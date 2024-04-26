Місячний календар стрижок на травень 2024 — які дні сприятливі, а які небезпечні

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com

Щоб зачіска радувала та приносила впевненість, астрологи радять проводити будь-які маніпуляції з волоссям згідно з місячним календарем. Адже фази Місяця можуть мати вплив на ріст, структуру та здоров'я волосся.

Новини.LIVE пропонує скористатися місячним календарем на травень 2024 року, який допоможе спланувати похід до перукаря та вибрати сприятливі дати для догляду за волоссям.

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Фази Місяця у травні 2024 року

В останній місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 травня;

— з 1 по 7 травня; Молодик (супермісяць) — 8 травня;

— 8 травня; Місяць, що зростає — з 9 по 22 травня;

— з 9 по 22 травня; Повня — 23 травня;

— 23 травня; Спадний Місяць — з 24 по 31 число;

— з 24 по 31 число; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на травень 2024 року — сприятливі дати

Як стверджують астрологи, якщо обрати правильну дату, можна збільшити позитивний ефект від догляду за волоссям, посилити вплив салонних процедур та навіть привабити успіх у життя.

Найсприятливішими датами у травні 2024 року будуть: 7, 9, 12, 14 число.

Також хороші дати для стрижки в травні 2024 року: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29 число.

Нейтральні дати для стрижок у травні: 1, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 30 число.

Дівчина у перукаря. Фото: google.com

Коли не варто стригти волосся у травні 2024 року — несприятливі дати

Несприятливими датами для стрижки волосся у травні 2024 року є такі: 2, 3, 8, 23, 24, 28, 31 число.

Краще у ці дати не записуватись до майстра, адже є велика ймовірність не отримати бажаного результату або ж взагалі зіпсувати свою зачіску та волосся.

Дівчина розглядає волосся у дзеркалі. Фото: istockphoto.com

Місячний календар стрижок на травень 2024 року по днях

1 травня, середа (23 місячний день спадний Місяць у Водолії) — нейтральний день для стрижки, можна робити повсякденні доглядові процедури.

(23 місячний день спадний Місяць у Водолії) — нейтральний день для стрижки, можна робити повсякденні доглядові процедури. 2 травня, четвер (24 місячний день спадний Місяць у Водолії) — несприятливий день для стрижки та інших салонних процедур. Можна використовувати зволожувальні маски або кондиціонери.

(24 місячний день спадний Місяць у Водолії) — несприятливий день для стрижки та інших салонних процедур. Можна використовувати зволожувальні маски або кондиціонери. 3 травня, п'ятниця (25 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — утримайтеся від стрижки волосся, щоб уникнути невдалого результату або несподіваних змін, які вам не сподобаються.

(25 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — утримайтеся від стрижки волосся, щоб уникнути невдалого результату або несподіваних змін, які вам не сподобаються. 4 травня, субота (26 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — можна робити доглядові процедури, корисні вітамінні маски або ж записатися на лікувальну процедуру до салону.

(26 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — можна робити доглядові процедури, корисні вітамінні маски або ж записатися на лікувальну процедуру до салону. 5 травня, неділя (27 місячний день Спадний Місяць в Овні) — нейтральний день для стрижки. Можна робити доглядові процедури і фарбування волосся натуральними барвниками. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров’я та грошового добробуту.

(27 місячний день Спадний Місяць в Овні) — нейтральний день для стрижки. Можна робити доглядові процедури і фарбування волосся натуральними барвниками. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров’я та грошового добробуту. 6 травня, понеділок (28, 29 місячний день Спадний Місяць в Овні) — не варто стригти волосся. Зачіска сьогодні має бути простою та невибагливою.

(28, 29 місячний день Спадний Місяць в Овні) — не варто стригти волосся. Зачіска сьогодні має бути простою та невибагливою. 7 травня, вівторок (30 місячний день Спадний Місяць у Тельці) — утримайтеся від радикальних змін.

(30 місячний день Спадний Місяць у Тельці) — утримайтеся від радикальних змін. 8 травня, середа (1 місячний день Молодий місяць у Тельці) — енергії в молодик стає мало, а маніпуляції майстра можуть погіршити стан здоров’я. Масажуйте вашу шкіру голови, щоб підтримати здоровий кровообіг і стимулювати ріст волосся.

(1 місячний день Молодий місяць у Тельці) — енергії в молодик стає мало, а маніпуляції майстра можуть погіршити стан здоров’я. Масажуйте вашу шкіру голови, щоб підтримати здоровий кровообіг і стимулювати ріст волосся. 9 травня, четвер (2 місячний день Місяць, що росте у Близнюках) — дуже сприятливий день для стрижки та зміни іміджу, можна експериментувати з довжиною та кольором.

(2 місячний день Місяць, що росте у Близнюках) — дуже сприятливий день для стрижки та зміни іміджу, можна експериментувати з довжиною та кольором. 10 травня, п'ятниця (3 місячний день Місяць, що росте у Близнюках) — стрижка додасть об'єму та забезпечить приплив матеріальної енергії.

(3 місячний день Місяць, що росте у Близнюках) — стрижка додасть об'єму та забезпечить приплив матеріальної енергії. 11 травня, субота (4 місячний день Місяць, що росте у Раку) — використовуйте натуральні засоби для укладання волосся, щоб уникнути пошкоджень від хімічних компонентів. Не варто експериментувати із новими зачісками та стригти волосся.

(4 місячний день Місяць, що росте у Раку) — використовуйте натуральні засоби для укладання волосся, щоб уникнути пошкоджень від хімічних компонентів. Не варто експериментувати із новими зачісками та стригти волосся. 12 травня, неділя (5 місячний день Місяць, що росте у Раку) — можна міняти колір, робити хімічну завивку, міняти зачіску. Цей день вдалий для будь-яких радикальних змін.

(5 місячний день Місяць, що росте у Раку) — можна міняти колір, робити хімічну завивку, міняти зачіску. Цей день вдалий для будь-яких радикальних змін. 13 травня, понеділок (6 місячний день Місяць, що росте у Раку) — варто робити маски для зволоження волосся, стрижка буде вдалою, але фарбувати волосся не варто.

(6 місячний день Місяць, що росте у Раку) — варто робити маски для зволоження волосся, стрижка буде вдалою, але фарбувати волосся не варто. 14 травня, вівторок (7 місячний день Місяць, що росте у Леві) — оновіть свою стрижку, щоб підготуватися до майбутніх подій або заходів. Експериментуйте не тільки з довжиною, але і з кольором, можливе загострення інтуїції, фарбування волосся нагородить сексуальністю, ви відчуєте впевненість у собі. Під впливом Лева волосся стає густішим.

(7 місячний день Місяць, що росте у Леві) — оновіть свою стрижку, щоб підготуватися до майбутніх подій або заходів. Експериментуйте не тільки з довжиною, але і з кольором, можливе загострення інтуїції, фарбування волосся нагородить сексуальністю, ви відчуєте впевненість у собі. Під впливом Лева волосся стає густішим. 15 травня, середа (8 місячний день Місяць, що росте у Леві) — не бажано фарбувати волосся. Використовуйте захисні засоби перед використанням термічних інструментів для укладання волосся.

(8 місячний день Місяць, що росте у Леві) — не бажано фарбувати волосся. Використовуйте захисні засоби перед використанням термічних інструментів для укладання волосся. 16 травня, четвер (9 місячний день Місяць, що росте у Діві) — Вдалий день для стрижок та лікувальних процедур. Фарбування у природні відтінки допоможе впоратися із негативними емоціями.

(9 місячний день Місяць, що росте у Діві) — Вдалий день для стрижок та лікувальних процедур. Фарбування у природні відтінки допоможе впоратися із негативними емоціями. 17 травня, п'ятниця (10 місячний день Місяць, що росте у Діві) — застосовуйте вологі маски для волосся з аргоновою або кокосовою олією, щоб відновити сухе і ламке волосся.

(10 місячний день Місяць, що росте у Діві) — застосовуйте вологі маски для волосся з аргоновою або кокосовою олією, щоб відновити сухе і ламке волосся. 18 травня, субота (11 місячний день Місяць, що росте у Діві та Терезах ) — використовуйте цей день для відновлення та підсилення волосся. Розгляньте можливість здійснення процедур, які допоможуть вашому волоссю виглядати здорово та доглянуто. Позбутися посічених кінчиків у цей день — найкраще рішення.

(11 місячний день Місяць, що росте у Діві та Терезах використовуйте цей день для відновлення та підсилення волосся. Розгляньте можливість здійснення процедур, які допоможуть вашому волоссю виглядати здорово та доглянуто. Позбутися посічених кінчиків у цей день найкраще рішення. 19 травня, неділя (12 місячний день Місяць, що росте у Терезах ) — п ісля стрижки локони будуть здоровими, міцними.

(12 місячний день Місяць, що росте у Терезах ісля стрижки локони будуть здоровими, міцними. 20 травня, понеділок (12, 13 місячний день Місяць, що росте у Терезах ) — х ороший день, разом із стриженим волоссям вас залишить велика кількість негативних емоцій, невирішених і накопичених проблем.

(12, 13 місячний день Місяць, що росте у Терезах ороший день, разом із стриженим волоссям вас залишить велика кількість негативних емоцій, невирішених і накопичених проблем. 21 травня, вівторок (13, 14 місячний день Місяць, що росте у Скорпіоні ) — фарбування волосся сьогодні вкрай небажане, але стрижка принесе вам задоволення та здоров'я волоссю.

(13, 14 місячний день Місяць, що росте у Скорпіоні фарбування волосся сьогодні вкрай небажане, але стрижка принесе вам задоволення та здоров'я волоссю. 22 травня, середа (14, 15 місячний день Місяць, що росте у Скорпіоні ) — с трижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим і густішим. Робіть масаж голови за допомогою ефірних масел, таких як лаванда або розмарин, для заспокоєння та стимуляції росту волосся.

(14, 15 місячний день Місяць, що росте у Скорпіоні трижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим і густішим. Робіть масаж голови за допомогою ефірних масел, таких як лаванда або розмарин, для заспокоєння та стимуляції росту волосся. 23 травня, четвер (15, 16 місячний день Повня у Стрільці ) — н егативний день для стрижки. Для збереження власного здоров’я сьогодні варто відмовитись від походу до перукаря.

(15, 16 місячний день Повня у Стрільці егативний день для стрижки. Для збереження власного здоров’я сьогодні варто відмовитись від походу до перукаря. 24 травня, п'ятниця (16 місячний день Спадний Місяць у Стрільці) — використовуйте натуральні засоби для укладання волосся. Не варто ходити до перукаря.

(16 місячний день Спадний Місяць у Стрільці) — використовуйте натуральні засоби для укладання волосся. Не варто ходити до перукаря. 25 травня, субота (17 місячний день Спадний Місяць у Козерозі) — стрижка сьогодні сприятлива, підніме настрій і приверне позитивну енергію, волосся стане міцним і слухняним. Цей день не підходить для будь-яких експериментів з волоссям.

(17 місячний день Спадний Місяць у Козерозі) — стрижка сьогодні сприятлива, підніме настрій і приверне позитивну енергію, волосся стане міцним і слухняним. Цей день не підходить для будь-яких експериментів з волоссям. 26 травня, неділя (18 місячний день Спадний Місяць у Козерозі) — Козеріг чудово впливає на стан волосся, сміливо можна проводити будь-які маніпуляції.

(18 місячний день Спадний Місяць у Козерозі) — Козеріг чудово впливає на стан волосся, сміливо можна проводити будь-які маніпуляції. 27 травня, понеділок (19, 20 місячний день Спадний Місяць у Водолії) — можна стригти волосся, робити лікувальні маски. Фарбуватися або робити хімію не варто.

(19, 20 місячний день Спадний Місяць у Водолії) — можна стригти волосся, робити лікувальні маски. Фарбуватися або робити хімію не варто. 28 травня, вівторок (20, 21 місячний день Спадний Місяць у Водолії) — стрижка може нашкодити вашому волоссю. Цей день може призвести до невдалих результатів або несподіваних змін, які вам не сподобаються.

(20, 21 місячний день Спадний Місяць у Водолії) — стрижка може нашкодити вашому волоссю. Цей день може призвести до невдалих результатів або несподіваних змін, які вам не сподобаються. 29 травня, середа (22 місячний день Спадний Місяць у Водолії) — відвідайте перукарню, щоб виправити будь-які недоліки та забезпечити собі добре доглянуте волосся перед настанням чергового місяця.

(22 місячний день Спадний Місяць у Водолії) — відвідайте перукарню, щоб виправити будь-які недоліки та забезпечити собі добре доглянуте волосся перед настанням чергового місяця. 30 травня, четвер (23 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — можна обрізати посічені кінчики, застосувати зволожувальні маски для збереження природного блиску волосся.

(23 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — можна обрізати посічені кінчики, застосувати зволожувальні маски для збереження природного блиску волосся. 31 травня, п'ятниця (24 місячний день Спадний Місяць у Рибах) — несприятливий день для будь-яких процедур та перевтілень. Фарба може змитися швидше, а волосся після стрижки стати більш неслухняним і ламким. Завивка волосся у цей день — взагалі табу.

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