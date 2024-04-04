ТОП-3 найстильніші зачіски весни-літа 2024

Жінка, яка робить зачіску в салоні краси. Фото: Pinterest

Справжні модниці завжди стежать за головними трендами чи то в одязі, чи то в зовнішньому вигляді, наприклад, за зміною стилю волосся. Щоб залишатися модною в навесні та влітку 2024 року, варто знати, які зачіски є найстильнішими в цьому сезоні.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для модниць.

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Найстильніші зачіски весни-літа 2024 року

Чубчик-бахрома

Протягом багатьох останніх років стиль зачіски акторки і співачки Джейн Біркін залишається дуже модним. І 2024 рік не став винятком, адже ця зачіска в цьому році також підкорює вершини рейтингів найстильніших. Такий чубчик поєднує в собі стиль Великої Британії і Франції.

Цікавим фактом є те, що такий чубчик відома акторка носила у 60-70-х роках, коли він був найпопулярнішим.

Акторка Джейн Біркін з чубчиком-бахромою. Фото: Instagram "soniceditions"

Blunt Bob

Тренд на цю зачіску завдала сама американська модель і дружина співака Джастіна Бібера Гейлі Бібер. У 2023 році зірка вперше показала цю зачіску на своїй сторінці в соцмережі Instagram і буквально вкрала серця великої кількості дівчат і жінок.

Зачіска, яка й досі залишається однією з наймодніших, робить жінок і дівчат вишуканими і елегантними.

Гейлі Бібер зі стрижкою Blunt Bob. Фото: Instagram Гейлі Бібер

Каскад

Цього року відома американська акторка і зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон справила неабияке враження на премії "Золотий глобус". Відома акторка, яка підкорила глядачів неймовірною акторською грою в серіалі "Друзі", з’явилася на премії із зачіскою її героїні в серіалі.

Стиль 90-х та 2000-х вже багато років є найактуальнішим, тому ця стрижка чудово підійде жінкам і дівчатам навесні та влітку 2024 року.

Дженніфер Еністон з каскадом у серіалі "Друзі". Фото: Instagram Дженніфер Еністон

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