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Выбрасывайте, это полная безвкусица — главные антитренды 2024 года

15 декабря 2023 20:16
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Главные антитренды 2024 года — какую одежду пора выбрасывать
Молодая девушка в зимней парке. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Мода — это такая вещь, которая меняется каждый сезон, поэтому женщинам и девушкам, которые за ней следят, приходится постоянно обновлять свой гардероб. Стилисты говорят, что в следующем сезоне есть некоторые вещи, которые будут полным антитрендом, поэтому от них стоит отказываться.

Новини.LIVE рассказывает, какие вещи будут антитрендами в 2024 году.

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Стилисты рассказали о том, какая одежда вообще не будет пользоваться популярностью и будет считаться полным антитрендом. Именно поэтому некоторые вещи нужно убрать немедленно со своего гардероба, чтобы не позориться перед окружающими.

Антитренды 2024 года в женской одежде

Куртка-парка

Не секрет, что куртку-парку носили почти все люди еще совсем недавно, но стоит знать, что эта одежда вышла из моды уже достаточно давно. Особенно это касается курток, которые сделаны из блестящих материалов. Поэтому сейчас полным антитрендом является все, где нанесены лишние детали.

Молодая девушка в куртке-парке
Молодая девушка в куртке-парке. Фото: Pinterest

Мелкий принт и много цветов одновременно

Стилисты говорят, что принт маленького размера на одежде и много цветов одновременно уже давно не пользуются популярностью. Антитрендом также является одежда, которая имеет такой же размер, как у вас, ведь сейчас в моде вещи оверсайз.

Молодая девушка в шубе.
Молодая девушка в разноцветной шубе. Фото: Pinterest

Обувь угги

Стилисты отмечают, что несмотря на то что угги очень удобны на ноге, они уже давно не модные. Но если они имеют двойную подошву, то они еще актуальны.

Молодая девушка в уггах
Молодая девушка в уггах. Фото: Pinterest

Антитренды 2024 года в мужской одежде

Куртки-парки

Если говорить о мужской моде, то сейчас актуальными стали классические пальто. Стилисты не рекомендуют вообще одевать парки и спрятать их подальше. Дело в том, что длина таких курток зрительно уменьшает рост человека, поэтому сверху лучше одевать макси длину.

Молодой парень в парке
Молодой парень в парке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие джинсы будут самыми модными в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какой цвет будет трендовым в следующем году.

Также мы сообщали о том, какая прическа будет считаться трендовой в 2024 году.

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