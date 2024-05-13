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Самый лучший вариант для тех, кто не хочет обрезать волосы — вирусная прическа из TikTok

13 мая 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Самая стильная прическа 2024 из TikTok — видео от стилиста
Стилист делает прическу женщине. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Есть девушки, которые с легкостью обрезают свои волосы, считая, что так они избавляются от негатива, а есть те, кто не может решиться попрощаться со своими волосами. Таким девушкам на помощь придет одна очень стильная прическа, которая уже успела стать вирусной в TikTok.

Эту прическу показал известный парикмахер и стилист Нунцио Савиано на своем канале в TikTok.

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Новая вирусная прическа из TikTok "Кобра"

Стилист Нунцио Савиано показал одну стильную прическу на длинные волосы, которые уже завирусились в TikTok. "Кобра" — это один из видов каскада, который очень похож на стрижку "Бабочка", но между ними есть одно отличие — переходы между слоями в новой стрижке немного плавнее.

Чтобы создать эту прическу, стилист сначала делает косой срез спереди, чтобы рядом с лицом длина была до подбородка, а затем — по диагонали, чтобы длина каждый раз была больше. После этого мастер добавляет плавные переходы по всей длине, которые должны быть не такими заметными визуально.

Таким образом, волосы имеют объем и полностью сохраняют свою длину, что очень важно для тех, кто не хочет с ней прощаться. Стилист Нунцио Савиано назвал такую прическу именно так потому, что большие пряди, которые появляются после стрижки, напомнили ему маленьких змей.

Преимущества прически "Кобра"

Такую прическу может делать абсолютно каждая девушка и женщина, имеющая как густые и тяжелые волосы, так и тонкие. Дело в том, что густые пряди она сделает более легкими, а тонким придаст немного объема. Это самый лучший вариант для тех, кто не хочет обрезать свои волосы, но хочет немного освежить внешний вид.

Девушка со стильной причей "Кобра"
Девушка со стильной прической "Кобра". Фото: Instagram Нунцио Савиано

Напомним, мы писали о том, какие прически способны омолодить женщин после 50 лет.

Раньше мы рассказывали о том, какая женская прическа будет самой модной в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие прически будут самыми стильными весной-летом 2024 года.

TikTok
тренды
прически
волосы

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