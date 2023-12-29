ТОП-5 найстильніших варіантів верхнього одягу 2024 року — чим замінити пуховик

Молода дівчина у шубі Teddy взимку. Фото: Pinterest

Взимку багато жінок і дівчат носить теплі пуховики, але інколи виникає бажання змінити їх на щось інше, що матиме гарний вигляд. Ми пропонуємо декілька модних альтернатив, якими можна замінити пуховик у наступному році.

Новини.LIVE представляє найкращі варіанти заміни теплих пуховиків на наступний рік.

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Класичне довге пальто прямого крою

Безсумнівно, ця річ є дуже універсальною і точно висить у шафі кожної справжньої модниці. Класичне довге пальто вже протягом багатьох років перебуває на піку популярності та в наступному році точно не піде з трендів. До того ж, це пальто можна комбінувати з різними стилями.

Жінка у чорному класичному пальті. Фото: Pinterest

Куртка-бомбер

Останні роки ці куртки є дуже актуальними у всьому світі, адже з ними можна поєднувати різний одяг. До того ж, якою б не була фігура у вас, куртка-бомбер матиме ідеальний вигляд. Оскільки вона є популярною вже не перший рік, її можна сміливо одягати взимку декілька сезонів поспіль.

Дівчина у куртці-бомбері в ліфті. Фото: Pinterest

Пальто Teddy

Це пальто, ймовірно, є найпопулярнішим верхнім одягом зими 2023 та 2024 років. Ви точно закохаєтеся у нього, адже воно настільки м’яке на дотик, що його точно не захочеться переодягати. Під це пальто можна одягати будь-яке взуття, починаючи з лоферів, закінчуючи високими чоботами.

Жінка у стильному пальті Teddy. Фото: Pinterest

Шуба з екохутра

Вже декілька років поспіль шуба з екохутра є трендом вишуканого мінімалістичного стилю. Певно, кожна справжня модниця має у своєму гардеробі таку шубу. Ця річ не тільки стильна і практична, а й бюджетна, через що і стала доволі популярною не тільки сьогодні, а й в 2024 році.

Жінка у шубі з екохутра. Фото: Pinterest

Стильна дублянка

Сьогодні ця модель перебуває на самому піку популярності, до того ж, вона не втратить актуальності і наступні декілька років. Зазвичай ці дублянки роблять з екошкіри класу люкс. Цей зимовий одяг можна поєднувати будь з чим, оскільки він завжди матиме стильний вигляд.

Молода дівчина у чорній дублянці. Фото: Pinterest

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