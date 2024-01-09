Какие колготки являются антитрендом 2024 года — от чего стоит отказаться

Женщина, которая одевает капроновые колготки. Фото: Mondo

Колготки — это такая вещь, которая есть в гардеробе каждой девушки и женщины, ведь зимой многие любят носить юбки или платья, а здесь точно не обойтись без них. Впрочем, на них тоже постоянно меняется мода, поэтому стоит знать, чего в этом году точно не должно быть в вашем гардеробе.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие колготки считаются антитрендом 2024 года.

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Не так давно колготки стали очень востребованы среди женщин и девушек, которые следят за модой. Впрочем, сначала стилисты рассказывали об обычных черных колготках, которые всегда будут актуальными, потом мы увидели телесные колготки, а уже впоследствии — невероятную популярность красных оттенков.

Сейчас в моде не только обычные черные колготки, но и с разными узорами и разных оттенков. Для того, чтобы вы не запутались в этом разнообразии колготок, мы объясняем, чего точно не должно быть в вашем гардеробе из-за полной безвкусицы.

Колготки, которые являются антитрендом 2024 года

Колготки в цветочную вышивку

В этом году стилисты не рекомендуют иметь в своем гардеробе колготки, на которых изображено много цветочных узоров. Дело в том, что такие колготки привлекут все внимание окружающих на себя и подчеркнут тот факт, что вы совсем не разбираетесь в моде, поскольку этот фасон очень устаревший.

Женщина в колготках в цветочную вышиванку. Фото: Pinterest

Блестящие колготки

Стилисты советуют отказаться от колготок телесного или черного оттенка, которые сверкают и переливаются на солнечном свете. Они не имеют ничего общего с тенденциями и модой. Стоит в 2024 году обратить внимание на матовые колготки, которые подчеркнут стройные ноги и не сделают их больше, как блестящие.

Женщина в блестящих колготках. Фото: Pinterest

Колготки кислотных оттенков

Антитрендом этого года считаются любые кислотные цвета на колготках или другой одежде. Но в том случае, если вы все же хотите купить себе колготки цветных оттенков, стилисты советуют выбирать именно красные и отказаться от капроновых колготок розовых оттенков.

Девушка в колготках кислотного оттенка. Фото: Pinterest

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