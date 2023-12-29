ТОП-5 самых стильных вариантов верхней одежды 2024 года — чем заменить пуховик

Молодая девушка в шубе Teddy зимой. Фото: Pinterest

Зимой многие женщины и девочки носят теплые пуховики, но иногда возникает желание сменить их на что-то другое, что будет выглядеть красиво. Мы предлагаем несколько модных альтернатив, которыми можно заменить пуховик в следующем году.

Новини.LIVE представляет лучшие варианты замены теплых пуховиков на следующий год.

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Классическое длинное пальто прямого кроя

Несомненно, эта вещь очень универсальна и точно висит в шкафу каждой настоящей модницы. Классическое длинное пальто уже много лет находится на пике популярности и в следующем году точно не уйдет с трендов. К тому же, это пальто можно комбинировать с разными стилями.

Женщина в черном классическом пальто. Фото: Pinterest

Куртка-бомбер

Последние годы эти куртки очень актуальны во всем мире, ведь с ними можно сочетать разную одежду. К тому же, какой бы ни была фигура у вас, куртка-бомбер будет выглядеть идеально. Поскольку она популярна уже не первый год, ее можно смело одевать зимой несколько сезонов подряд.

Девушка в куртке-бомбере в лифте. Фото: Pinterest

Пальто Teddy

Это пальто, вероятно, является самой популярной верхней одеждой зимы 2023 и 2024 годов. Вы точно влюбитесь в него, ведь оно настолько мягкое на ощупь, что его точно не захочется переодевать. Под это пальто можно одевать любую обувь, начиная с лоферов, заканчивая высокими сапогами.

Женщина в стильном пальто Teddy. Фото: Pinterest

Шуба из экомеха

Уже несколько лет подряд шуба из экомеха является трендом изысканного минималистического стиля. Наверное, каждая настоящая модница имеет в своем гардеробе такую шубу. Эта вещь не только стильна и практична, но и бюджетна, из-за чего и стала довольно популярной не только сегодня, но и в 2024 году.

Женщина в шубе из экомеха. Фото: Pinterest

Стильная дубленка

Сегодня эта модель находится на самом пике популярности, к тому же, она не потеряет актуальности и следующие несколько лет. Обычно эти дубленки делают из экокожи класса люкс. Эту зимнюю одежду можно сочетать с чем угодно, поскольку она всегда будет выглядеть стильно.

Молодая девушка в черной дубленке. Фото: Pinterest

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