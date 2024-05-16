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Молода блогерка стала зіркою TikTok завдяки своїм бровам — навіщо вона їх голить

16 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Блогерка з TikTok, яка голить брови і малює нові — навіщо вона це робить
Блогерка Аманда Васкес, яка стала популярною в TikTok. Фото: Instagram Аманди Васкес
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дівчина на ім’я Алондра стала зіркою TikTok через те, що постійно голить свої брови, а на їхньому місці малює інші. Вона каже, що завдяки тому, що вона постійно змінює свої брови, вона може сміливо обирати новий образ на кожен день.

Свої відео Алондра викладає на каналі в TikTok.

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Як дівчина з намальованими бровами стала популярною в TikTok

Алондра почала видаляти свої брови, знімаючи різні відео в TikTok, де миттєво стала популярною. Одне з відео, де дівчина голить брови, отримало понад 285 тисяч "лайків" і 2 578 коментарів від людей, які відреагували на нього.

В ньому блогерка демонструє, як можна з легкістю змінити зовнішній вигляд, просто видаливши брови і намалювавши на їхньому місці нові. Відверто кажучи, їй це дійсно вдалося, адже, як знає кожна дівчина, брови — це одна з речей, яка може змінити зовнішність.

Блогер Алондра, рисующая сбритые брови
Блогерка Алондра, яка малює збриті брови. Фото: скриншот з TikTok

Дивлячись на відео Алондри, дуже складно зрозуміти, де ж справжні брови, а де вона намалювала. Річ у тому, що вона майстерно промальовує кожен волосок над очима і обирає ту форму, яка пасуватиме під її тип обличчя, щоб створити справжню магію. 

Дівчина вирішила висміяти те, чим вона займається, наголосивши, що вона змінює свої брови набагато частіше, аніж спідню білизну.

"Міняю брови частіше, ніж білизну", — вирішила пожартувати над своїм відео блогерка.

@alondra.ceo

Reply to @htx.victoria I change my brows more than my calzones 😝 #putmefirst #makeup #beauty

♬ Half On a Sack - Three 6 Mafia

Як на відео реагують люди в мережі

Проте, далеко не всі оцінили те, що зробила Алондра, адже на близькій відстані одразу помітно, що брови намальовані. Деякі люди, які подивилися відео, наголосили, що тонкі брови більш схожі на татуювання, яке було зроблено давно.

Нагадаємо, ми писали про те, яка зачіска для любителів довгого волосся стала вірусною в TikTok.

Раніше ми розповідали про те, що в США хочуть заборонити громадянам користуватися TikTok.

Також ми повідомляли про те, що TikTok планує оновити інтерфейс для користувачів планшетів.

блогери
TikTok
краса
брови

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