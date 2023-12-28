Лунный календарь стрижек на январь 2024 — неудачные даты для смены прически

Девушка в парикмахерской стрижет волосы. Фото: freepik.com

Новый год едва ли не лучшее время для перемен. Новая стрижка, цвет волос или прическа могут придать уверенности и вдохновить на свершения. А чтобы выбрать удачную дату для великолепных превращений и подарить волосам силу, блеск и красоту, стоит обратить внимание на фазы Луны.

Новини.LIVE подготовили подробный лунный календарь стрижек на январь 2024 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и смену прически.

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Фазы Луны в январе 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 10 января;

— с 1 по 10 января; Новолуние — 11 января в 13:57 по киевскому времени;

— 11 января в 13:57 по киевскому времени; Растущая Луна — с 12 по 24 января;

— с 12 по 24 января; Полнолуние — 25 января в 19:54 по киевскому времени;

— 25 января в 19:54 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 26 по 31 января;

— с 26 по 31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы луны. Фото: istockphoto.com

Лунный календарь стрижек на январь 2024 года

Самые благоприятные дни для стрижки волос: 2, 8, 9, 18, 22, 25 января.

Дни, подходящие для стрижки: 3, 4, 15, 19, 20, 21, 24, 30 января.

Нейтральные дни для стрижек в январе: 1, 10, 27, 28, 29 января.

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской: 6, 7, 14, 26 января.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2024 года

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 января.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 4, 5, 12, 15, 17, 18, 23, 30 января.

Нейтральные дни для покраски: 1, 3, 9, 10, 26 января.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 6, 13, 14, 16, 24, 31 января.

Когда нельзя стричь волосы в январе 2024 года

6 января — дата не подходит для стрижки, окрашивания, ламинирования или завивки, поскольку в это время волосы ослаблены и любые манипуляции могут ему навредить.

— дата не подходит для стрижки, окрашивания, ламинирования или завивки, поскольку в это время волосы ослаблены и любые манипуляции могут ему навредить. 7 января — не стоит стричь волосы, результат может получиться непредсказуемым. Это может повлиять на ваше эмоциональное состояние и уверенность в себе.

— не стоит стричь волосы, результат может получиться непредсказуемым. Это может повлиять на ваше эмоциональное состояние и уверенность в себе. 14 января — стрижка, покраска или завивка в этот день сделает кожу головы сухой и уязвимой. Так что поход к парикмахеру стоит отложить.

— стрижка, покраска или завивка в этот день сделает кожу головы сухой и уязвимой. Так что поход к парикмахеру стоит отложить. 26 января — стрижка может привести к проблемам со здоровьем, а волосы будут расти медленнее.

Парикмахер стрижет волосы. Фото: depositphotos.com

Когда стричь волосы в январе 2024 2024 года

1 января — можно стричь волосы, красить или тонировать. На здоровье волос эти процедуры не будут влиять отрицательно.

— можно стричь волосы, красить или тонировать. На здоровье волос эти процедуры не будут влиять отрицательно. 2 января — самый удачный день для стрижки и покраски. Стрижка укрепит волосы, ускорит их рост, а также сделает послушными и мягкими. Можно решаться на завивку и эксперименты.

— самый удачный день для стрижки и покраски. Стрижка укрепит волосы, ускорит их рост, а также сделает послушными и мягкими. Можно решаться на завивку и эксперименты. 3 января — день удачный для стрижки, волосы станут объемными и сильными. Можно записываться на покраску.

— день удачный для стрижки, волосы станут объемными и сильными. Можно записываться на покраску. 4-5 января — хорошие дни. Качество ваших волос не изменится.

— хорошие дни. Качество ваших волос не изменится. 8 января — благоприятный день для окрашивания волос и стрижки. Можно менять прическу, экспериментировать со стилем и цветом.

— благоприятный день для окрашивания волос и стрижки. Можно менять прическу, экспериментировать со стилем и цветом. 9 января — удачный день для стрижки и нейтральный для покраски.

— удачный день для стрижки и нейтральный для покраски. 10 января — укорочение волос приведет к здоровому и блестящему результату.

— укорочение волос приведет к здоровому и блестящему результату. 11-12 января — нейтральные дни. Стрижка может ускорить рост волос.

— нейтральные дни. Стрижка может ускорить рост волос. 13 января — благоприятный день для стрижки, однако не стоит делать завивку или менять цвет.

— благоприятный день для стрижки, однако не стоит делать завивку или менять цвет. 15 января — удачный день как для стрижек, так и для окрашивания и освещения.

— удачный день как для стрижек, так и для окрашивания и освещения. 16 января — есть риск, что результат стрижки вам не понравится. Покраску лучше отложить на другой день.

— есть риск, что результат стрижки вам не понравится. Покраску лучше отложить на другой день. 17 января — стригите волосы в этот день, чтобы они быстрее росли и выглядели здорово. Можно менять цвет, делать увлекательные акценты.

— стригите волосы в этот день, чтобы они быстрее росли и выглядели здорово. Можно менять цвет, делать увлекательные акценты. 18 января — благоприятный день для стрижки и кардинального изменения прически.

— благоприятный день для стрижки и кардинального изменения прически. 19 января — удачный день для стрижки и идеален для завивки, ламинирования или покраски.

— удачный день для стрижки и идеален для завивки, ламинирования или покраски. 20 января — на эту дату можно планировать стрижку, окраску седины, мелирование и освещение.

— на эту дату можно планировать стрижку, окраску седины, мелирование и освещение. 21 января — вас ждут приятные изменения.

— вас ждут приятные изменения. 22 января — в этот день после стрижки ваши волосы начнут быстрее расти. Можно запланировать химическую завивку.

— в этот день после стрижки ваши волосы начнут быстрее расти. Можно запланировать химическую завивку. 23 января — нейтральные дни для стрижки. Вас ждут приятные изменения.

— нейтральные дни для стрижки. Вас ждут приятные изменения. 24 января — хороший день для смены прически, вас ждут приятные изменения.

— хороший день для смены прически, вас ждут приятные изменения. 25 января — этот день считается лучшим для любых процедур с волосами.

— этот день считается лучшим для любых процедур с волосами. 27 января — благоприятный день для изменения цвета и оздоровительных процедур.

— благоприятный день для изменения цвета и оздоровительных процедур. 28 января — благоприятный день. Волосы будут красивыми и послушными.

— благоприятный день. Волосы будут красивыми и послушными. 29 января — удачная дата для лечения перхоти, секущихся кончиков, выпадения волос.

— удачная дата для лечения перхоти, секущихся кончиков, выпадения волос. 30-31 января — благоприятные дни. Стрижка придаст легкость вашему образу.

Напомним, Новини.LIVE составили подробный лунный календарь на январь 2024 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными во второй месяц зимы.

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