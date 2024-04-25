Місячний календар по днях на травень 2024 — небезпечні та сприятливі дати місяця

Дівчина тримає в руці Місяць. Фото: freepik.com

Астрологи запевняють, якщо правильно застосовувати місячний календар, травень може стати місяцем розвитку та самовдосконалення. Адже останній місяць весни буде сповнений сприятливих дат, здатних принести вам удачу та успіх у багатьох сферах життя.

Новини.LIVE підготував детальний місячний календар на травень 2024 року, який допоможе підготуватися до будь-яких викликів та не проґавити найвдаліші дні.

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Фази Місяця у травні 2024 року

Знаючи фази Місяця, ви можете обирати найкращі дні для важливих подій, починань, а також для догляду за собою та своїм домом.

В останній місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 травня;

— з 1 по 7 травня; Молодик (супермісяць) — 8 травня;

— 8 травня; Місяць, що зростає — з 9 по 22 травня;

— з 9 по 22 травня; Повня — 23 травня;

— 23 травня; Спадний Місяць — з 24 по 31 число;

— з 24 по 31 число; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Що принесе молодик у травні 2024 року — вплив на життя та долю

У травні 2024 року новий Місяць припадає на 8 травня о 6:21 за Києвом.

Як відомо, день молодика вважається енергетично потужним. Він заряджає величезною кількістю космічної енергії. Проте, не кожен може впоратися з нею.

Астрологи радять лише планувати нові справи спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. Оскільки молодик — це початок, варто залишити все погане в минулому, позбавитися поганих звичок і старих образ.

Молодий Місяць у небі. Фото: google.com

Як повня змінить наші життя у травні 2024 року

Повний Місяць, або повня у травні 2024 припадає на 23 травня о 16:53 за Києвом.

Найбільший вплив повня має на жінок та тих, хто здатен тонко відчувати космічну енергію. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими та імпульсивними. Водночас повний Місяць надає людині додаткової енергії, яку можна направити на позитивні зміни у своєму житті.

Повний Місяць. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на травень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Найнесприятливішими датами у травні 2024 року будуть: 8 та 23 число. У ці дні бажано не планувати нічого важливого, намагатися позбутися від негативних емоцій та налаштуватись на позитив, щоб уникнути помилок або розчарувань.

Також несприятливі дні у травні 2024 року: 11, 13, 17, 20.

Сприятливі дні за місячним календарем на травень 2024 року: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

Дівчина на фоні повного Місяця. Фото: depositphotos.com

Які дні сприятливі у травні 2024 року за різними сферами

Дні, які ідеально підійдуть для нових починань та проєктів: 6, 10, 18, 22, 29 травня.

Вдалі дні для юридичних або фінансових справ: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30 травня.

Найвдаліші дні для дорогих покупок: 2, 3, 6, 9, 18-22, 28-30 травня.

Сприятливі дні для ділових і романтичних стосунків: 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31 травня.

Сприятливі дні для подорожей: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30 травня.

Найкращі дати для творчості та спорту: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31 травня.

Найкращі дати, щоб розпочати процес схуднення: 3, 7, 9, 18, 21, 22, 25 травня.

Хороші дати для походу до лікаря: 10, 15, 18, 22, 25, 29 травня.

Сприятливі дні для хірургічних операцій: 2, 5, 6, 9, 13, 14, 21, 22 травня.

Сприятливі дні для видалення зубів: 4, 18, 19, 21, 27 травня.

Сприятливі дні для лікування зубів: 14-22, 24, 25 травня.

Сприятливі дати видалення бородавок: 14-22, 24, 25 травня.

Сприятливі дні для зачаття: 6, 10, 12, 19 травня.

Найкращі дати для стрижки та фарбування волосся: 7, 12, 14, 16, 18, 19, 24-26 травня.

Ідеальні дні для манікюру та педикюру: 3-6, 10, 12, 14, 18, 19, 25-29 травня.

Вдалі дні для епіляції та депіляції: 1-4, 6, 10, 14, 24, 25, 27-30 травня.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти 2024 року.

Також радимо скористатися місячним посівним календарем на травень 2024 року, який допоможе обрати найвдаліші дати для посіву, посадки рослин.