ТОП-5 самых стильных вариантов верхней одежды 2024 года — чем заменить пуховик

Альтернатива пуховика — ТОП-5 стильных идей верхней одежды 2024
Зимой многие женщины и девочки носят теплые пуховики, но иногда возникает желание сменить их на что-то другое, что будет выглядеть красиво. Мы предлагаем несколько модных альтернатив, которыми можно заменить пуховик в следующем году.
Новини.LIVE представляет лучшие варианты замены теплых пуховиков на следующий год.
ТОП-5 самых модных идей теплой одежды зимой 2024 года
Классическое длинное пальто прямого кроя
Несомненно, эта вещь очень универсальна и точно висит в шкафу каждой настоящей модницы. Классическое длинное пальто уже много лет находится на пике популярности и в следующем году точно не уйдет с трендов. К тому же, это пальто можно комбинировать с разными стилями.
Куртка-бомбер
Последние годы эти куртки очень актуальны во всем мире, ведь с ними можно сочетать разную одежду. К тому же, какой бы ни была фигура у вас, куртка-бомбер будет выглядеть идеально. Поскольку она популярна уже не первый год, ее можно смело одевать зимой несколько сезонов подряд.
Пальто Teddy
Это пальто, вероятно, является самой популярной верхней одеждой зимы 2023 и 2024 годов. Вы точно влюбитесь в него, ведь оно настолько мягкое на ощупь, что его точно не захочется переодевать. Под это пальто можно одевать любую обувь, начиная с лоферов, заканчивая высокими сапогами.
Шуба из экомеха
Уже несколько лет подряд шуба из экомеха является трендом изысканного минималистического стиля. Наверное, каждая настоящая модница имеет в своем гардеробе такую шубу. Эта вещь не только стильна и практична, но и бюджетна, из-за чего и стала довольно популярной не только сегодня, но и в 2024 году.
Стильная дубленка
Сегодня эта модель находится на самом пике популярности, к тому же, она не потеряет актуальности и следующие несколько лет. Обычно эти дубленки делают из экокожи класса люкс. Эту зимнюю одежду можно сочетать с чем угодно, поскольку она всегда будет выглядеть стильно.
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