Мовознавці повідомили, як замінити слово дедлайн українськими відповідниками

Мовознавці пояснили, які є українські відповідники слову "дедлайн"
Для багатьох працівників дедлайн стає справжнім головним болем, особливо для тих, хто схильний до прокрастинації. Це слово настільки глибоко увійшло в нашу повсякденну мову, що ми рідко задумуємося, які є українські відповідники для цього слова.
Про це повідомило видання OBOZ.UA.
Українські аналоги слова "дедлайн"
У нашому розумінні "дедлайн" означає кінцевий термін, і його корені ведуть до англійського слова "deadline", яке буквально перекладається як "мертва лінія". Це поняття символізує момент, після якого можуть виникнути непоправні втрати: від втрати проєкту чи заробітку до невиконання завдання вчасно.
В англійській мові "deadline" чудово передає суть — за цією лінією подальша робота втрачає сенс або приносить менше результатів. Такий термін чинить сильний тиск, змушуючи завершити роботу до призначеного моменту.
Однак, небагато хто знає, що в українській мові існує чудовий аналог слову "дедлайн" — це "реченець".
"Реченець" означає кінцевий час, дату або термін, до якого має бути виконане певне завдання.
Платформа "Словотвір" пропонує декілька варіантів заміни цього англіцизму:
- кінцевий термін;
- строк;
- часоріз;
- крайня межа;
- межень;
- остаточна дата.
Є також кілька креативних пропозицій, таких як: "невстигайко", "кінцестрок", "краймежа", "крайчас".
Раніше ми повідомляли, що слово "творог" не є частиною української мови. Це русизм і належить до суржикових слів, а в українській мові є власні відповідники.
Також мовознавці розповідали, як у повсякденному спілкуванні уникнути вживання слів "підодіяльник" та "одіяло". Ці слова є росіянізмами. Краще говорити "підковдра" та "ковдра".
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