Мовознавці повідомили, як замінити слово дедлайн українськими відповідниками

Втомлена жінка працює на ноутбуці. Ілюстративне фото: freepik

Для багатьох працівників дедлайн стає справжнім головним болем, особливо для тих, хто схильний до прокрастинації. Це слово настільки глибоко увійшло в нашу повсякденну мову, що ми рідко задумуємося, які є українські відповідники для цього слова.

Про це повідомило видання OBOZ.UA.

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Українські аналоги слова "дедлайн"

У нашому розумінні "дедлайн" означає кінцевий термін, і його корені ведуть до англійського слова "deadline", яке буквально перекладається як "мертва лінія". Це поняття символізує момент, після якого можуть виникнути непоправні втрати: від втрати проєкту чи заробітку до невиконання завдання вчасно.

В англійській мові "deadline" чудово передає суть — за цією лінією подальша робота втрачає сенс або приносить менше результатів. Такий термін чинить сильний тиск, змушуючи завершити роботу до призначеного моменту.

Однак, небагато хто знає, що в українській мові існує чудовий аналог слову "дедлайн" — це "реченець".

"Реченець" означає кінцевий час, дату або термін, до якого має бути виконане певне завдання.

Платформа "Словотвір" пропонує декілька варіантів заміни цього англіцизму:

кінцевий термін;

строк;

часоріз;

крайня межа;

межень;

остаточна дата.

Є також кілька креативних пропозицій, таких як: "невстигайко", "кінцестрок", "краймежа", "крайчас".

Раніше ми повідомляли, що слово "творог" не є частиною української мови. Це русизм і належить до суржикових слів, а в українській мові є власні відповідники.

Також мовознавці розповідали, як у повсякденному спілкуванні уникнути вживання слів "підодіяльник" та "одіяло". Ці слова є росіянізмами. Краще говорити "підковдра" та "ковдра".