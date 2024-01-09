Які колготки є антитрендом 2024 року — від чого варто відмовитися

Жінка, яка одягає на себе капронові колготки. Фото: Mondo

Колготки — це така річ, яка є в гардеробі кожної дівчини та жінки, адже взимку багато хто любить носити спідниці або ж сукні, а тут точно не обійтися без них. Втім, на них також постійно змінюється мода, тому варто знати, чого в цьому році точно не повинно бути у вашому гардеробі.

Новини.LIVE розповідає про те, які колготки вважаються антитрендом 2024 року.

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Не так давно колготки стали дуже затребуваними серед жінок та дівчат, які стежать за модою. Втім, спочатку стилісти розповідали про звичайна чорні колготки, які завжди будуть актуальними, потім ми побачили тілесні колготки, а вже згодом — неймовірну популярність червоних відтінків.

Зараз у моді не тільки звичайні чорні колготки, а й з різними візерунками та різних відтінків. Для того, щоб ви не заплуталися у цьому різноманітті колготок, ми пояснюємо, чого точно не повинно бути у вашому гардеробі через повний несмак.

Колготки, які є антитрендом 2024 року

Колготки в квіткову вишивку

У цьому році стилісти категорично не рекомендують мати у своєму гардеробі колготки, на яких зображено багато квіткових візерунків. Справа в тому, що такі колготки привернуть всю увагу оточуючих на себе і підкреслять той факт, що ви зовсім не розбираєтеся в моді, оскільки цей фасон є дуже застарілим.

Жінка у колготках в квіткову вишиванку. Фото: Pinterest

Блискучі колготки

Стилісти радять відмовитися від колготок тілесного або ж чорного відтінку, які блистять та переливаються на сонячному світлі. Вони зовсім не мають нічого спільного з тенденціями та модою. Варто в 2024 році звернути уваги на матові колготки, які підкреслять стрункі ноги і не зроблять їх більшими, як блискучі.

Жінка у блискучих колготках. Фото: Pinterest

Колготки кислотних відтінків

Антитрендом цього року вважаються будь-які кислотні кольори на колготках чи іншому одязі. Але в тому випадку, якщо ви, все ж таки, хочете купити собі колготки кольорових відтінків, стилісти радять обирати саме червоні та відмовитися від капронових колготок рожевих відтінків.

Дівчина у колготках кислотного відтінку. Фото: Pinterest

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