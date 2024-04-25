Місячний календар по днях на травень 2024 — небезпечні та сприятливі дати місяця

Місячний календар на травень 2024 — які дні принесуть удачу та шалені прибутки
Астрологи запевняють, якщо правильно застосовувати місячний календар, травень може стати місяцем розвитку та самовдосконалення. Адже останній місяць весни буде сповнений сприятливих дат, здатних принести вам удачу та успіх у багатьох сферах життя.
Новини.LIVE підготував детальний місячний календар на травень 2024 року, який допоможе підготуватися до будь-яких викликів та не проґавити найвдаліші дні.
Фази Місяця у травні 2024 року
Знаючи фази Місяця, ви можете обирати найкращі дні для важливих подій, починань, а також для догляду за собою та своїм домом.
В останній місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:
- Спадний Місяць — з 1 по 7 травня;
- Молодик (супермісяць) — 8 травня;
- Місяць, що зростає — з 9 по 22 травня;
- Повня — 23 травня;
- Спадний Місяць — з 24 по 31 число;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Що принесе молодик у травні 2024 року — вплив на життя та долю
У травні 2024 року новий Місяць припадає на 8 травня о 6:21 за Києвом.
Як відомо, день молодика вважається енергетично потужним. Він заряджає величезною кількістю космічної енергії. Проте, не кожен може впоратися з нею.
Астрологи радять лише планувати нові справи спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. Оскільки молодик — це початок, варто залишити все погане в минулому, позбавитися поганих звичок і старих образ.
Як повня змінить наші життя у травні 2024 року
Повний Місяць, або повня у травні 2024 припадає на 23 травня о 16:53 за Києвом.
Найбільший вплив повня має на жінок та тих, хто здатен тонко відчувати космічну енергію. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими та імпульсивними. Водночас повний Місяць надає людині додаткової енергії, яку можна направити на позитивні зміни у своєму житті.
Місячний календар на травень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Найнесприятливішими датами у травні 2024 року будуть: 8 та 23 число. У ці дні бажано не планувати нічого важливого, намагатися позбутися від негативних емоцій та налаштуватись на позитив, щоб уникнути помилок або розчарувань.
Також несприятливі дні у травні 2024 року: 11, 13, 17, 20.
Сприятливі дні за місячним календарем на травень 2024 року: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.
Які дні сприятливі у травні 2024 року за різними сферами
Дні, які ідеально підійдуть для нових починань та проєктів: 6, 10, 18, 22, 29 травня.
Вдалі дні для юридичних або фінансових справ: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30 травня.
Найвдаліші дні для дорогих покупок: 2, 3, 6, 9, 18-22, 28-30 травня.
Сприятливі дні для ділових і романтичних стосунків: 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31 травня.
Сприятливі дні для подорожей: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30 травня.
Найкращі дати для творчості та спорту: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31 травня.
Найкращі дати, щоб розпочати процес схуднення: 3, 7, 9, 18, 21, 22, 25 травня.
Хороші дати для походу до лікаря: 10, 15, 18, 22, 25, 29 травня.
Сприятливі дні для хірургічних операцій: 2, 5, 6, 9, 13, 14, 21, 22 травня.
Сприятливі дні для видалення зубів: 4, 18, 19, 21, 27 травня.
Сприятливі дні для лікування зубів: 14-22, 24, 25 травня.
Сприятливі дати видалення бородавок: 14-22, 24, 25 травня.
Сприятливі дні для зачаття: 6, 10, 12, 19 травня.
Найкращі дати для стрижки та фарбування волосся: 7, 12, 14, 16, 18, 19, 24-26 травня.
Ідеальні дні для манікюру та педикюру: 3-6, 10, 12, 14, 18, 19, 25-29 травня.
Вдалі дні для епіляції та депіляції: 1-4, 6, 10, 14, 24, 25, 27-30 травня.
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти 2024 року.
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