Яка зачіска молодить жінку — найкращі варіанти стрижок з фото

П'ять зачісок для жінок за 50 років, які молодять — найкращі варіанти
Неправильно підібрана стрижка може додати жінці зайвих років, але є ті, що можуть, навпаки, омолодити її на декілька років. Стиліст Даррен Джеймс розповів, яку зачіску краще робити жінкам, що мають бажання стати візуально молодшими.
Про це повідомляє Express.
Які зачіски краще робити жінкам за 50 років
Багатошаровий боб
Якщо ви хочете додати якоїсь цікавинки до короткої стрижки, яку з легкістю можна вкладати, зробіть собі багатошаровий боб. За словами стиліста, ця стрижка візуально збільшує об’єм і робить жінку більш елегантною.
Додавання чубчику
Одним з найпростіших способів візуально зменшити свій вік вважається обрізання чубчику, але його потрібно правильно укладати. Даррен Джеймс каже, що чубчик здатний візуально зменшити широке обличчя, а також приховати зморшки. Але попри те, що зараз в моді довгий чубчик, варто стежити, щоб він не ховав очі.
Коротка стрижка
Щоб мати більш молодший вигляд, можна обрізати своє волосся до плечей. Але стиліст радить не робити багатошарову стрижку, а дивитися, щоб волосся мали більш м’які пасма, які обрамлятимуть обличчя.
Волосся з меліруванням
Якщо ви з числа тих, хто любить довге волосся і зовсім не хоче його обрізати, можете спробувати зробити мелірування, техніку балаяж або шатуш. За словами стиліста, такий стиль зробить об’єм більшим, волосся яскравішим, а жінку молодшою.
М'яка укладка
Даррен категорично не радить робити жорстке волосся, обприскуючи його лаком. Краще звернути увагу на недбалу зачіску, яка не тільки робить свіжішим ваш вигляд, а й допомагає жінці почуватися більш молодою.
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