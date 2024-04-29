Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Пять причесок для женщин за 50 лет, которые молодят — самые лучшие варианты arrow

Пять причесок для женщин за 50 лет, которые молодят — самые лучшие варианты

29 апреля 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какая прическа молодит женщину — самые лучшие варианты стрижек с фото
Парикмахер, который укладывает волосы женщине. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Неправильно подобранная стрижка может придать женщине лишние годы, но есть те, которые могут, наоборот, омолодить ее на несколько лет. Стилист Даррен Джеймс рассказал, какую прическу лучше делать женщинам, которые имеют желание стать визуально моложе.

Об этом сообщает Express.

Читайте также:

Какие прически лучше делать женщинам за 50 лет

Многослойный боб

Если вы хотите добавить что-нибудь интересное к короткой стрижке, которую с легкостью можно укладывать, сделайте себе многослойный боб. По словам стилиста, эта стрижка зрительно увеличивает объем и делает женщину более элегантной.

Женщина с многослойным бобом на волосах.
Женщина с многослойным бобом на волосах. Фото: Pinterest

Добавление челки

Одним из самых простых способов визуально уменьшить свой возраст считается обрезка челки, но ее нужно правильно укладывать. Даррен Джеймс говорит, что челка способна визуально уменьшить широкое лицо, а также скрыть морщинки. Но несмотря на то, что сейчас в моде длинная челка, стоит следить, чтобы она не прятала глаза.

Красивая женщина с челкой.
Красивая женщина с челкой. Фото: Pinterest

Короткая стрижка

Чтобы выглядеть более молодой, можно обрезать свои волосы до плеч. Но стилист советует не делать многослойную стрижку, а смотреть, чтобы волосы имели более мягкие пряди, которые будут обрамлять лицо.

Женщина со стильной короткой стрижкой
Женщина со стильной короткой стрижкой. Фото: Pinterest

Волосы с мелированием

Если вы из числа тех, кто любит длинные волосы и совсем не хочет их обрезать, можете попытаться сделать мелирование, технику балаяж или шатуш. По словам стилиста, такой стиль сделает объем больше, волосы ярче, а женщину моложе.

Женщина с мелированием на волосах.
Женщина с мелированием на волосах. Фото: Pinterest

Мягкая укладка

Даррен категорически не советует делать жесткие волосы, опрыскивая их лаком. Лучше обратить внимание на небрежную прическу, которая не только делает свежее ваш вид, но и помогает женщине чувствовать себя более молодой.

Женщина с мягкой укладкой на голове.
Женщина с мягкой укладкой на голове. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие оттенки помады на губах способны омолодить женщину.

Раньше мы рассказывали о том, какие прически считаются самыми стильными весной-летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие ужасные прически любили делать женщины во время существования СССР.

возраст
стрижки
прически
красота

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри