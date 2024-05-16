Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Молодой блогер стала звездой TikTok благодаря своим бровям — зачем она их бреет arrow

Молодой блогер стала звездой TikTok благодаря своим бровям — зачем она их бреет

16 мая 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Блогер из TikTok, которая бреет брови и рисует новые — зачем она это делает
Блогер Аманда Васкес, которая стала популярной в TikTok. Фото: Instagram Аманды Васкес
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Девушка по имени Алондра стала звездой TikTok из-за того, что постоянно бреет свои брови, а на их месте рисует другие. Она говорит, что благодаря тому, что она постоянно меняет свои брови, она может смело выбирать новый образ каждый день.

Свои видео Алондра выкладывает на канале в TikTok.

Читайте также:

Как девушка с нарисованными бровями стала популярной в TikTok

Алондра начала удалять свои брови, снимая разные видео в TikTok, где мгновенно стала популярной. Одно из видео, где девушка бреет брови, получило более 285 тысяч "лайков" и 2 578 комментариев от людей, которые отреагировали на него.

В нем блогер демонстрирует, как можно с легкостью изменить внешний вид, просто удалив брови и нарисовав на их месте новые. Откровенно говоря, ей это действительно удалось, ведь, как знает каждая девушка, брови — это одна из вещей, которая может изменить внешность.

Блогер Алондра, рисующая сбритые брови
Блогер Алондра, рисующая сбритые брови. Фото: скриншот из TikTok

Глядя на видео Алондры, очень сложно понять, где настоящие брови, а где она нарисовала. Дело в том, что она мастерски прорисовывает каждый волосок над глазами и выбирает ту форму, которая подойдет под ее тип лица, чтобы создать настоящую магию.

Девушка решила высмеять то, чем она занимается, подчеркнув, что она меняет свои брови гораздо чаще, чем нижнее белье.

"Меняю брови чаще, чем белье", — решила пошутить над своим видео блогер.

@alondra.ceo

Ответ на @htx.victoria Я изменю мраморы более чем мои calzones 😝 #putmefirst #makeup #beauty

♬ Half On a Sack - Three 6 Mafia

Как на видео реагируют люди в сети

Однако, далеко не все оценили то, что сделала Алондра, ведь на близком расстоянии сразу заметно, что брови нарисованы. Некоторые люди, которые посмотрели видео, отметили, что тонкие брови больше похожи на татуировку, которая была сделана давно.

Напомним, мы писали о том, какая прическа для любителей длинных волос стала вирусной в TikTok.

Ранее мы говорили о том, что в США хотят запретить гражданам пользоваться TikTok.

Также мы сообщали, что TikTok планирует обновить интерфейс для пользователей планшетов.

блогеры
TikTok
красота
брови

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ