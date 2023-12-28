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Місячний календар стрижок на січень 2024 — коли не варто йти до перукаря

28 грудня 2023 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар стрижок на січень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски
Дівчина у перукарні стриже волосся. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Новий рік чи не найкращий час для змін. Нова стрижка, колір волосся або зачіска можуть додати впевненості та надихнути  на звершення. А щоб обрати найвдалішу дату для неймовірних перетворень та подарувати волоссю силу, блиск і красу, варто звернути увагу на фази Місяця. 

Новини.LIVE підготували детальний місячний календар стрижок на січень 2024 року, який допоможе спланувати похід до перукаря та зміну зачіски.

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Фази Місяця у січні 2024 року

  • Спадний Місяць — з 1 по 10 січня;
  • Молодик — 11 січня о 13:57 за київським часом;
  • Місяць, що росте — з 12 по 24 січня;
  • Повня — 25 січня о 19:54 за київським часом;
  • Спадний Місяць — з 26 по 31 січня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фазы Луны в декабре 2022 года
Фази місяця. Фото: istockphoto.com

Місячний календар стрижок на січень 2024 року

Найсприятливіші дні для стрижки волосся: 2, 8, 9, 18, 22, 25 січня.

Дні, які підходять для стрижки: 3, 4, 15, 19, 20, 21, 24, 30 січня.

Нейтральні дні для стрижок у січні: 1, 10, 27, 28, 29 січня.

Найнесприятливіші дні для відвідування перукарні: 6, 7, 14, 26 січня.

Місячний календар фарбування волосся на січень 2024 року

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 2, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 січня.

Загалом це хороші дати для оновлення кольору: 4, 5, 12, 15, 17, 18, 23, 30 січня.

Нейтральні дні для фарбування: 1, 3, 9, 10, 26 січня.

Не найвдаліші числа, щоб поміняти колір: 6, 13, 14, 16, 24, 31 січня.

Коли не можна стригти волосся в січні 2024 року

  • 6 січня — дата не підходить для стрижки, фарбування, ламінування або завивки, оскільки у цей час волосся ослаблене й будь які маніпуляції можуть йому нашкодити. 
  • 7 січня — не варто стригти волосся, результат може вийти непередбачуваним. Це може вплинути на ваш емоційний стан та впевненість у собі. 
  • 14 січня — стрижка, фарбування або завивка цього дня зробить шкіру голови сухою і вразливою. Тож, похід до перукаря варто відкласти. 
  • 26 січня — стрижка може привести до проблем зі здоров'ям, а волосся буде рости повільніше.

 

Коли стригти волосся в січні 2024 2024 року
Перукар стриже волосся. Фото: depositphotos.com

Коли стригти волосся в січні 2024 2024 року

  • 1 січня — можна стригти волосся, фарбувати або тонувати. На здоров'я волосся ці процедури не будуть впливати негативно. 
  • 2 січня — найвдаліший день для стрижки та фарбування. Стрижка зміцнить волосся, прискорить його ріст, а також зробить слухняним та м'яким. Можна наважуватися на завивку та експерименти. 
  • 3 січня — день вдалий для стрижки, волосся стане об'ємним і сильним. Можна записуватися на фарбування.
  • 4-5 січня — хороші дні. Якість вашого волосся не зміниться.
  • 8 січня — сприятливий день для фарбування волосся та стрижки. Можна міняти зачіску, експериментувати зі стилем та кольором.
  • 9 січня — вдалий день для стрижки та нейтральний для фарбування. 
  • 10 січня — укорочення волосся призведе до здорового і блискучого результату.
  • 11-12 січня — нейтральні дні. Стрижка може прискорити ріст волосся.
  • 13 січня — сприятливий день для стрижки, проте не варто робити завивку або міняти колір. 
  • 15 січня — вдалий день як для стрижок, так і для фарбування і висвітлення.
  • 16 січня — є ризик, що результат стрижки вам не сподобається. Фарбування краще відкласти на інший день. 
  • 17 січня — стрижіть волосся цього дня, щоб воно швидше росло і мало здоровий вигляд. Можна міняти колір, робити цікаві акценти. 
  • 18 січня — сприятливий день для стрижки та кардинальної зміни зачіски.
  • 19 січня — вдалий день для стрижки та ідеальний для завивки, ламінування або фарбування. 
  • 20 січня — на цю дату можна планувати стрижку, зафарбовування сивини, мелірування та освітлення.
  • 21 січня — на вас чекають приємні зміни.
  • 22 січня — цього дня після стрижки ваше волосся почне швидше рости. Можна запланувати хімічну завивку.
  • 23 січня — нейтральні дні для стрижки. На вас чекають приємні зміни.
  • 24 січня — хороший день для зміни зачіски, на вас чекають приємні зміни.
  • 25 січня — цей день вважається найкращим для будь-яких процедур з волоссям.
  • 27 січня — сприятливий день для зміни кольору та оздоровчих процедур.
  • 28 січня — сприятливий день. Волосся буде красивим і слухняним.
  • 29 січня — вдала дата для лікування лупи, посічених кінчиків, випадіння волосся.
  • 30-31 січня — сприятливі дні. Стрижка надасть легкості вашому образу.

 

Нагадаємо, Новини.LIVE склали детальний місячний календар на січень 2024 року. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими у другий місяць зими.

Також ми писали, яка зачіска буде модною в 2024 році.

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