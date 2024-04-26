Лунный календарь стрижек на май 2024 — какие дни благоприятны, а какие опасны

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: depositphotos.com

Чтобы прическа радовала и приносила уверенность, астрологи советуют проводить любые манипуляции с волосами по лунному календарю. Ведь фазы Луны могут повлиять на рост, структуру и здоровье волос.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться лунным календарем на май 2024 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и выбрать благоприятные даты по уходу за волосами.

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Фазы Луны в мае 2024 года

В последний месяц весны фазы Луны будут изменяться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 7 мая;

— с 1 по 7 мая; Новолуние (суперлуна) — 8 мая;

— 8 мая; Растущая Луна — с 9 по 22 мая;

— с 9 по 22 мая; Полнолуние — 23 мая;

— 23 мая; Убывающая Луна — с 24 по 31 число;

— с 24 по 31 число; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на май 2024 года — благоприятные даты

Как утверждают астрологи, если выбрать правильную дату, можно увеличить положительный эффект от ухода за волосами, усилить влияние салонных процедур и даже привлечь успех в жизнь.

Самыми благоприятными датами в мае 2024 будут: 7, 9, 12, 14 число.

Также хорошие даты для стрижки в мае 2024 года: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29 число.

Нейтральные даты для стрижек в мае: 1, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 30 число.

Девушка в парикмахере. Фото: google.com

Когда не стоит стричь волосы в мае 2024 года — неблагоприятные даты

Неблагоприятными датами для стрижки волос в мае 2024 года являются: 2, 3, 8, 23, 24, 28, 31 число.

Лучше в эти даты не записываться к мастеру, ведь есть большая вероятность не получить желаемого результата или вообще испортить свою прическу и волосы.

Девушка рассматривает волосы в зеркале. Фото: istockphoto.com

Лунный календарь стрижек на май 2024 года по дням

1 мая, среда (23 лунный день убывающая Луна в Водолее) — нейтральный день для стрижки, можно делать повседневные уходовые процедуры.

(23 лунный день убывающая Луна в Водолее) — нейтральный день для стрижки, можно делать повседневные уходовые процедуры. 2 мая, четверг (24 лунный день убывающая Луна в Водолее) — неблагоприятный день для стрижки и других салонных процедур. Можно использовать увлажняющие маски или кондиционеры.

(24 лунный день убывающая Луна в Водолее) — неблагоприятный день для стрижки и других салонных процедур. Можно использовать увлажняющие маски или кондиционеры. 3 мая, пятница (25 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — воздержитесь от стрижки волос, чтобы избежать неудачного результата или неожиданных изменений, которые вам не понравятся.

(25 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — воздержитесь от стрижки волос, чтобы избежать неудачного результата или неожиданных изменений, которые вам не понравятся. 4 мая, суббота (26 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — можно делать уходовые процедуры, полезные витаминные маски или же записаться на лечебную процедуру в салон.

(26 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — можно делать уходовые процедуры, полезные витаминные маски или же записаться на лечебную процедуру в салон. 5 мая, воскресенье (27 лунный день убывающая Луна в Овне) — нейтральный день для стрижки. Можно делать уходовые процедуры и окрашивание волос натуральными красителями. Кардинальное изменение цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благополучия.

(27 лунный день убывающая Луна в Овне) — нейтральный день для стрижки. Можно делать уходовые процедуры и окрашивание волос натуральными красителями. Кардинальное изменение цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благополучия. 6 мая, понедельник (28, 29 лунный день убывающая Луна в Овне) — не стоит стричь волосы. Прическа сегодня должна быть простой и неприхотливой.

(28, 29 лунный день убывающая Луна в Овне) — не стоит стричь волосы. Прическа сегодня должна быть простой и неприхотливой. 7 мая, вторник (30 лунный день убывающая Луна в Тельце) — воздержитесь от радикальных перемен.

(30 лунный день убывающая Луна в Тельце) — воздержитесь от радикальных перемен. 8 мая, среда (1 лунный день молодая Луна в Тельце) — энергии в новолуние становится мало, а манипуляции мастера могут ухудшить состояние здоровья. Массируйте вашу кожу головы, чтобы поддержать здоровое кровообращение и стимулировать рост волос.

(1 лунный день молодая Луна в Тельце) — энергии в новолуние становится мало, а манипуляции мастера могут ухудшить состояние здоровья. Массируйте вашу кожу головы, чтобы поддержать здоровое кровообращение и стимулировать рост волос. 9 мая, четверг (2 лунный день растущая Луна в Близнецах Луна) — очень благоприятный день для стрижки и смены имиджа, можно экспериментировать с длиной и цветом.

(2 лунный день растущая Луна в Близнецах Луна) — очень благоприятный день для стрижки и смены имиджа, можно экспериментировать с длиной и цветом. 10 мая, пятница (3 лунный день растущая Луна в Близнецах) — стрижка придаст объем и обеспечит приток материальной энергии.

(3 лунный день растущая Луна в Близнецах) — стрижка придаст объем и обеспечит приток материальной энергии. 11 мая, суббота (4 лунный день растущая Луна в Раке) — используйте натуральные средства для укладки волос, чтобы избежать повреждений от химических компонентов. Не стоит экспериментировать с новыми прически и стричь волосы.

(4 лунный день растущая Луна в Раке) — используйте натуральные средства для укладки волос, чтобы избежать повреждений от химических компонентов. Не стоит экспериментировать с новыми прически и стричь волосы. 12 мая, воскресенье (5 лунный день растущая Луна в Раке) — можно менять цвет, делать химическую завивку, менять прическу. Этот день удачен для любых радикальных перемен.

(5 лунный день растущая Луна в Раке) — можно менять цвет, делать химическую завивку, менять прическу. Этот день удачен для любых радикальных перемен. 13 мая, понедельник (6 лунный день растущая Луна в Раке) — стоит делать маски для увлажнения волос, стрижка будет удачной, но красить волосы не стоит.

(6 лунный день растущая Луна в Раке) — стоит делать маски для увлажнения волос, стрижка будет удачной, но красить волосы не стоит. 14 мая, вторник (7 лунный день растущая Луна во Льве) — обновите свою стрижку, чтобы подготовиться к предстоящим событиям или мероприятиям. Экспериментируйте не только с длиной, но и с цветом, возможно обострение интуиции, окрашивание волос наградит сексуальностью, вы почувствуете уверенность в себе. Под влиянием Льва волосы становятся гуще.

(7 лунный день растущая Луна во Льве) — обновите свою стрижку, чтобы подготовиться к предстоящим событиям или мероприятиям. Экспериментируйте не только с длиной, но и с цветом, возможно обострение интуиции, окрашивание волос наградит сексуальностью, вы почувствуете уверенность в себе. Под влиянием Льва волосы становятся гуще. 15 мая, среда (8 лунный день растущая Луна во Льве) — не желательно красить волосы. Перед использованием термических инструментов для укладки волос используйте защитные средства.

(8 лунный день растущая Луна во Льве) — не желательно красить волосы. Перед использованием термических инструментов для укладки волос используйте защитные средства. 16 мая, четверг (9 лунный день растущая Луна в Деве) — Удачный день для стрижек и лечебных процедур. Покраска в естественные оттенки поможет справиться с отрицательными эмоциями.

(9 лунный день растущая Луна в Деве) — Удачный день для стрижек и лечебных процедур. Покраска в естественные оттенки поможет справиться с отрицательными эмоциями. 17 мая, пятница (10 лунный день растущая Луна в Деве) — применяйте влажные маски для волос с аргоновым или кокосовым маслом, чтобы восстановить сухие и ломкие волосы.

(10 лунный день растущая Луна в Деве) — применяйте влажные маски для волос с аргоновым или кокосовым маслом, чтобы восстановить сухие и ломкие волосы. 18 мая, суббота (11 лунный день растущая Луна в Деве и Весах ) — используйте этот день для восстановления и усиления волос. Рассмотрите возможность осуществления процедур, которые помогут вашим волосам выглядеть здорово и ухоженно. Избавиться от секущихся кончиков в этот день — лучшее решение.

(11 лунный день растущая Луна в Деве и Весах — используйте этот день для восстановления и усиления волос. Рассмотрите возможность осуществления процедур, которые помогут вашим волосам выглядеть здорово и ухоженно. Избавиться от секущихся кончиков в этот день лучшее решение. 19 мая, воскресенье (12 лунный день растущая Луна в Весах ) — после стрижки локоны будут здоровыми, крепкими.

(12 лунный день растущая Луна в Весах после стрижки локоны будут здоровыми, крепкими. 20 мая, понедельник (12, 13 лунный день растущая Луна в Весах ) — хороший день, вместе со стриженными волосами вас оставит большое количество негативных эмоций, нерешенных и накопленных проблем.

(12, 13 лунный день растущая Луна в Весах хороший день, вместе со стриженными волосами вас оставит большое количество негативных эмоций, нерешенных и накопленных проблем. 21 мая, вторник (13, 14 лунный день растущая Луна в Скорпионе ) — окрашивание волос сегодня крайне нежелательно, но стрижка доставит вам удовольствие и здоровье волос.

(13, 14 лунный день растущая Луна в Скорпионе окрашивание волос сегодня крайне нежелательно, но стрижка доставит вам удовольствие и здоровье волос. 22 мая, среда (14, 15 лунный день растущая Луна в Скорпионе ) — с трижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает его более жесткими и густыми. Делайте массаж головы с помощью эфирных масел, таких как лаванда или розмарин, для успокоения и стимуляции роста волос.

(14, 15 лунный день растущая Луна в Скорпионе трижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает его более жесткими и густыми. Делайте массаж головы с помощью эфирных масел, таких как лаванда или розмарин, для успокоения и стимуляции роста волос. 23 мая, четверг (15, 16 лунный день Полнолуние в Стрельце ) — негативный день для стрижки. Для сохранения собственного здоровья сегодня следует отказаться от похода к парикмахеру.

(15, 16 лунный день Полнолуние в Стрельце негативный день для стрижки. Для сохранения собственного здоровья сегодня следует отказаться от похода к парикмахеру. 24 мая, пятница (16 лунный день убывающая Луна в Стрельце) — используйте натуральные средства для укладки волос. Не стоит ходить к парикмахеру.

(16 лунный день убывающая Луна в Стрельце) — используйте натуральные средства для укладки волос. Не стоит ходить к парикмахеру. 25 мая, суббота (17 лунный день убывающая Луна в Козероге) — стрижка сегодня благоприятная, поднимет настроение и привлечет положительную энергию, волосы станут крепкими и послушными. Этот день не подходит для каких-либо экспериментов с волосами.

(17 лунный день убывающая Луна в Козероге) — стрижка сегодня благоприятная, поднимет настроение и привлечет положительную энергию, волосы станут крепкими и послушными. Этот день не подходит для каких-либо экспериментов с волосами. 26 мая, воскресенье (18 лунный день убывающая Луна в Козероге) — Козерог прекрасно влияет на состояние волос, смело можно проводить любые манипуляции.

(18 лунный день убывающая Луна в Козероге) — Козерог прекрасно влияет на состояние волос, смело можно проводить любые манипуляции. 27 мая, понедельник (19, 20 лунный день убывающая Луна в Водолее) — можно стричь волосы, делать лечебные маски. Краситься или делать химию не стоит.

(19, 20 лунный день убывающая Луна в Водолее) — можно стричь волосы, делать лечебные маски. Краситься или делать химию не стоит. 28 мая, вторник (20, 21 лунный день убывающая Луна в Водолее) — стрижка может навредить вашим волосам. Этот день может привести к неудачным результатам или неожиданным изменениям, которые вам не понравятся.

(20, 21 лунный день убывающая Луна в Водолее) — стрижка может навредить вашим волосам. Этот день может привести к неудачным результатам или неожиданным изменениям, которые вам не понравятся. 29 мая, среда (22 лунный день убывающая Луна в Водолее) — посетите парикмахерскую, чтобы исправить любые недостатки и обеспечить себе хорошо ухоженные волосы перед наступлением очередного месяца.

(22 лунный день убывающая Луна в Водолее) — посетите парикмахерскую, чтобы исправить любые недостатки и обеспечить себе хорошо ухоженные волосы перед наступлением очередного месяца. 30 мая, четверг (23 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — можно обрезать секущиеся кончики, применить увлажняющие маски для сохранения естественного блеска волос.

(23 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — можно обрезать секущиеся кончики, применить увлажняющие маски для сохранения естественного блеска волос. 31 мая, пятница (24 лунный день убывающая Луна в Рыбах) — неблагоприятный день для любых процедур и перевоплощений. Краска может смыться быстрее, а волосы после стрижки стать более непослушными и ломкими. Завивка волос в этот день — вообще табу.

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