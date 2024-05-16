Блогер из TikTok, которая бреет брови и рисует новые — зачем она это делает

Блогер Аманда Васкес, которая стала популярной в TikTok. Фото: Instagram Аманды Васкес

Девушка по имени Алондра стала звездой TikTok из-за того, что постоянно бреет свои брови, а на их месте рисует другие. Она говорит, что благодаря тому, что она постоянно меняет свои брови, она может смело выбирать новый образ каждый день.

Свои видео Алондра выкладывает на канале в TikTok.

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Алондра начала удалять свои брови, снимая разные видео в TikTok, где мгновенно стала популярной. Одно из видео, где девушка бреет брови, получило более 285 тысяч "лайков" и 2 578 комментариев от людей, которые отреагировали на него.

В нем блогер демонстрирует, как можно с легкостью изменить внешний вид, просто удалив брови и нарисовав на их месте новые. Откровенно говоря, ей это действительно удалось, ведь, как знает каждая девушка, брови — это одна из вещей, которая может изменить внешность.

Блогер Алондра, рисующая сбритые брови. Фото: скриншот из TikTok

Глядя на видео Алондры, очень сложно понять, где настоящие брови, а где она нарисовала. Дело в том, что она мастерски прорисовывает каждый волосок над глазами и выбирает ту форму, которая подойдет под ее тип лица, чтобы создать настоящую магию.

Девушка решила высмеять то, чем она занимается, подчеркнув, что она меняет свои брови гораздо чаще, чем нижнее белье.

"Меняю брови чаще, чем белье", — решила пошутить над своим видео блогер.

Как на видео реагируют люди в сети

Однако, далеко не все оценили то, что сделала Алондра, ведь на близком расстоянии сразу заметно, что брови нарисованы. Некоторые люди, которые посмотрели видео, отметили, что тонкие брови больше похожи на татуировку, которая была сделана давно.

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