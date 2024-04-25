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Лунный календарь на май 2024 — какие дни принесут удачу и сумасшедшую прибыль

25 апреля 2024 03:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь по дням на май 2024 — опасные и благоприятные даты месяца
Девушка держит в руке Луну. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи уверяют, если правильно применять лунный календарь, май может стать месяцем развития и самосовершенствования. Ведь последний месяц весны будет полон благоприятных дат, способных принести вам удачу и успех во многих областях жизни.

Новини.LIVE подготовил подробный лунный календарь на май 2024 года, который поможет подготовиться к любым вызовам и не упустить самые удачные дни.

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Фазы Луны в мае 2024 года

Зная фазы Луны, вы можете выбирать лучшие дни для важных событий, начинаний, а также для ухода за собой и своим домом.

В последний месяц весны фазы Луны будут изменяться следующим образом:

  • Убывающая Луна — с 1 по 7 мая;
  • Новолуние (суперлуна) — 8 мая;
  • Растущая Луна — с 9 по 22 мая;
  • Полнолуние — 23 мая;
  • Растущая Луна — с 24 по 31 число;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в мае 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Что принесет новолуние в мае 2024 года — влияние на жизнь и судьбу

В мае 2024 года новая Луна приходится на 8 мая, 6:21 по Киеву.

Как известно, день новолуния считается энергетически мощным. Он заряжает огромным количеством космической энергии. Однако не каждый может справиться с ней.

Астрологи советуют только планировать новые дела, направлять свои мысли на новые достижения, программировать себя на позитив. Поскольку новолуние — это начало, стоит оставить все плохое в прошлом, избавиться от плохих привычек и старых обид.

 

Что принесет молодой человек в мае 2024 года — влияние на жизнь и судьбу
Молодая Луна в небе. Фото: google.com

Как полнолуние изменит нашу жизнь в мае 2024 года

Полная Луна, или полнолуние в мае 2024 года приходится на 23 мая, 16:53 по Киеву.

Наибольшее влияние полнолуние оказывает на женщин и тех, кто способен тонко ощущать космическую энергию. В это время нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. В то же время полная Луна придает человеку дополнительную энергию, которую можно направить на положительные изменения в своей жизни.

 

Как полнолуние изменит нашу жизнь в мае 2024 года
Полная Луна. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на май 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми неблагоприятными датами в мае 2024 будут: 8 и 23 число. В эти дни желательно не планировать ничего важного, пытаться избавиться от негативных эмоций и настроиться на позитив, чтобы избежать ошибок или разочарований.

Также неблагоприятные дни в мае 2024: 11, 13, 17, 20.

Благоприятные дни по лунному календарю на май 2024 : 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

 

Какие дни благоприятны в мае 2024 года по разным сферам
Девушка на фоне полной Луны. Фото: depositphotos.com

Какие дни благоприятны в мае 2024 года по разным сферам

Дни, которые идеально подойдут для новых начинаний и проектов: 6, 10, 18, 22, 29 мая.

Удачные дни для юридических или финансовых дел: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30 мая.

Самые удачные дни для дорогих покупок: 2, 3, 6, 9, 18-22, 28-30 мая.

Благоприятные дни для деловых и романтических отношений: 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31 мая.

Благоприятные дни для поездок: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30 мая.

Лучшие даты для творчества и спорта: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31 мая.

Лучшие даты, чтобы начать процесс похудения: 3, 7, 9, 18, 21, 22, 25 мая.

Хорошие даты для похода к врачу: 10, 15, 18, 22, 25, 29 мая.

Благоприятные дни для хирургических операций: 2, 5, 6, 9, 13, 14, 21, 22 мая.

Благоприятные дни для удаления зубов: 4, 18, 19, 21, 27 мая.

Благоприятные дни для лечения зубов: 14-22, 24, 25 мая.

Благоприятные даты удаления бородавок: 14-22, 24, 25 мая.

Благоприятные дни для зачатия: 6, 10, 12, 19 мая.

Лучшие даты для стрижки и окрашивания волос: 7, 12, 14, 16, 18, 19, 24-26 мая.

Идеальные дни для маникюра и педикюра: 3-6, 10, 12, 14, 18, 19, 25-29 мая.

Удачные дни для эпиляции и депиляции: 1-4, 6, 10, 14, 24, 25, 27-30 мая.

 

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака удастся сказочно разбогатеть в 2024 году.

Также рекомендуем пользоваться лунным посевным календарем на май 2024 года, который поможет выбрать самые удачные даты для посева, посадки растений.

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