Языковеды сообщили, как заменить слово дедлайн украинскими соответствующими

Усталая женщина работает на ноутбуке. Иллюстративное фото: freepik

Для многих работников дедлайн становится настоящей головной болью, особенно для тех, кто склонен к прокрастинации. Это слово настолько глубоко вошло в наш повседневный язык, что мы редко задумываемся, какие украинские соответствия для этого слова.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

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Украинские аналоги слова "дедлайн"

В нашем понимании "дедлайн" означает конечный термин, и его корни ведут к английскому слову "deadline", которое буквально переводится как "мертвая линия". Это понятие символизирует момент, после которого могут возникнуть невосполнимые потери: от потери проекта или заработка до невыполнения задания вовремя.

В английском языке "deadline" прекрасно передает суть – по этой линии дальнейшая работа теряет смысл или приносит меньше результатов. Такой срок оказывает сильное давление, заставляя завершить работу к назначенному моменту.

Однако немногие знают, что в украинском языке существует замечательный аналог слову "дедлайн" — это "реченець".

"Реченець" означает конечное время, дату или срок, до которого должно быть выполнено определенное задание.

Платформа "Словотвір" предлагает несколько вариантов замены этого англицизма:

кінцевий термін, строк,

часоріз;

крайня межа;

межень;

остаточна дата.

Есть также несколько креативных предложений, таких как: "невстигайко", "кінцестрок", "краймежа", "крайчас".

Ранее мы сообщали, что слово "творог" не является частью украинского языка. Это русизм и относится к суржиковым словам, а в украинском языке есть собственные соответствия.

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