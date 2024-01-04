Які сумки будуть наймоднішими в 2024 році — ТОП-5 стильних аксесуарів

Три молоді дівчини, які обирають сумки в магазині. Фото: Freepik

Перш ніж вибирати стильний одяг, не потрібно ніколи забувати і про аксесуари, адже вони можуть доповнити образ. Стилісти розповіли, які сумки будуть в тренді 2024 року, тому на них обов'язково потрібно звернути увагу.

Новини.LIVE розповіли про те, які сумки будуть у тренді цього року.

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Сумка-карго

Ця сумка є універсальною, адже вона поєднує в собі одразу комфорт і стиль. Аксесуар, який є трендом цього року, має багато кишень і точно підійде тим жінкам, які завжди хочуть тримати все під рукою. Але стилісти радять вибирати сумку-карго нейтрального кольору, яка має мінімальну кількість прикрас.

Стильна жіноча сумка-карго. Фото: Pinterest

Мікросумка

Попри те, що ця сумка є дуже непрактичною, вона є трендом 2024 року. Саме такі сумки вже протягом декількох сезонів залишаються символом стилю і мінімалізму. До того ж, мікросумки можна поєднувати з різним одягом, як повсякденним, так і святковим.

Стильна мікросумка для жінок. Фото: Pinterest

Сумки на ланцюжку

Не секрет, що такий декор вже давно перебуває у трендах. До того ж, він може бути чудовим доповненням до будь-якої сумки, як до класичного клатчу, так і до повсякденного шоппера. Крім того, ця деталь може додати навіть базовому образу гламуру і вишуканості.

Чорна жіноча сумка на ланцюжку. Фото: Pinterest

В'язана сумка

Стилісти кажуть, що такі аксесуари здатні додати будь-якому образу особливого шарму. До того ж, на в’язані сумки завжди звертають увагу оточуючі, а сама вона додає унікальності образу.

Стильна в'язана сумка. Фото: Pinterest

Сумка незвичайної форми

Одним з ключових трендів цього року є сумки різноманітних форм. Обирайте яскраву абстракцію, незвичайні фасони або ж несподівані деталі, щоб додати родзинки та ефектності до будь-якого образу.

Жіноча сумка незвичайної форми. Фото: Pinterest

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