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Тренды зимы-2024 — какие женские головные уборы будут самыми модными

25 декабря 2023 13:15
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Какие женские головные уборы будут самыми модными в 2024 году — что стоит иметь в гардеробе
Молодая девушка в панаме зимой. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Далеко не все женщины сегодня любят носить головные уборы, но настоящие модницы, которые их одевают, всегда следят за главными трендами. Поэтому стилисты рассказали о том, какие головные уборы будут в тренде зимой следующего года.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие головные уборы будут в тренде в 2024 году.

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Прежде, чем покупать головной убор, стоит взглянуть на его состав, а именно — на хлопок, махер, кашемир и шерсть. Головной убор должен, прежде всего, согревать, а уже потом быть актуальным. Поэтому стоит знать, какая составляющая женской одежды будет в тренде следующего года.

Головные уборы зимой 2024 года

Шапка Бини

Этот головной убор продолжает оставаться очень актуальным, поэтому зимой в следующем году он также будет в тренде. С этой шапкой можно придумать разные стильные образы, начиная со спортивного вида и заканчивая комбинацией стилей.

Молодая девушка в шапке Бины.
Молодая девушка в шапке Бини. Фото: Pinterest

Женский берет

Не секрет, что берет делает женщину более женственной, поэтому в следующем году его тоже можно смело носить. Этот головной убор может быть классическим в трикотаже, но стилисты говорят, что сейчас более актуальным считается тот берет, который держит форму.

Женщина в красном берете
Женщина в красном берете. Фото: Pinterest

Шапка-ушанка

Стилисты утверждают, что шапка-ушанка, причем, как из меха, так и в трикотаже, выглядит очень стильно и актуальна зимой 2024 года. Ее можно смело сочетать с шубами, дубленками или пуховиками.

Девушка в черной шапке-ушанке
Девушка в черной шапке-ушанке. Фото: Pinterest

Женская бейсболка

Еще актуальными зимой следующего года будет бейсболка, но не летняя, а утепленная. Стилисты говорят, что этот вид головного убора придаст более спортивный вид любому комплекту.

Молодая девушка в бейсболке.
Молодая девушка в утепленной бейсболке. Фото: Pinterest

Женская панама

Стилисты говорят, что этот головной убор не стоит носить низким по росту девушкам, которые имеют длинные волосы и распускают их. Дело в том, что в таком случае будет перегружена портретная зона, из-за чего маленькие девушки будут визуально казаться еще ниже.

Девушка в стильной зимней панамке.
Девушка в стильной зимней панамке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие женские прически будут в тренде в следующем году.

Ранее мы рассказывали о том, какие женские джинсы будут самыми модными в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какой оттенок блонда будет трендовым в 2024 году.

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