Могилевську звинувачують у піарі на прийомних доньках — співачка відповіла

Українська співачка Наталія Могилевська у кліпі на свою пісню "Давай зустрінемо Різдво вдома". Фото: скриншот з YouTube

Відома співачка, авторка пісень, композиторка і народна артистка України Наталія Могилевська звернулася до публіки. Зокрема, відома українська виконавиця відповіла людям, які вважають, що вона піариться на своїх прийомних доньках.

Відповідною публікацією Наталія Могилевська поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Українська артистка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і створила розділ "питання — відповідь" на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram. У Stories Наталія почала відповідати на запитання людей, які на неї підписані.

Народна артистка України Наталія Могилевська вдома. Фото: Instagram Наталії Могилевської

Так, один із підписників порушив тему прийомних доньок і поцікавився, чи бентежить Наталію той факт, що її звинувачують у піарі на цьому. На це українська виконавиця відповіла, що для неї це дуже дивно, адже вона робила велику паузу в кар’єрі.

"Це дивно чути. Я залишила кар’єру на піку успіху десять років тому і майже не випускала пісень, і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через темну призму своїх розчарувань", — відповіла на запитання Наталія Могилевська.

Відповідь Наталії Могилевської на запитання підписника. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Наталія Могилевська стала мамою

Не так давно українська артистка зізналася, що під час повномасштабної війни вона стала мамою, про що так довго мовчала. Співачка пояснила, що вона взяла з дитячого будинку двох сестер, одній з них три роки, а іншій — 12.

За словами Наталії, у цих дітей було дуже важке минуле, тому їм потрібен був час для того, щоб звикнути до нової сім’ї. Артистка поділилася першою спільною фотографією, на якій показала себе в обіймах прийомних доньок.

"Так вже склалось, що, напевно, прийшов час повідомити вам цю новину. І я з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою… Бажаю всім дітям України, які залишились без батьків, знайти своїх коханих, свою родину", — стверджує Наталія Могилевська.

Співачка Наталія Могилевська зі своїми доньками. Фото: скриншот з Instagram

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