоже можно смело носить. Этот головной убор может быть классическим в трикотаже, но стилисты говорят, что сейчас более актуальным считается тот берет, который держит форму.
Шапка-ушанка
Стилисты утверждают, что шапка-ушанка, причем, как из меха, так и в трикотаже, выглядит очень стильно и актуальна зимой 2024 года. Ее можно смело сочетать с шубами, дубленками или пуховиками.
Женская бейсболка
Еще актуальными зимой следующего года будет бейсболка, но не летняя, а утепленная. Стилисты говорят, что этот вид головного убора придаст более спортивный вид любому комплекту.
Женская панама
Стилисты говорят, что этот головной убор не стоит носить низким по росту девушкам, которые имеют длинные волосы и распускают их. Дело в том, что в таком случае будет перегружена портретная зона, из-за чего маленькие девушки будут визуально казаться еще ниже.
Напомним, мы писали о том, какие женские прически будут в тренде в следующем году.
Ранее мы рассказывали о том, какие женские джинсы будут самыми модными в 2024 году.
Также мы сообщали о том, какой оттенок блонда будет трендовым в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!