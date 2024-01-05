ТОП-4 самых модных челок 2024 года — срочно бегите к парикмахерам

Женщина с челкой, которая позирует на камеру. Фото: Elle

Мода — это то, что меняется каждый сезон, поэтому настоящие модницы постоянно пытаются успеть за новыми трендами. Например, меняется мода и на женские челки, которые являются первым, на что обращают внимание окружающие, и незаменимым в образе каждой девушки и женщины.

Новини.LIVE рассказывает о самых модных челках в этом году.

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Рваная челка

Эта челка была в тренде прошлого года и остается модной в 2024 году. Но стилисты советуют делать такую челку с короткими волосами, впрочем, будет хорошо выглядеть также эта челка и с бобом или удлиненными каскадными стрижками.

Чтобы красиво укладывать эту челку, вам понадобится только сухой текстурайзер и всего несколько минут вашего времени.

Молодая девушка с рваной челкой. Фото: Pinterest

Скинни-челка

В народе эту челку называют "челкой-штрихкодом", а для настоящих модниц это стало настоящим спасением, ведь ее можно смело носить даже в самое жаркое лето. Такая челка не мешает тепло- и воздухообмену кожи, поэтому летом можно не бояться воспалений.

Впрочем, подойдет такая челка не под все стрижки. Лучше всего она будет подходить под "рваный" каскад.

Женщина со скинни-челкой. Фото: Pinterest

Кудрявая челка

Слова о том, что кудрявым людям не стоит делать себе челку, — это только миф. Есть немало стильных способов носить вьющуюся челку, но она должна быть и не слишком густой, и не слишком длинной. Дело в том, что очень короткая челка будет выглядеть нелепой.

Впрочем, если вы имеете вьющиеся волосы и хотите сделать себе челку, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Молодая девушка с вьющейся челкой. Фото: Pinterest

В стиле Джейн Биркин

Челка в стиле известной англо-французской актрисы и певицы Джейк Биркин будет еще одним трендом 2024 года. Эта длинная, но не слишком густая челка украсит почти каждую прическу и подойдет под любую длину волос, даже, под очень короткие.

Укладывать эту челку следует под браш или подкручивать кончики в стороны, а если она надоест, ее можно просто убрать заколкой.

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Фото: Reuters

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