Блогерка з TikTok, яка голить брови і малює нові — навіщо вона це робить

Блогерка Аманда Васкес, яка стала популярною в TikTok. Фото: Instagram Аманди Васкес

Дівчина на ім’я Алондра стала зіркою TikTok через те, що постійно голить свої брови, а на їхньому місці малює інші. Вона каже, що завдяки тому, що вона постійно змінює свої брови, вона може сміливо обирати новий образ на кожен день.

Свої відео Алондра викладає на каналі в TikTok.

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Алондра почала видаляти свої брови, знімаючи різні відео в TikTok, де миттєво стала популярною. Одне з відео, де дівчина голить брови, отримало понад 285 тисяч "лайків" і 2 578 коментарів від людей, які відреагували на нього.

В ньому блогерка демонструє, як можна з легкістю змінити зовнішній вигляд, просто видаливши брови і намалювавши на їхньому місці нові. Відверто кажучи, їй це дійсно вдалося, адже, як знає кожна дівчина, брови — це одна з речей, яка може змінити зовнішність.

Блогерка Алондра, яка малює збриті брови. Фото: скриншот з TikTok

Дивлячись на відео Алондри, дуже складно зрозуміти, де ж справжні брови, а де вона намалювала. Річ у тому, що вона майстерно промальовує кожен волосок над очима і обирає ту форму, яка пасуватиме під її тип обличчя, щоб створити справжню магію.

Дівчина вирішила висміяти те, чим вона займається, наголосивши, що вона змінює свої брови набагато частіше, аніж спідню білизну.

"Міняю брови частіше, ніж білизну", — вирішила пожартувати над своїм відео блогерка.

Як на відео реагують люди в мережі

Проте, далеко не всі оцінили те, що зробила Алондра, адже на близькій відстані одразу помітно, що брови намальовані. Деякі люди, які подивилися відео, наголосили, що тонкі брови більш схожі на татуювання, яке було зроблено давно.

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