Какие оттенки помады молодят — модные цвета этого сезона

Женщина, которая красит помадой губы в зеркале. Фото: LA.LV

Некоторые девушки и женщины не очень любят пользоваться косметикой, но губы обязательно красят помадой, поэтому к этому вопросу следует подходить очень внимательно. В частности, стоит знать, какой цвет помады не прибавит вам нежелательных лишних лет.

Новини.LIVE делится важными советами для женщин.

Читайте также:

С возрастом женщинам все сложнее выбрать помаду под свой оттенок кожи. Дело в том, что чем старше становится женщина, тем больше внимания нужно уделять своим недостаткам и преимуществам на коже. Речь идет о том, чтобы скрыть все морщинки и сделать акцент, например, на толщине губ.

К тому же, с годами цвет губ начинает постепенно терять свою яркость, а контуры размываются. Поэтому важно красить свои губы тем цветом, который не прибавит вам нежелательных лет.

Девушка, которая красит губы. Фото: Freepik

Какой цвет помады не будет добавлять лет

Специалисты рекомендуют выбирать розовую помаду, но она имеет множество разных оттенков. Если правильно подобрать такой цвет, то он способен освежать и делать женщину помоложе. Однако, многое зависит от цвета кожи женщины, поэтому стоит сосредоточиться на том, чтобы, например, розовый цвет не делал кожу слишком бледной.

Эксперты рекомендуют выбрать розовую вишню или персик, а также пастельный розовый цвет. Но категорически они не советуют красить свои губы кислотно-розовой помадой, поскольку она может сразу уделить внимание окружающих всем недостаткам на коже.

Какую помаду выбрать женщинам 50+

Визажистка из Франции посоветовала женщинам, перешедшим в категорию 50+ лет, пользоваться матовыми оттенками. Можно, например, нанести на губы какой-то оттенок, начиная с персикового, заканчивая розовым.

Напомним, мы писали о том, какие колготки лучше выбрать женщине или девушке в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, какой женский парфюм будет самым трендовым в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какой оттенок волос будет самым актуальным в 2024 году.