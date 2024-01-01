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В нем вы будете самой стильной — ТОП-5 модных свитеров этой зимой

1 января 2024 11:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Какие фасоны свитеров будут самыми модными этой зимой — ТОП-5 лучших вариантов
Молодая девушка в ярком свитере возле елки. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Свитера — это та одежда, которая есть в каждом гардеробе, ведь она очень практична и невероятно удобна, а также помогает согреться в холодную погоду. К тому же, со свитерами можно создавать стильные образы, поэтому настоящим модницам стоит знать, что будет актуально этой зимой.

Новини.LIVE делится самыми стильными фасонами свитера зимой этого года.

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Укороченный свитер

В этом году в тренде будут свитера до талии или бедер, с которыми можно создавать стильные образы. Их можно надеть под юбку, джинсы и брюки, но важно, чтобы все они имели завышенную талию. Так можно создать более теплый и гармоничный образ.

Девушка в укороченном свитере и юбке с высокой талией.
Девушка в укороченном свитере и юбке с высокой талией. Фото: Pinterest

Свитер оверсайз

Свитера большего размера уже давно трендовые, поэтому зимой этого года следует купить эту одежду, которая прекрасно подойдет под любой низ. Свитер оверсайз можно одеть под узкие или широкие джинсы, классические брюки или юбку.

Девушка в свете оверсайз и узких брюках
Девушка в свитере оверсайз и узкие брюки. Фото: Pinterest

Свитер-платье

Вязаные платья также будут актуальны этой зимой, но лучше выбирать длинные платья и с поясом, который подчеркнет вашу фигуру. Чтобы создать более эффектный образ, можно одеть свитер-платье под высокие сапоги или обувь на грубой подошве.

Девушка в свитере-платье и высоких сапогах
Девушка в свитере-платье и высоких ботинках. Фото: Pinterest

Свитер с вырезом

Свитера, которые имеют открытую спину или необычные вырезы, создают очень романтичные и эффектные образы под любое событие в жизни. Но следует выбирать более объемные свитера и более большую вязку.

Девушка в стильном свитере с вырезом на спине.
Девушка в стильном свитере с вырезом на спине. Фото: Pinterest

Свитер с высоким горлом

Когда на улице холодно, и вам в обычной водолазке уже будет некомфортно, можете выбрать свитер, имеющий высокое горло. К тому же, такой свитер подойдет для любого события, начиная с офисной работы, завершая образом для обычной прогулки.

Девушка в свитере с высоким горлом
Девушка в свитере с высоким горлом. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие куртки будут полным антитрендом зимы 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие женские головные уборы будут актуальны зимой 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие джинсы будут самыми модными в 2024 году.

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