Мовознавці пояснили, які є українські відповідники слову "душніла"

Жінка нудиться під час розмови. Ілюстративне фото: freepik

У молодіжному середовищі терміни часто змінюють значення або набувають нових форм. Одним із таких слів, яке завоювало популярність, є "душніла".

Про це повідомило видання OBOZ.UA.

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Українські аналоги слова "душніла"

Цей термін вживається для характеристики особи, яка є надто прискіпливою, постійно до чогось чіпляється та зазвичай виявляє незадоволення всім, що її оточує. Походження "душніла" можна пов'язати з дієсловом "душити", і в цьому контексті воно створює враження, ніби ця особа душить оточуючих своїми нудними або навіть образливими коментарями. Варто зауважити, що дане слово несе переважно негативне забарвлення, проте не є нецензурним.

Оскільки термін "душніла" може викликати асоціації з русизмом, його можна замінити альтернативними українськими варіантами. Серед них можна виділити такі слова, як:

нудій;

нудило;

придирок;

нудьгар;

скиглій;

нудик;

нудяр;

зануда;

пріснище;

млосній;

кисляй.

Раніше ми повідомляли, що слово "творог" не є частиною української мови. Це русизм і належить до суржикових слів, а в українській мові є власні відповідники.

Також мовознавці розповідали, як у повсякденному спілкуванні уникнути вживання слів "підодіяльник" та "одіяло". Ці слова є росіянізмами. Краще говорити "підковдра" та "ковдра".