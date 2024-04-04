ТОП-3 самые стильные прически весны-лета 2024

Женщина, которая делает прическу в салоне красоты. Фото: Pinterest

Настоящие модницы всегда следят за главными трендами будь то в одежде или во внешнем виде, например, за изменением стиля волос. Чтобы оставаться модной весной и летом 2024 года, стоит знать, какие прически самые стильные в этом сезоне.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для модниц.

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Челка-бахрома

В течение многих последних лет стиль прически актрисы и певицы Джейн Биркин остается очень модным. И 2024 год не стал исключением, ведь эта прическа в этом году также покоряет вершины рейтингов самых стильных. Такая челка сочетает в себе стиль Великобритании и Франции.

Интересным фактом является то, что такую челку известная актриса носила в 60-70-тых годах, когда она была самой популярной.

Актриса Джейн Биркин с челкой-бахромой. Фото: Instagram "soniceditions"

Blunt Bob

Тренд на эту прическу задала сама американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер. В 2023 году звезда впервые показала эту прическу на своей странице в соцсети Instagram и буквально украла сердца большого количества девушек и женщин.

Прическа, которая до сих пор остается одной из самых модных, делает женщин и девушек изысканными и элегантными.

Хейли Бибер со стрижкой Blunt Bob. Фото: Instagram Хейли Бибер

Каскад

В этом году известная американская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон произвела большое впечатление на премии "Золотой глобус". Известная актриса, покорившая зрителей невероятной актерской игрой в сериале "Друзья", появилась на премии с прической ее героини в сериале.

Стиль 90-тых и 2000-тых уже много лет является самым актуальным, поэтому эта стрижка прекрасно подойдет женщинам и девушкам весной и летом 2024 года.

Дженнифер Энистон с каскадом в сериале "Друзья". Фото: Instagram Дженнифер Энистон

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