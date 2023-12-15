Головні антитренди 2024 року — який одяг час викидати

Викидайте, це повний несмак — головні антитренди 2024 року
Мода — це така річ, яка змінюється щосезону, тому жінкам та дівчатам, які за нею стежать, доводиться постійно оновлювати свій гардероб. Стилісти кажуть, що в наступному сезоні є певні речі, які будуть повним антитрендом, тому від них варто відмовлятися.
Новини.LIVE розповідає, які речі будуть антитрендами у 2024 році.
Стилісти розповіли про те, який одяг взагалі не буде користуватися популярністю і вважатиметься повним антитрендом. Саме тому деякі речі потрібно прибрати негайно зі свого гардеробу, щоб не ганьбитися перед оточуючими.
Антитренди 2024 року у жіночому одязі
Куртка-парка
Не секрет, що куртку-парку носили майже всі люди ще зовсім нещодавно, але варто знати, що цей одяг вийшов з моди вже досить давно. Особливо це стосується курток, які зроблені з блискучих матеріалів. Тому зараз повним антитрендом є все, де нанесені зайві деталі.
Дрібний принт і багато кольорів одночасно
Стилісти кажуть, що принт на одязі маленького розміру і велика кількість кольорів одночасно вже давно не користуються популярністю. Антитрендом також є одяг, який має такий самий розмір, як у вас, адже зараз в моді речі оверсайз.
Взуття уггі
Стилісти зазначають, що попри те, що уггі є дуже зручними на нозі, вони вже давно не є модними. Але якщо вони мають подвійну підошву, то вони ще є актуальними.
Антитренди 2024 року у чоловічому одязі
Куртки-парки
Якщо говорити про чоловічу моду, то зараз актуальними стали класичні пальта. Стилісти не рекомендують взагалі одягати парки і сховати їх якнайдалі. Справа в тому, що довжина таких курток візуально зменшує зріст людини, тому зверху краще одягати максі довжину.
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