Яка зачіска молодить жінку — найкращі варіанти стрижок з фото

Перукарка, яка вкладає волосся жінці. Фото: Pinterest

Неправильно підібрана стрижка може додати жінці зайвих років, але є ті, що можуть, навпаки, омолодити її на декілька років. Стиліст Даррен Джеймс розповів, яку зачіску краще робити жінкам, що мають бажання стати візуально молодшими.

Про це повідомляє Express.

Читайте також:

Які зачіски краще робити жінкам за 50 років

Багатошаровий боб

Якщо ви хочете додати якоїсь цікавинки до короткої стрижки, яку з легкістю можна вкладати, зробіть собі багатошаровий боб. За словами стиліста, ця стрижка візуально збільшує об’єм і робить жінку більш елегантною.

Жінка з багатошаровим бобом на волоссі. Фото: Pinterest

Додавання чубчику

Одним з найпростіших способів візуально зменшити свій вік вважається обрізання чубчику, але його потрібно правильно укладати. Даррен Джеймс каже, що чубчик здатний візуально зменшити широке обличчя, а також приховати зморшки. Але попри те, що зараз в моді довгий чубчик, варто стежити, щоб він не ховав очі.

Красива жінка з чубчиком. Фото: Pinterest

Коротка стрижка

Щоб мати більш молодший вигляд, можна обрізати своє волосся до плечей. Але стиліст радить не робити багатошарову стрижку, а дивитися, щоб волосся мали більш м’які пасма, які обрамлятимуть обличчя.

Жінка зі стильною короткою стрижкою. Фото: Pinterest

Волосся з меліруванням

Якщо ви з числа тих, хто любить довге волосся і зовсім не хоче його обрізати, можете спробувати зробити мелірування, техніку балаяж або шатуш. За словами стиліста, такий стиль зробить об’єм більшим, волосся яскравішим, а жінку молодшою.

Жінка з меліруванням на волоссі. Фото: Pinterest

М'яка укладка

Даррен категорично не радить робити жорстке волосся, обприскуючи його лаком. Краще звернути увагу на недбалу зачіску, яка не тільки робить свіжішим ваш вигляд, а й допомагає жінці почуватися більш молодою.

Жінка з м'якою укладкою на голові. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які відтінки помади на губах здатні омолодити жінку.

Раніше ми розповідали про те, які зачіски вважаються найстильнішими навесні-влітку 2024 року.

Також ми повідомляли про те, які найжахливіші зачіски любили робити жінки за часів існування СРСР.