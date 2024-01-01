Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow У ньому ви будете найстильнішою — ТОП-5 модних светрів цієї зими arrow

У ньому ви будете найстильнішою — ТОП-5 модних светрів цієї зими

1 січня 2024 11:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Які фасони светрів будуть наймоднішими цієї зими — ТОП-5 найкращих варіантів
Молода дівчина у яскравому светрі біля ялинки. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Светри — це той одяг, який є у кожному гардеробі, адже він дуже практичний і неймовірно зручний, а також допомагає зігрітися у холодну погоду. До того ж, зі светрами можна створювати стильні образи, тому справжнім модницям варто знати, що буде актуально цієї зими.

Новини.LIVE ділиться найстильнішими фасонами светру взимку цього року.

Читайте також:

ТОП-5 актуальних фасонів светра взимку 2024 року

Укорочений светр

Цього року в тренді будуть светри до талії або стегон, з якими можна створювати стильні образи. Їх можна одягти під спідницю, джинси та брюки, але важливо, щоб усі вони мали завищену талію. Так можна створити більш теплий і гармонійний образ.

Девушка в укороченном свитере и юбке с высокой талией
Дівчина в укороченому светрі та спідниці з високою талією. Фото: Pinterest

Светр оверсайз

Светри більшого розміру вже давно є трендовими, тому взимку цього року слід купити цей одяг, який чудово пасуватиме під будь-який низ. Светр оверсайз можна одягнути під вузькі чи широки джинси, класичні штани або ж спідницю.

Девушка в свитере оверсайз и узких брюках
Дівчина у светрі оверсайз і вузьких штанах. Фото: Pinterest

Светр-сукня

В’язані сукні також будуть актуальними цієї зими, але краще обирати довгі сукні та з поясом, який підкреслить вашу фігуру. Щоб створити більш ефектний образ, можна одягнути светр-сукню під високі чоботи або ж взуття на грубій підошві.

Девушка в свитере-платье и высоких сапогах
Дівчина у светрі-сукні та високих чоботах. Фото: Pinterest

Светр з вирізом

Светри, які мають відкриту спину або незвичайні вирізи, створюють дуже романтичні та ефектні образи під будь-яку подію в житті. Але варто обирати більш об’ємні светри і більш велику в’язку.

Девушка в стильном свитере с вырезом на спине
Дівчина у стильному светрі з вирізом на спині. Фото: Pinterest

Светр з високим горлом

Коли надворі холодно і вам у звичайній водолазці вже буде не комфортно, можете обрати светр, який має високе горло. До того ж, такий светр підійде для будь-якої події, починаючи з офісної роботи, завершуючи образом для звичайної прогулянки.

Девушка в свитере с высоким горлом
Дівчина у светрі з високим горлом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які куртки будуть повним антитрендом зими 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які жіночі головні убори будуть актуальними взимку 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які джинси будуть наймоднішими в 2024 році. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі