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Лунный календарь стрижек на январь 2024 — когда не стоит идти к парикмахеру

28 декабря 2023 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на январь 2024 — неудачные даты для смены прически
Девушка в парикмахерской стрижет волосы. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Новый год едва ли не лучшее время для перемен. Новая стрижка, цвет волос или прическа могут придать уверенности и вдохновить на свершения. А чтобы выбрать удачную дату для великолепных превращений и подарить волосам силу, блеск и красоту, стоит обратить внимание на фазы Луны.

Новини.LIVE подготовили подробный лунный календарь стрижек на январь 2024 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и смену прически.

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Фазы Луны в январе 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 10 января;
  • Новолуние — 11 января в 13:57 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 12 по 24 января;
  • Полнолуние — 25 января в 19:54 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 26 по 31 января;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в декабре 2022 года
Фазы луны. Фото: istockphoto.com

Лунный календарь стрижек на январь 2024 года

Самые благоприятные дни для стрижки волос: 2, 8, 9, 18, 22, 25 января.

Дни, подходящие для стрижки: 3, 4, 15, 19, 20, 21, 24, 30 января.

Нейтральные дни для стрижек в январе: 1, 10, 27, 28, 29 января.

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской: 6, 7, 14, 26 января.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2024 года

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 января.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 4, 5, 12, 15, 17, 18, 23, 30 января.

Нейтральные дни для покраски: 1, 3, 9, 10, 26 января.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 6, 13, 14, 16, 24, 31 января.

Когда нельзя стричь волосы в январе 2024 года

  • 6 января — дата не подходит для стрижки, окрашивания, ламинирования или завивки, поскольку в это время волосы ослаблены и любые манипуляции могут ему навредить.
  • 7 января — не стоит стричь волосы, результат может получиться непредсказуемым. Это может повлиять на ваше эмоциональное состояние и уверенность в себе.
  • 14 января — стрижка, покраска или завивка в этот день сделает кожу головы сухой и уязвимой. Так что поход к парикмахеру стоит отложить.
  • 26 января — стрижка может привести к проблемам со здоровьем, а волосы будут расти медленнее.

 

Когда стричь волосы в январе 2024 2024 года
Парикмахер стрижет волосы. Фото: depositphotos.com

Когда стричь волосы в январе 2024 2024 года

  • 1 января — можно стричь волосы, красить или тонировать. На здоровье волос эти процедуры не будут влиять отрицательно.
  • 2 января — самый удачный день для стрижки и покраски. Стрижка укрепит волосы, ускорит их рост, а также сделает послушными и мягкими. Можно решаться на завивку и эксперименты.
  • 3 января — день удачный для стрижки, волосы станут объемными и сильными. Можно записываться на покраску.
  • 4-5 января — хорошие дни. Качество ваших волос не изменится.
  • 8 января — благоприятный день для окрашивания волос и стрижки. Можно менять прическу, экспериментировать со стилем и цветом.
  • 9 января — удачный день для стрижки и нейтральный для покраски.
  • 10 января — укорочение волос приведет к здоровому и блестящему результату.
  • 11-12 января — нейтральные дни. Стрижка может ускорить рост волос.
  • 13 января — благоприятный день для стрижки, однако не стоит делать завивку или менять цвет.
  • 15 января — удачный день как для стрижек, так и для окрашивания и освещения.
  • 16 января — есть риск, что результат стрижки вам не понравится. Покраску лучше отложить на другой день.
  • 17 января — стригите волосы в этот день, чтобы они быстрее росли и выглядели здорово. Можно менять цвет, делать увлекательные акценты.
  • 18 января — благоприятный день для стрижки и кардинального изменения прически.
  • 19 января — удачный день для стрижки и идеален для завивки, ламинирования или покраски.
  • 20 января — на эту дату можно планировать стрижку, окраску седины, мелирование и освещение.
  • 21 января — вас ждут приятные изменения.
  • 22 января — в этот день после стрижки ваши волосы начнут быстрее расти. Можно запланировать химическую завивку.
  • 23 января — нейтральные дни для стрижки. Вас ждут приятные изменения.
  • 24 января — хороший день для смены прически, вас ждут приятные изменения.
  • 25 января — этот день считается лучшим для любых процедур с волосами.
  • 27 января — благоприятный день для изменения цвета и оздоровительных процедур.
  • 28 января — благоприятный день. Волосы будут красивыми и послушными.
  • 29 января — удачная дата для лечения перхоти, секущихся кончиков, выпадения волос.
  • 30-31 января — благоприятные дни. Стрижка придаст легкость вашему образу.

 

Напомним, Новини.LIVE составили подробный лунный календарь на январь 2024 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными во второй месяц зимы.

Также мы писали, какая прическа будет модной в 2024 году.

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