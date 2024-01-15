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Могилевская ответила людям, которые хейтят ее за приемных дочерей

15 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Могилевскую обвиняют в пиаре на приемных дочерях — певица ответила
Украинская певица Наталия Могилевская в клипе на свою песню "Давай зустрінемо Різдво вдома". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная певица, автор песен, композитор и народная артистка Украины Наталия Могилевская обратилась к публике. В частности, известная украинская исполнительница ответила людям, которые считают, что она пиарится на своих приемных дочерях.

Соответствующей публикацией Наталия Могилевская поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Наталия Могилевская ответила на хейт по поводу приемных дочерей

Украинская артистка решила пообщаться со своими подписчиками и создала раздел "вопрос — ответ" на своей официальной странице в соцсети Instagram. В Stories Наталия начала отвечать на вопросы людей, которые подписаны на нее.

Наталья Могилевская
Народная артистка Украины Наталия Могилевская дома. Фото: Instagram Наталии Могилевской

Так, один из подписчиков поднял тему приемных дочерей и поинтересовался, смущает ли Наталию тот факт, что ее обвиняют в пиаре на этом. На это украинская исполнительница ответила, что для нее очень странно, ведь она делала большую паузу в карьере.

"Это странно слышать. Я бросила карьеру на пике успеха десять лет назад и почти не выпускала песен, и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и езжу куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир сквозь темную призму своих разочарований", — ответила на вопрос Наталия Могилевская.

Stories со страницы Натальи Могилевской
Ответ Наталии Могилевской на вопрос подписчика. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Наталия Могилевская стала мамой

Не так давно украинская артистка призналась, что во время полномасштабной войны она стала мамой, о чем долго молчала. Певица объяснила, что она взяла из детского дома двух сестер, одной из них три года, а другой — 12.

По словам Наталии, у этих детей было очень тяжелое прошлое, поэтому им нужно было время для того, чтобы привыкнуть к новой семье. Артистка поделилась первой общей фотографией, на которой показала себя в объятиях приемных дочерей.

"Так уже сложилось, что, наверное, пришло время сообщить вам эту новость. И я с радостью хочу в эту новогоднюю ночь сказать, что я стала мамой… Желаю всем оставшимся без родителей детям Украины найти своих любимых, свою семью", — утверждает Наталия Могилевская.

Публикация со страницы Натальи Могилевской
Певица Наталия Могилевская со своими дочерьми. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Наталия Могилевская вспомнила, как ее избили в 90-тых.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Наталия Могилевская призналась, кто был ее самым серьезным мужчиной.

Также мы сообщали о том, что артистка Наталия Могилевская объяснила, почему не уехала за границу во время войны.

Наталия Могилевская
личная жизнь
шоу-бизнес
украинские звезды

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