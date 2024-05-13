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Найкращий варіант для тих, хто не хоче обрізати волосся — вірусна зачіска з TikTok

13 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Найстильніша зачіска 2024 з TikTok — відео від стиліста
Стилістка, яка робить зачіску жінці. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Є дівчата, які з легкістю обрізають своє волосся, вважаючи, що так вони позбавляються негативу, а є ті, хто не може наважитися попрощатися зі своїм волоссям. Таким дівчатам на допомогу прийде одна дуже стильна зачіска, яка вже встигла стати вірусною в TikTok.

Цю зачіску показав відомий перукар і стиліст Нунціо Савіано на своєму каналі в TikTok.

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Стиліст Нунціо Савіано показав одну стильну зачіску на довге волосся, яка вже завірусилася у TikTok. "Кобра" – це один з видів каскаду, який дуже схожий на стрижку "Метелик", але між ними є одна відмінність — переходи між шарами у новій стрижці трохи плавніші.

Щоб створити цю зачіску, стиліст спочатку робить косий зріз спереду, щоб поруч із обличчям довжина була до підборіддя, а потім — по діагоналі, щоб довжина щоразу була більшою. Після цього майстер додає плавні переходи по всій довжині, які повинні бути не такими помітними візуально.

Таким чином, волосся має об’єм і повністю зберігає свою довжину, що дуже важливо для тих, хто не хоче з нею прощатися. Стиліст Нунціо Савіано назвав таку зачіску саме так через те, що великі пасма, які з’являється після стрижки, нагадали йому маленьких змій. 

Переваги зачіски "Кобра"

Таку зачіску може робити абсолютно кожна дівчина та жінка, яка має як густе і важке волосся, так і тонке. Справа в тому, що густі пасма вона зробить більш легкими, а тонким додасть трохи об’єму. Це найкращий варіант для тих, хто не хоче обрізати своє волосся, але хоче трохи освіжити зовнішній вигляд.

Девушка со стильной прической "Кобра"
Дівчина зі стильною зачіскою "Кобра". Фото: Instagram Нунціо Савіано

Нагадаємо, ми писали про те, які зачіски здатні омолодити жінок після 50 років. 

Раніше ми розповідали про те, яка жіноча зачіска буде наймоднішою у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які зачіски будуть найстильнішими навесні-влітку 2024 року.

TikTok
тренди
зачіски
волосся

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