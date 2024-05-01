Місячний календар фарбування волосся на травень 2024 — вдалі та невдалі дні

Дівчина оновила колір волосся в салоні. Фото: shutterstock.com

Травень — чи не найкращий час для зміни образу. А починати треба, звичайно, з волосся. Нова зачіска або свіжий колір принесуть у життя позитивні зміни, гарний настрій та впевненість у собі. Проте, підходити о фарбування важливо з усією серйозністю, не забуваючи про фази Місяця.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем фарбування волосся на травень 2024 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для походу до майстра та зміни кольору.

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Фази Місяця у травні 2024 року

В останній місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 травня;

— з 1 по 7 травня; Молодик (супермісяць) — 8 травня;

— 8 травня; Місяць, що зростає — з 9 по 22 травня;

— з 9 по 22 травня; Повня — 23 травня;

— 23 травня; Спадний Місяць — з 24 по 31 число;

— з 24 по 31 число; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на травень 2024 року

Місячний календар на травень 2024 року, складений з урахуванням місячних фаз допоможе визначитися з найбільш сприятливою для походу до майстра датою.

Найсприятливіші дати для фарбування волосся: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 травня.

Загалом це хороші дати для оновлення кольору: 12, 15, 16, 23 травня.

Нейтральні дні для фарбування волосся в травні 2024 року: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 21, 29, 31 число.

Найнесприятливіші дні для зміни образу у травні 2024 року: 3, 6, 8, 28 число.

Не найвдаліші числа, щоб поміняти колір: 11, 13, 30 травня.

Дівчина фарбує волосся. Фото: google.com

Як вибрати вдалий колір для фарбування волосся — прості поради

Стилісти стверджують, що дотримуючись кількох простих порад, можна легко підібрати для себе вдалі відтінки фарби для волосся.

Так, щоб вибрати вдалий колір для фарбування волосся, слід:

Визначити свій тон шкіри — це найголовніший критерій. Теплі відтінки шкіри (жовтий, золотистий і персиковий) найкраще виглядають у поєднанні з такими ж теплими відтінками волосся. Відповідно, холодні тони (рожеві, червоні та сині) з холодними. Зверніть увагу на свій колір очей — зелені та коричневі очі чудово підкреслять теплі каштанові кольори. Блакитні та сірі очі варто підкреслити більш холодними тонами. Врахуйте свій натуральний колір волосся — якщо ви прагнете ледь помітних змін, виберіть колір на два тони світліший або темніший за ваш природний відтінок. Якщо ви плануєте більш кардинальне перевтілення, виберіть тон, який буде значно відрізнятися від вашого природного тону. Врахуйте ваш спосіб життя — слід враховувати, скільки часу ви готові приділяти догляду за волоссям. Сміливі яскраві кольори підходять для тих, хто готовий приділяти зачісці багато часу, купувати спеціальні шампуні для захисту кольору та регулярно оновлювати колір волосся.

Якщо ви все одно не впевнені, який колір волосся вибрати, варто звернутися до професіонала, який допоможе вам знайти той самий ідеал.

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