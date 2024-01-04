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С ними вы будете выглядеть непревзойденно — ТОП-5 сумок 2024 года

4 января 2024 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Какие сумки будут самыми модными в 2024 году — ТОП-5 стильных аксессуаров
Три молодые девушки, которые выбирают сумки в магазине. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Прежде чем выбирать стильную одежду, не нужно никогда забывать и об аксессуарах, ведь они могут дополнить образ. Стилисты рассказали, какие сумки будут в тренде 2024 года, поэтому на них обязательно нужно обратить внимание.

Новини.LIVE рассказали о том, какие сумки будут в тренде этого года.

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Сумка-карго

Эта сумка универсальна, ведь она сочетает в себе сразу комфорт и стиль. Аксессуар, который является трендом этого года, имеет много карманов и точно подойдет тем женщинам, которые всегда хотят держать все под рукой. Но стилисты советуют выбирать сумку-карго нейтрального цвета, имеющую минимальное количество украшений.

Стильная женская сумка-карго.
Стильная женская сумка-карго. Фото: Pinterest

Микросумка

Несмотря на то, что эта сумка очень непрактична, она является трендом 2024 года. Именно такие сумки уже несколько сезонов остаются символом стиля и минимализма. К тому же, микросумки можно сочетать с разной одеждой, как повседневной, так и праздничной.

Стильная микросумка для женщин.
Стильная микросумка для женщин. Фото: Pinterest

Сумки на цепочке

Не секрет, что подобный декор уже давно находится в трендах. К тому же, он может быть отличным дополнением к любой сумке, как к классическому клатчу, так и к повседневному шопперу. Кроме того, эта деталь может придать даже базовому образу гламура и изысканности.

Черная женская сумка на цепочке.
Черная женская сумка на цепочке. Фото: Pinterest

Вязаная сумка

Стилисты говорят, что такие аксессуары способны придать любому образу особого шарма. К тому же, на вязаные сумки всегда обращают внимание окружающих, а сама она придает уникальности образу.

Стильная вязаная сумка на одежде.
Стильная вязаная сумка. Фото: Pinterest

Сумка необычной формы

Одним из ключевых трендов этого года являются сумки разных форм. Выбирайте яркую абстракцию, необычные фасоны или неожиданные детали, чтобы добавить изюминки и эффекта к любому образу.

Женская сумка.
Женская сумка необычной формы. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие женские джинсы будут самыми модными в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какие прически у женщин будут в тренде 2024 года.

Также мы сообщали о том, какая женская обувь будет самой модной в 2024 году.

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