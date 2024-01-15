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Могилевська відповіла людям, які хейтять її за прийомних доньок

15 січня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Могилевську звинувачують у піарі на прийомних доньках — співачка відповіла
Українська співачка Наталія Могилевська у кліпі на свою пісню "Давай зустрінемо Різдво вдома". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома співачка, авторка пісень, композиторка і народна артистка України Наталія Могилевська звернулася до публіки. Зокрема, відома українська виконавиця відповіла людям, які вважають, що вона піариться на своїх прийомних доньках.

Відповідною публікацією Наталія Могилевська поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Українська артистка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і створила розділ "питання — відповідь" на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram. У Stories Наталія почала відповідати на запитання людей, які на неї підписані.

Наталия Могилевская
Народна артистка України Наталія Могилевська вдома. Фото: Instagram Наталії Могилевської 

Так, один із підписників порушив тему прийомних доньок і поцікавився, чи бентежить Наталію той факт, що її звинувачують у піарі на цьому. На це українська виконавиця відповіла, що для неї це дуже дивно, адже вона робила велику паузу в кар’єрі.

"Це дивно чути. Я залишила кар’єру на піку успіху десять років тому і майже не випускала пісень, і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через темну призму своїх розчарувань", — відповіла на запитання Наталія Могилевська.

Stories зі сторінки Наталії Могилевської
Відповідь Наталії Могилевської на запитання підписника. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Наталія Могилевська стала мамою

Не так давно українська артистка зізналася, що під час повномасштабної війни вона стала мамою, про що так довго мовчала. Співачка пояснила, що вона взяла з дитячого будинку двох сестер, одній з них три роки, а іншій — 12. 

За словами Наталії, у цих дітей було дуже важке минуле, тому їм потрібен був час для того, щоб звикнути до нової сім’ї. Артистка поділилася першою спільною фотографією, на якій показала себе в обіймах прийомних доньок.

"Так вже склалось, що, напевно, прийшов час повідомити вам цю новину. І я з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою… Бажаю всім дітям України, які залишились без батьків, знайти своїх коханих, свою родину", — стверджує Наталія Могилевська.

Публікація зі сторінки Наталії Могилевської
Співачка Наталія Могилевська зі своїми доньками. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Наталія Могилевська згадала, як її побили в 90-тих. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Наталія Могилевська зізналася, хто був її найбільш серйозним чоловіком. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Наталія Могилевська пояснила, чому не виїхала за кордон під час війни.

Наталія Могилевська
особисте життя
шоу-бізнес
українські зірки

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