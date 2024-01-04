Какие сумки будут самыми модными в 2024 году — ТОП-5 стильных аксессуаров

С ними вы будете выглядеть непревзойденно — ТОП-5 сумок 2024 года
Прежде чем выбирать стильную одежду, не нужно никогда забывать и об аксессуарах, ведь они могут дополнить образ. Стилисты рассказали, какие сумки будут в тренде 2024 года, поэтому на них обязательно нужно обратить внимание.
Новини.LIVE рассказали о том, какие сумки будут в тренде этого года.
ТОП-5 женских сумок 2024 года
Сумка-карго
Эта сумка универсальна, ведь она сочетает в себе сразу комфорт и стиль. Аксессуар, который является трендом этого года, имеет много карманов и точно подойдет тем женщинам, которые всегда хотят держать все под рукой. Но стилисты советуют выбирать сумку-карго нейтрального цвета, имеющую минимальное количество украшений.
Микросумка
Несмотря на то, что эта сумка очень непрактична, она является трендом 2024 года. Именно такие сумки уже несколько сезонов остаются символом стиля и минимализма. К тому же, микросумки можно сочетать с разной одеждой, как повседневной, так и праздничной.
Сумки на цепочке
Не секрет, что подобный декор уже давно находится в трендах. К тому же, он может быть отличным дополнением к любой сумке, как к классическому клатчу, так и к повседневному шопперу. Кроме того, эта деталь может придать даже базовому образу гламура и изысканности.
Вязаная сумка
Стилисты говорят, что такие аксессуары способны придать любому образу особого шарма. К тому же, на вязаные сумки всегда обращают внимание окружающих, а сама она придает уникальности образу.
Сумка необычной формы
Одним из ключевых трендов этого года являются сумки разных форм. Выбирайте яркую абстракцию, необычные фасоны или неожиданные детали, чтобы добавить изюминки и эффекта к любому образу.
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