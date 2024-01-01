Які фасони светрів будуть наймоднішими цієї зими — ТОП-5 найкращих варіантів

Молода дівчина у яскравому светрі біля ялинки. Фото: Freepik

Светри — це той одяг, який є у кожному гардеробі, адже він дуже практичний і неймовірно зручний, а також допомагає зігрітися у холодну погоду. До того ж, зі светрами можна створювати стильні образи, тому справжнім модницям варто знати, що буде актуально цієї зими.

Новини.LIVE ділиться найстильнішими фасонами светру взимку цього року.

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Укорочений светр

Цього року в тренді будуть светри до талії або стегон, з якими можна створювати стильні образи. Їх можна одягти під спідницю, джинси та брюки, але важливо, щоб усі вони мали завищену талію. Так можна створити більш теплий і гармонійний образ.

Дівчина в укороченому светрі та спідниці з високою талією. Фото: Pinterest

Светр оверсайз

Светри більшого розміру вже давно є трендовими, тому взимку цього року слід купити цей одяг, який чудово пасуватиме під будь-який низ. Светр оверсайз можна одягнути під вузькі чи широки джинси, класичні штани або ж спідницю.

Дівчина у светрі оверсайз і вузьких штанах. Фото: Pinterest

Светр-сукня

В’язані сукні також будуть актуальними цієї зими, але краще обирати довгі сукні та з поясом, який підкреслить вашу фігуру. Щоб створити більш ефектний образ, можна одягнути светр-сукню під високі чоботи або ж взуття на грубій підошві.

Дівчина у светрі-сукні та високих чоботах. Фото: Pinterest

Светр з вирізом

Светри, які мають відкриту спину або незвичайні вирізи, створюють дуже романтичні та ефектні образи під будь-яку подію в житті. Але варто обирати більш об’ємні светри і більш велику в’язку.

Дівчина у стильному светрі з вирізом на спині. Фото: Pinterest

Светр з високим горлом

Коли надворі холодно і вам у звичайній водолазці вже буде не комфортно, можете обрати светр, який має високе горло. До того ж, такий светр підійде для будь-якої події, починаючи з офісної роботи, завершуючи образом для звичайної прогулянки.

Дівчина у светрі з високим горлом. Фото: Pinterest

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