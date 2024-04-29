Какая прическа молодит женщину — самые лучшие варианты стрижек с фото

Парикмахер, который укладывает волосы женщине. Фото: Pinterest

Неправильно подобранная стрижка может придать женщине лишние годы, но есть те, которые могут, наоборот, омолодить ее на несколько лет. Стилист Даррен Джеймс рассказал, какую прическу лучше делать женщинам, которые имеют желание стать визуально моложе.

Об этом сообщает Express.

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Многослойный боб

Если вы хотите добавить что-нибудь интересное к короткой стрижке, которую с легкостью можно укладывать, сделайте себе многослойный боб. По словам стилиста, эта стрижка зрительно увеличивает объем и делает женщину более элегантной.

Женщина с многослойным бобом на волосах. Фото: Pinterest

Добавление челки

Одним из самых простых способов визуально уменьшить свой возраст считается обрезка челки, но ее нужно правильно укладывать. Даррен Джеймс говорит, что челка способна визуально уменьшить широкое лицо, а также скрыть морщинки. Но несмотря на то, что сейчас в моде длинная челка, стоит следить, чтобы она не прятала глаза.

Красивая женщина с челкой. Фото: Pinterest

Короткая стрижка

Чтобы выглядеть более молодой, можно обрезать свои волосы до плеч. Но стилист советует не делать многослойную стрижку, а смотреть, чтобы волосы имели более мягкие пряди, которые будут обрамлять лицо.

Женщина со стильной короткой стрижкой. Фото: Pinterest

Волосы с мелированием

Если вы из числа тех, кто любит длинные волосы и совсем не хочет их обрезать, можете попытаться сделать мелирование, технику балаяж или шатуш. По словам стилиста, такой стиль сделает объем больше, волосы ярче, а женщину моложе.

Женщина с мелированием на волосах. Фото: Pinterest

Мягкая укладка

Даррен категорически не советует делать жесткие волосы, опрыскивая их лаком. Лучше обратить внимание на небрежную прическу, которая не только делает свежее ваш вид, но и помогает женщине чувствовать себя более молодой.

Женщина с мягкой укладкой на голове. Фото: Pinterest

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