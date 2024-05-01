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Лунный календарь окрашивания волос на май 2024 — какие дни подарят красоту

1 мая 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь окрашивания волос на май 2024 года — удачные и неудачные дни
Девушка обновила цвет волос в салоне. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Май — едва ли не лучшее время для смены образа. А начинать надо, конечно, с волос. Новая прическа или свежий цвет принесут в жизнь положительные изменения, хорошее настроение и уверенность в себе. Однако подходить к покраске важно со всей серьезностью, не забывая о фазах Луны.

Новини.LIVE делится лунным календарем окрашивания волос на май 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.

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Фазы Луны в мае 2024 года

В последний месяц весны фазы Луны будут изменяться следующим образом:

  • Убывающая Луна — с 1 по 7 мая;
  • Новолуние (суперлуна) — 8 мая;
  • Растущая Луна — с 9 по 22 мая;
  • Полнолуние — 23 мая;
  • Убывающая Луна — с 24 по 31 число;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в мае 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на май 2024 года

Лунный календарь на май 2024 года, составленный с учетом лунных фаз, поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру дате.

Самые благоприятные даты для окрашивания волос: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 мая.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 12, 15, 16, 23 мая.

Нейтральные дни для окрашивания волос в мае 2024 года: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 21, 29, 31 число.

Самые неблагоприятные дни для изменения образа в мае 2024: 3, 6, 8, 28 число.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 11, 13, 30 мая.

 

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2024 года
Девушка окрашивает волосы. Фото: google.com

Как выбрать удачный цвет для окрашивания волос — простые советы

Стилисты утверждают, что следуя нескольким простым советам, можно легко подобрать для себя удачные оттенки краски для волос.

Так, чтобы выбрать удачный цвет для окрашивания волос, следует:

  1. Определить свой тон кожи — это самый главный критерий. Теплые оттенки кожи (желтый, золотистый и персиковый) лучше всего смотрятся в сочетании с такими же теплыми оттенками волос. Соответственно холодные тона (розовые, красные и синие) с холодными.
  2. Обратите внимание на свой цвет глаз — зеленые и коричневые глаза отлично подчеркнут теплые каштановые цвета. Голубые и серые глаза следует подчеркнуть более холодными тонами.
  3. Учтите свой натуральный цвет волос — если вы стремитесь едва заметных изменений, выберите цвет на два тона светлее или темнее вашего естественного оттенка. Если вы планируете более кардинальное перевоплощение, выберите тон, который будет значительно отличаться от природного тона.
  4. Учтите ваш образ жизни — следует учитывать, сколько времени вы готовы уделять уходу за волосами. Смелые яркие цвета подходят для тех, кто готов уделять прическе много времени, покупать специальные шампуни для защиты цвета и регулярно обновлять цвет волос.

Если вы все равно не уверены, какой цвет волос выбрать, следует обратиться к профессионалу, который поможет вам найти тот самый идеал.

 

Ранее мы писали лунный календарь стрижек на май 2024, который станет вашим незаменимым помощником в планировании походов к парикмахеру.

Также рекомендуем воспользоваться лунным календарем дел на май 2024 года.

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