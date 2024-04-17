Які відтінки помади молодять — модні кольори цього сезону

Жінка, яка фарбує помадою губи в дзеркалі. Фото: LA.LV

Деякі дівчата і жінки не дуже люблять користуватися косметикою, але губи обов’язково фарбують помадою, тому до цього питання слід підходити дуже уважно. Зокрема, варто знати, який колір помади не додаватиме вам небажаних зайвих років.

Новини.LIVE ділиться важливими порадами для жінок.

Читайте також:

З віком жінкам стає дедалі складніше вибрати помаду під свій відтінок шкіри. Справа в тому, що чим старшою стає жінка, тим більше уваги потрібно приділяти своїм недолікам і перевагам на шкірі. Йдеться про те, щоб приховати всі зморшки і зробити акцент, наприклад, на товщині губ.

До того ж, з роками колір губ починає поступово втрачати свою яскравість, а контури розмиваються. Тому важливо фарбувати свої губи тим кольором, який не додаватиме вам небажаних років.

Дівчина, яка фарбує губи. Фото: Freepik

Який колір помади не додаватиме років

Фахівці рекомендують вибирати рожеву помаду, але вона має безліч різних відтінків. Якщо правильно підібрати такий колір, то він здатний освіжати і робити жінку молодшою. Однак, багато чого залежить від кольору шкіри жінки, тому варто зосередитися на тому, щоб, наприклад, рожевий колір не робив шкіру занадто блідою.

Експерти радять обрати рожеву вишню або персик, а також пастельний рожевий колір. Але категорично вони не радять фарбувати свої губи кислотно-рожевою помадою, оскільки вона одразу може приділити увагу оточуючих всім недолікам на шкірі.

Яку помаду обрати жінкам 50+

Візажистка з Франції порадила жінкам, які перейшли в категорію 50+ років, користуватися матовими нюдовими відтінками. Можна, наприклад, нанести на губи якийсь відтінок, починаючи з персикового, закінчуючи рожевим.

Нагадаємо, ми писали про те, які колготки краще обрати жінці або дівчині в 2024 році.

Раніше ми розповідали про те, який жіночий парфум буде найтрендовішим у 2024 році.

Також ми повідомляли про те, який відтінок волосся буде найактуальнішим у 2024 році.